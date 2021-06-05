Почему Канада стала Красной машиной, а мы на ЧМ постоянно играем в русскую рулетку

Для затравки зацените мощную цифирь из интернета и попробуйте угадать, кому что принадлежит.

Кому лень читать, сразу даю спойлер: «Никто». И уточняю: с победных советских времен изменилась реальность, в которую мы никогда не вернемся. Увы. Или к счастью.

Передачи на пятак – 5 против 7

Входы в чужую зону – 58 против 66

Входы с контролем шайбы – 31 против 40

Выходы из зоны – 47 против 65

Спрашиваете, к чему сравнивать команды разных уровней: одна – тупая миграция «бей-беги», другая – обыкновенная коллективная игра в классических российских традициях?

Ну так вся фишка в том, что эта статистика нашего четвертьфинала и что самое грустное: первые цифры принадлежат России, вторые – Канаде?!

Вот и все! Вот почему мы уступили в одну калитку 32-му составу «Кленовых» (в НХЛ 31 клуб, а в этой рижской вариации есть игроки даже еще недрафтованные). Вот к чему мы пришли за три десятилетия постсоветского хоккея.

Конечно, россияне не опозорились – 1:2 в овертайме подразумевают все-таки более или менее равные шансы. Катастрофа – это 3:8 на той же стадии ЧМ-2013 от максимум четвертого состава США, что стало прологом к фиаско через девять месяцев на Олимпиаде в Сочи. Но дотянули мы сейчас до дополнительного времени только лишь потому, что на другой стороне оказались почти сплошь ноунеймы. Привез бы Галлан пяток личностей типа Кросби, Жиру, Спеццы, О’Рейли, Маккиннона, получили бы мои свои законные 1:6, как Олег Знарок и Ко (Бобровский, Овечкин, Малкин, Панарин, Ковальчук, Тарасенко, Шипачев, Мозякин, Анисимов, Дадонов, Широков, Плотников, Тихонов) в финале ЧМ-2015 в Праге.

Нет больше советского коллективного хоккея, основанного на выдающемся контроле шайбы и виртуозном индивидуальном мастерстве. Забудьте! Так теперь играют Канада и США. Ну и местами шведы с финнами.

Почему так произошло? А все до зевоты банально и просто. Потому что мы не можем готовить сборную к крупным турнирам весь сезон, что было брендом и всесокрушающим козырем СССР. Сразу отвечаю на ваш логичный, но бесконечно по-детски наивный вопрос: почему это не нужно Канаде? Потому что:

1) По массиву классных игроков мы всегда уступали Кленовым;

2) Канадцы изначально лучше обучены, у них грамотнее тренеры, они оперативно перенимают и внедряют все мировые тренды, в сборной у них, за редким исключением, нет легионеров, все их лучшие игроки всю жизнь варятся в одной среде (высшая точка – НХЛ) со своими тренерами, им никогда не нужно переучиваться;

3) По той же причине, по которой США последний раз выиграли чемпионат мира в 1960 году, а Олимпиаду – в 1980-м.

Второй тезис никто не будет оспаривать после позавчерашнего отлупа российских миллионеров. Если кто не в курсе, зарплата Бобровского в НХЛ – 10 млн долларов за сезон, Тарасенко – 7,5 млн, Проворова – 6,75 млн, Орлова – 5,1 млн, Задорова – 3,2 млн, Гаврикова – 2,8 млн. Для сравнения самые богатые у них: Хенрик – 5,825 млн, Кемпер – 4,5 млн, Браун – 3,6 млн, Манджапане – 2,425 млн, Стечер – 1,7 млн, Пол – 1,35 млн. При этом Шнайдер (19 лет), Пауэр (18), Перфетти (19) вообще в НХЛ не состоят.

Сколько у нас на сей раз было легионеров? Десять! Или полкоманды. Надо им время на адаптацию в Европе, на притирку к кахаэловцам, которые играют принципиально в иной хоккей? Конечно! Еще как! Есть ли подобные проблемы у Канады или США? Отчасти: разве что привыкнуть к европейским аэродромам. Семи матчей группового этапа для этого более чем достаточно. Зато игровая модель всем североамериканцам известна с детства. Более того, она давно у них в крови. Канадцы, равно как те же шведы с финнами, всегда играют в одном стиле – итоговый результат зависит от желания и исполнителей.

