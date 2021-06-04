Послушайте Буре. Без эмоций и истерик разбираемся в причинах поражения сборной

СЛАБЫЙ УРОВЕНЬ КХЛ

«Понимаю, что сейчас идет огромная волна разочарования, и я тоже крайне расстроен поражением. Но сейчас нужно понять причину, без эмоций и истерик разобраться, что к чему, — цитирует ТАСС Буре. — «Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея. Сборная Швеции вообще не вышла из группы, однако никто не говорит, что в этой стране слабое развитие хоккея».

«Нам не нужно сейчас делать резкие шаги, а спокойно готовиться к Олимпиаде. Смена тренера — это не выход из ситуации, но ошибки разобрать нужно. Понять, почему игроки КХЛ не смогли стать лидерами, почему в овертайме «три на три» выпустили именно такое сочетание хоккеистов. Вопросов много, но все решаемо, разбираться надо с холодной головой

Легендарный хоккеист лишь подкрепил те мысли, которые не покидали на протяжении всех последних полутора месяцев. Ведь при подготовке к ЧМ и во время самого турнира постоянно появлялись вопросы к системному положению дел в нашем любимом спорте. Их было так много, что обсуждение было бы необходимым при любом результате. Хоть золотом, хоть таком, какой он есть.

Нам действительно надо разбираться без эмоций и истерик, как призывает Буре. Перепады настроения и крайности просто неуместны. Оценить реалии и тренды намного важнее, чем выплеснуть на публику обиду от исхода ЧМ. Повторюсь: эта сборная России могла не вылететь в четвертьфинале, а стать чемпионом. Но вскрывшиеся весной проблемы мы бы обсуждали в любом случае. Даже при чемпионском исходе.

Потому что все, что частично или полностью вскрылось на льду Риги, появилось в нашем хоккее отнюдь не в день четвертьфинала с Канадой. Давайте по порядку.

Первое. ЧМ-2021 еще раз показал нам реальный уровень хоккея в чемпионате КХЛ. И уровень игроков, которые в этом чемпионате солируют. Казалось, еще вчера мы жили совсем в другой эпохе. Могли уверенно комплектовать сборную кадрами из своей лиги, точечно укреплять ее энхаэловцами – и спокойно выигрывать золото мирового первенства. Так было в 2009-м. Так было в 2014-м. Тогда у нас был сильный внутренний чемпионат, чьи звезды зажигали даже на топ-уровне. Просто вспомните, как в олимпийском Сочи лучшим был именно кахаэловский сектор сборной России.

А вот теперь все не так. Объективный потолок мастерства лучших представителей лиги – разовые победы над соперниками уровня Дании и Швейцарии. Две-три шайбы за матч на всех в самый лучший вечер. Как бы ни огорчительно было это признавать, это уровень игроков атаки. И он таков, какой он есть. Ну вот такие нынче у нас форварды, если приехавший с корабля на бал защитник Орлов смотрится ярче любого нападающего из КХЛ. Ту же Швецию мы обыграли усилиями заокеанского десанта: вытаскивать команду за уши Орлову помогли Тарасенко и Барабанов. Когда эта троица забуксовала в четвертьфинале, кроме них Канаде не забил никто. Ну, почти никто – несерьезно считать один гол штатного силовика Тимкина подвигом атакующей линии из чемпионата России.

Мы просто перешли в эпоху, когда этот самый чемпионат куда ближе к суперлиге 90-х чем к КХЛ золотых времен рубежа десятилетий. Если хотите поспорить с объективным фактом деградации КХЛ, просто вспомните контраст с реалиями семилетней давности. В Минске-2014 сборная с 14 дебютантами (большинство из КХЛ) не заметила ни одного из соперников, уверенно выиграв 10 матчей из 10. В Риге-2021 сборная с 17 дебютантами из КХЛ вылетела в четвертьфинале. Вот таких хоккеистов теперь готовит чемпионат страны.

ИГРОКОВ ВЫШЕ УРОВНЕМ ПРОСТО НЕ БЫЛО

Второе. Вытекает из первого. Все споры вокруг комплектования команды на ЧМ абсолютно бессмысленны. Зачем ломать копья вокруг того, кого взяли, а кого нет, если в КХЛ просто нет игроков сильнее тех, что выступали в Риге? Ну вот представьте, что в атаке сборной были бы Мамин, Петров, Галиев, Зернов, Плотников, Прохоркин и тот Ткачев, который в мае переехал из Ярославля в Челябинск. А в защиту пригласили бы Шарипзянова, Трямкина, Сергеев и Яруллина. И что, они сыграли бы лучше тех, кто был в национальной команде? Где хоть один аргумент в пользу этого? При всем уважении к перечисленным мной фамилиям, самым ярким игроком плей-офф КХЛ был Шалунов. И что он показал в Риге?

