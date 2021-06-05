После Кельна-2001 сборную возглавил Фетисов. Рассказываем о последствиях неудач в четвертьфиналах ЧМ

Впрочем, это лишь лирическое отступление. Заявленная тема - рассказ о последствиях для тренеров сборной России, сошедшей с дистанции ЧМ в четвертьфинале.

Против американцев Буре-старший играл – в победной (6:4) выставочной встрече Кубка мира-1996 (в которой защитник Брайан Лич отбил ему почку и отправил в лазарет), на ЧМ-2000 в Питере (там беспрецедентный провал «дыр тим» как раз начался с поражения 0:3 от звездно-полосатых), дважды на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити (2:2 в группе и 2:3 в полуфинале).

Вот и уважаемый Павел Буре выступил на эту тему. Попросил не делать резких движений. Кстати, знаете, как часто «Русская Ракета» выходил против Канады в форме сборной России? Ни разу! Ноль! А в «Красной машине», где в силу молодости был на подхвате, сыграл три матча на ЧМ-1990 и 1991.

Судьба тренера (оргвыводы): первую сборную возглавил Борис Михайлов, а Виктор Тихонов стал главным тренером олимпийской сборной и повез ее на Игры-1994 в Лиллехаммер.

Милан/Больцано-1994

США – 1:3

Михайлов остался у руля сборной, козлом отпущения сделали… Козлова – Вячеслава, прибывшего на ЧМ к четвертьфиналу. Есть один пикантный момент этой печальной истории, который мы опустим.

Стокгольм/Евле-1995

Чехия – 0:2

Михайлова у штурвала сборной заменил Владимир Васильев, успешно возглавлявший «Химик» в 1980-х.

Базель-1998*

Швейцария – 2:4, Чехия – 2:2

Формула турнира предусматривала два групповых раунда (предварительный и квалификационный), полуфиналы и финал из двух матчей. Наших подкосило поражение на втором этапе от сборной Швейцарии с ее блистательным вратарем Давидом Айбишером. Владимир Юрзинов, завоевавший серебро в олимпийском Нагано-1998, назвал решение возглавить сборную на ЧМ-1998 главной ошибкой в своей тренерской карьере. Его сменщиком стал Александр Якушев.

Осло/Хамар-1999*

Словакия – 2:2

Турнир проводился по той же формуле, что и годом раньше. В квалификационном раунде наши сенсационно разгромили будущих чемпионов мира чехов 6:1, проиграли шведам 1:4 и не смогли одолеть словаков. Победа выводила сборную России в полуфинал по разнице шайб. Якушев остался у руля национальной команды.

Кельн/Ганновер-2001

Швеция – 3:4ОТ

Уступив в группе чехам (3:4) и канадцам (1:5), в четвертьфинале наши превосходили «Тре Крунур», но ошибка в овертайме капитана команды Алексея Яшина свела на нет их усилия.

Михайлов остался в сборной, повез ее на ЧМ-2002 в Швецию и вернулся с серебром. Однако на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити российскую дрим тим возглавил Вячеслав Фетисов. Он обещал золотые медали, а получились бронзовые, что тоже неплохо. Самое интересное, что восьмерку неприкасаемых объявлял не он, а Михайлов, для которого не нашлось места в олимпийском тренерском штабе. Борис Петрович назвал ту ситуацию «мышиной возней», а глава ФХР Александр Стеблин на вопрос о назначении Фетисова развел руками: «Вы же знаете, на каком уровне принималось решение!»

Тампере/Турку-2003

Чехия – 0:3

Владимир Плющев, со скрипом втащивший сильно обновленную и помолодевшую сборную в плей-офф, был уволен после бурного разбора полетов. Его сменил 74-летний Виктор Тихонов, который на ЧМ-2004 даже не сумел вывести команду в плей-офф.

Рига-2006

Чехия – 3:4 ОТ

Это был прощальный турнир для Владимира Крикунова во главе сборной и первый для Владислава Третьяка в качестве президента ФХР. Вскоре начнется эра Вячеслава Быкова, который вернул России титул чемпиона мира.

Хельсинки-2013

США – 3:8

Главный тренер сборной Зинэтула Билялетдинов, выигравший ЧМ-2012, планировал наиграть для сочинской Олимпиады два звена из КХЛ. Однако разгром в четвертьфинале от американцев внес сумятицу в его планы. Начались брожения и шатания. Как следствие, на домашних Играх-2014 наши не взяли финский барьер, опять в четвертьфинале.

Копенгаген-2018

Канада – 4:5 ОТ

За поражение в четвертьфинале от богатых на громкие имена «Кленовых листьев» с капитаном Коннором Макдэвидом никто не бросил шайбы в «ворота» Ильи Воробьёва, возглавившего сборную буквально накануне ЧМ. Наши могли и выйти в полуфинал, если бы подтащил вратарь-дебютант Игорь Шестёркин, неожиданно брошенный под канадцев вместо проверенного Василия Кошечкина.

Рига-2021

Канада – 1:2ОТ

Дебютный для Валерия Брагина ЧМ завершился в четвертьфинале поражением от канадских ноунеймов, правда, весьма квалифицированных. Впереди Олимпиада-2022 в Пекине.

P.S. Уважаемый Павел Владимирович, недавно отметивший 50-летний юбилей, все-таки принял участие в матче Россия - Канада, да каком! На Олимпиаде-2006 в Турине в качестве генерального менеджера нашей сборной. То поражение четвертьфинале 0:2 до сих пор остается единственным для дрим тим «Кленовых листьев» в плей-офф. Увы, полуфинал и матч за третье место сборная России туринского созыва проиграла с общим счетом 0:7. Объяснений фиаско хоккейная общественность от Буре так и не дождалась.