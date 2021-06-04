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Звать в сборную иностранца, убирать из лиги «Куньлунь» и Ригу, отменять потолок
04 июня 13:24
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФХР

Звать в сборную иностранца, убирать из лиги «Куньлунь» и Ригу, отменять потолок

Как спасать российский хоккей после очередной неудачи на чемпионате мира.

Похоже, пора собирать деньги на ремонт Провала с целью его капитального ремонта. Чтобы не слишком проваливался. Ведь, судя по всему, предпосылок для выправления ситуации в ближайшее время не намечается.

Без шуток. Остапа Бендера цитировать приходится по той причине, что есть твердая уверенность в закономерности рижской катастрофы. Эта команда была обречена на такой результат. Он не с потолка свалился. Сборная Валерия Брагина ехала к нему по накатанным рельсам. Как и весь наш хоккей, не побеждавший на чемпионатах мира с 2014-го – уже шесть турниров подряд.

В конце апреля все были в шоке от игры россиян в двух матчах Еврочелленджа со Швейцарией. Тогда дважды уступили, заковыряв одну шайбочку за 120 минут. Уже в тот момент впору было кричать «Пожар!», глядя на действия команды в нападении. Импотенция в атаке выглядела тотальной. Было ясно, что такое не лечится пилюльками – тут необходимо хирургическое вмешательство. В штабе это прекрасно понимали, но изменить резко ситуации не смогли.

Последовал экстренный вызов Толчинского, хотя изначально MVP плей-офф-2021, одного из лидеров чемпионского «Авангарда» в рижском составе почему-то не видели. Была попытка заполучить хоть каких-то звезд нападения из НХЛ. Но разжились только Барабановым с Григоренко, которые провели не слишком удачный сезон за океаном, если не сказать большего. Приезд Тарасенко по ходу турнира был неожиданным, но лучшие годы измучавшегося от травм игрока «Сент-Луиса» позади. Из-под него влетела в овертайме в наши ворота решающая шайба. И гол канадский в основное время пришел из-за удаления Владимира. За исключением этой троицы форвардов атака у нас была местного покроя.

О ее потолке все было ясно до старта ЧМ. На «Чешских играх» прорвало наших нападающих в одной игре из трех. Накидали шведам шесть шайб, но промучались с чехами и финнами. ЧМ показал силу нынешнего состава «Тре Крунур». Скандинавы впервые в истории не вышли из группы. Но у них-то был непонятный состав, а мы привезли в Ригу все сливки КХЛ, да к тому же лучших в стране защитников за исключением Сергачева из «Тампы», а к четвертьфиналу разжились еще и элитным вратарем Бобровским. Однако ничего это не помогло.

С прочными тылами можно было рисковать в нападении. По признанию Брагина, установка на матч была играть предельно активно в чужой зоне, на пятаке. Но прокричать то можно «Вперед, за Родину!» - вот только бойцы не способны лезть на амбразуру. Их туда не пустили. Уровень лидеров КХЛ не позволял им пробираться на убойные позиции, не хватало технического мастерства. Они привыкли играть в примитивный хоккей, к которому скатилась наша лига. Вбросил шайбу в зону, поборолся за нее, повозил по бортам в надежде, что как-нибудь дойдет дело до броска.

В КХЛ такая тактика худо-бедно, но работает. С пятым составом канадцев – уже нет. Да и не только с ними. Словакам забили одну, со швейцарцами 1:1 было до 50-й минуты. Со шведами еле отползли. Все игры с более-менее приличными соперниками в Риге шли натужно.

Как удачно ставить капкан против не особо креативного нападения, наглядно всем показал в прошедшем сезоне еще один канадец – тренер «Авангарда» и сборной Латвии Боб Хартли. ЦСКА, делегировавший в сборную поначалу две тройки (потом выбыли из-за травм Мамин и Окулов), ничего не мог поделать с выстроенной обороной балашихинцев в финале Кубка Гагарина. Ровно то же случилось с командой Брагина, когда ему противостоял другой энхаэловский специалист. Жерар Галлан – главная звезда «Кленовых листьев» на ЧМ-2021. Он бывший тренер «Вегаса», выводивший новичка лиги в финал Кубка Стэнли-2018. Знает толк в скором построение боеспособного коллектива.

Хартли, кстати, в Риге соотечественников обыграл с латышами. Еще один показатель силы канадской тренерской школы. После очередного неудачного ЧМ впору было бы задуматься нам не только над перестройкой хоккея в КХЛ, но и над первым в истории приглашением канадца на должность главного в российской сборной.

Понятно, что начнется негативный вой со всех сторон: не допустим унижения наших специалистов, нельзя ломать традиции, звать варяга – недопустимо. И прочая бла-бла-бла. Ее мы слышим годами, но дела не налаживаются от перебора патриотических чувств. Где они, эти традиции? В финале ЧМ не играем с 2015 года. Молодежку не выигрывали с 2011-го. Хороши традиции – регулярно не выигрывать.

Нам сейчас опять помашут олимпийским золотом в ответ. Будут убеждать, что оно важнее всех на свете. Нет, не определяет уровень развития хоккея в стране чемпионство Игр-2018, турнира, где та же Канада была представлена непонятным составом без энхаэловцев. А то уже начались разговоры, что мы готовимся к Олимпиаде. Как готовимся? Если туда запустят энхаэловцев, то соберем просто всех своих заокеанских звезд. Их там хватает. И вся подготовка. И кому их доверим? Брагину, который ни разу в жизни ничего не выигрывал на взрослом уровне? Или Ларионову, провалившемуся с молодежкой на МЧМ-2021 и ставшему тренером в 60 лет?

Впору возвращать Быкова и Захаркина. При них случались и поражения обидные, и провалы, но такой безнадеги в атаке не было никогда. Хотя по-хорошему доверить сборную надо иностранцу. Посмотрели бы, что способен горячий тренер-легионер сделать с нашими игроками. Талантов у нас по-прежнему много. И все возможности организационные для успешной работы есть. Но, как говаривал кот Матроскин: «Средства у нас есть. У нас ума не хватает».

Нужно срочно что-то делать с КХЛ. В ее хоккейном хозяйстве кроется корень проблем неудачного выступления национальной команды. Раздутый состав участников вкупе с введением потолка зарплат вызвали резкое падение игрового уровня. Идет постоянный отток хороших хоккеистов - как российских, так и легионеров. Об этом предупреждали, ряд клубных руководителей бил в набат, но КХЛ продавило свое решение по введению потолка, объясняя это экономией государственных денег на хоккей.

Экономить надо за счет того, чтобы прекращать тратится на всякие «Куньлуни» и иные зарубежные прожекты, а также на возрождения «Адмирала». Наплодили в своем чемпионате посредственных команд с такими же мастерами, а теперь удивляемся, что проигрываем непонятно какому по ранжиру составу Канады. С другими соперниками мы просто разучились играть. Зато регулярно рапортуем о «славных» успехах нашего хоккея после выигрыша очередного никому не нужного этапа Евротура.

Так и живем.

источник: «Советский спорт»
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