Третье. Отдельная головная боль – уровень русских центрфорвардов из КХЛ. Стоило травмироваться Шипачеву – и мы увидели всю кадровую слабость этой ключевой хоккейной линии. Шалунов, Карнаухов, Морозов, Каменев неспособны ни доминировать, ни тащить за собой сборную даже на уровне ЧМ. И самое страшное даже не в проблемах этих ребят с вбрасываниями, двусторонней игрой или умением отдать обостряющий пас. А в том, что кроме них и вызывать-то некого. Российский хоккей доигрался в «свободную конкуренцию» кадров на клубном уровне. Как минимум 10 ведущих клубов чемпионата из года в год комплектуют первое-второе звенья центрами-легионерами. Один из этих 10 по итогам сезона хотя бы берет Кубок Гагарина. А на интересы отечественного хоккея при этом плюют 10 из 10, добровольно культивируя засилье иностранцев. Которое в 90 % случаев даже не оборачивается трофеями. Для лиги, существующей на государственные деньги, такое положение дел вообще-то дикость. Настала пора строгих ограничений. Иначе с модой на доверие легионерам доиграемся до того, что перестанем Данию обыгрывать.

Четвертое. При разборе полетов нельзя перегнуть палку и выставлять игроков козлами отпущения. Ведь они не виноваты в том, что внутренний чемпионат деградирует, а конъюнктурные интересы менеджеров клубного хоккея бьют по развитию русских хоккеистов. Нашей стране надо ценить то, что есть – а именно огромное желание парней играть за сборную. Когда все с удовольствием по первому зову мчатся даже в противный рижскй «пузырь», это дорогого стоит. Мы не можем просто рубануть сплеча и полить грязью игроков. Потому что они рвутся на лед даже с травмами и, без дураков, бьются не жалея сил. В 90-е у национальной команды было все хорошо на бумаге со звездным кадровым потенциалом, а вот желания приезжать играть за Россию не было ни у кого. Сейчас ситуация в чем-то противоположна. И надо это ценить, культивируя то, что у отечественного хоккея есть.

ДЕЛО НЕ В ТРЕНЕРЕ

Пятое. Главного тренера упрекнуть по большому счету не в чем. Не спорим, были отдельные ошибки, в том числе фатальные. Вроде решения выпустить Морозова, Нестерова и Тарасенко вместе в овертайме с Канадой. Один был не готов к вбрасываниям и борьбе, другой весь матч пожарил в защите… Но это ошибка – из категории ситуационных. Стратегически, на длинной дистанции, Брагин вроде бы работал так как нужно. Тщательно перебирал кандидатов, готовил их, давал содержательную программу занятий, подводил на пик формы к ЧМ. Требовать от главного тренера атакующей модели – ваше болельщицкое право. Но реалии таковы, что этот состав раскатывать всех с позиции силы был просто не готов.

И потише, пожалуйста, с призывами впихнуть в тренерский штаб сборной всех самых статусных специалистов страны. Прежде чем набрасываться на отсутствие именитых помощников, спросите Никитина, Квартальнова, Гатиятулина и всех остальных. Готовы ли они посвящать делам национальной команды по 4 месяца в году, готовы ли к ролевому узкоспециализированному статусу в штабе? Хотят ли быть на ассистентских ролях и подчиняться взглядам, идеям, управленческим полномочиям Брагина? Легко сказать, что Канада поступает правильно, собирая в один штаб кучу именитых тренеров. А если в Канаде тренеры к этому готовы, а у нас нет – мы что, под конвоем должны их везти на турниры? Я бы тоже с интересом понаблюдал, например, за Быковым в роли консультанта сборной. Но если Быков сидит в Швейцарии и не хочет консультировать, кто в этом виноват? Проблема есть, но легко решить ее можно только в голове типичного диванного аналитика. А на практике все тяжелее. Со всем огромным уважением к покойному Белоусову, разве его приглашение в штаб Сочи-2014 резко усилило игру сборной в большинстве или в атаке? Разве мы не знаем, что на деле все обернулось ревностью Билялетдинова и совещательной самоустраненностью Валерия Константиновича?

У Брагина были объективные ошибки. И были объективные плюсы в работе. Ошибки можно раздуть как угодно, а покарать его за чемпионат мира вообще легко. Но ведь дело не в этом. Дело в том, что будет дальше. Перемены ради перемен не нужны – перестановки надо затевать лишь в том случае, если по итогам все станет лучше.

ПОСМОТРИТЕ НА ДРУГИХ

Шестое. Сколько бы проблем и слабых мест хоккейной системы не вскрыл ЧМ – это не повод ставить крест на нашем любимом виде спорта, не повод отказываться от стратегии и движения вперед. Вот шведы опозорились в Риге куда сильнее нашего – и что, им теперь закрывать свой хоккей, отказываться от Олимпиад или здоровых спортивных амбиций? Или вы считаете, что у северян все так безнадежно? Нет? Они большая хоккейная страна даже после того, как проиграли Дании, Белоруссии и пропустили в плей-офф Словакию? Так почему же вы льете потоки грязи на сборную России, которая вообще-то заняла первое место в группе и одержала на ЧМ шесть побед?

Вот чехи не брали даже бронзовых медалей еще дольше, чем русские золотых. И как, им теперь тоже лупить себя ушами по щекам? Или вспомните, как катастрофически выступала в прошлом десятилетии Канада. Семь проигранных чемпионатов мира подряд. Из них пять подряд (!!) проиграны именно в четвертьфинале. И что, они после этого расстреляли всех своих тренеров-менеджеров? Или, может, сослали хоккеистов, выступавших за сборную с 2008-го по 2014-й, в синхронное плавание? Кстати, МЧМ в те года они тоже никак не могли выиграть. Это помешало олимпийским амбициям или последующему взлету на международной арене?