Что касается третьего пункта, то у американцев такие же проблемы, как у нас: у них нет столько мастеров, сколько у северных соседей. Потому что-то выиграть США могут только при целенаправленной длительной подготовке. Как произошло на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде, к которой Херб Брукс вел своих студентов более полугода. Точно так же американцы готовят более двадцати лет 18-летних тинейджеров к юниорскому чемпионату мира, где они доминируют весь ХХI век.

Теперь о главном тезисе. Несмотря на то, что в 60-70-е годы в СССР гоняли шайбу в каждом дворе, настоящих звезд планетарного калибра в каждый отдельный сезон у нас было не более двадцати. Если взять вратарей, то Третьяку замены не было вовсе лет 20-25. Самый яркий пример – Суперсерия-1972. Двадцатилетнему Владиславу пришлось пахать от звонка до звонка. На решающие поединки его, очевидно и закономерно, не хватило эмоционально и физически. Суперсерию-1974 Третьяк тоже вытянул в одиночку. Да и в рубках с клубами НХЛ армейцы без №20 были неконкурентоспособны. Достаточно вспомнить, как «Крылья Советов» с двумя мышеловами в 1976 году влетели «Баффало» - 6:12!

Но что в самой всегда считавшейся нашей самой мощной линии – в нападении? Да почти то же самое! Звенья Петрова и Шадрина в 70-е годы были незаменимы. Стоило на Кубок Канады-1976 поехать без этих двух троек, но с Третьяком и Мальцевым, как мы даже в финал не попали! В первую половину 80-х сборная мгновенно стала бы средней командой, убери пятерку Ларионова, на которой держалось все большинство и меньшинство. Только во второй половине десятилетия у нас появилось второе элитное звено – Каменский – Быков – Хомутов. Швейцарский дуэт вытащил нам Олимпиаду-1992 и ЧМ-1993. Без Быкова – Хомутова в Альбервиле и Мюнхене точно ловить было бы нечего.

Но ведь и это не все! Почему СССР, располагая ограниченным количеством истинно классных кадров, все-таки рулил на международной арене:

1) Лучшие игроки 11 месяцев сидели на базе. Мы готовились к каждому ЧМ и Олимпиаде так, как американцы – к домашним Играм-1960 и 1980 годов. Мы брали свое благодаря великолепной сыгранности сборников, отменному физическому состоянию;

2) Чемпионат страны полностью был подчинен интересам сборной, а именно:

- в нем было ограниченное число клубов (9-14), что поддерживало высокий соревновательный уровень;

- не было плей-офф, потому сборники ехали на ЧМ свежими, а не измочаленными, как сейчас, сериями до четырех побед и дурацкими бесконечными овертаймами;

- в 60-е годы ЧМ проводились посреди сезона – в феврале/марте, после чего чемпионат СССР возобновлялся и уже после ЧМ разыгрывались медали. Самый памятный и скандальный матч в истории советской высшей лиги, когда Тарасов увел армейцев в раздевалку в игре со «Спартаком», случился 11 мая 1969 года. Причем чемпионат на этом не закончился.

ПОДЫТОЖИМ

Плей-офф в КХЛ никогда не отменят.

ЧМ на март не перенесут.

Лучшие наши игроки никогда вместе на сборах 11 месяцев в году сидеть не будут.

Российские звезды всегда будут уезжать в НХЛ.

Вот потому все постсоветские победы на ЧМ по сути случайные. Зато Олимпиаду-2018 в Пхенчхане мы выиграли в лучших традициях СССР – с двумя базовыми клубами, продолжительной целенаправленной подготовкой и с игроками из одной лиги.

ЧМ-1993. Все сделали Быков и Хомутов плюс энхаэловцы Трефилов, Юшкевич, Буцаев. Без них на Олимпиаде-1994 сборная впервые не попала на пьедестал Игр.

ЧМ-2008. Без помощи «Далласа», освободившего Набокова, вашингтонской тройки Федорова ничего бы не было.

ЧМ-2009. Турнир вытащили Ковальчук и Брызгалов.

ЧМ-2012. Бенефис Малкина и Варламова, которого в плей-офф поддержали Дацюк с Овечкиным и Семиным.

ЧМ-2014. Бенефис Знарка, Овечкина и Бобровского, которых в плей-офф поддержал Малкин. Плюс в целом низкий уровень постолимпийского турнира.

Вот потому в нынешнем провале россиян не виноват никто. После распада СССР мы в полной власти стихии обстоятельств. Приехали бы в Ригу Панарин с Бучневичем, глядишь, сегодня бы бодались с финнами за выход в финал ЧМ-2021.