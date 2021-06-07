Потолок зарплат в КХЛ надо снизить хотя бы раза в два. До зарплат европейского уровня

Не устаю поражаться, с какой легкостью и молодецким азартом диванные эксперты манипулирует государственными миллиардами. Неужели на планете Земля все еще есть наивняки-профаны, которым невдомек, что наши звездочки типа Капризова и Подколзина, Сорокина и Шестеркина, Свечникова и Денисенко, Гурьянова и Михеева, Костина и Тренина, Романова и Зуба, Гаврикова и Барабанова и так далее все равно будут уезжать в НХЛ. Хоть ты их тоннами бюджетных рублей завали. И это великолепно! В этом сила и надежда отечественного хоккея. Честь и совесть. В отличие от того, что в нашей стране и футболом-то стыдно назвать.

НХЛ – как Большой театр в хоккее. Как Москва и ЦСКА при СССР. Не верьте тем, кто говорит, что в армию к Тарасову и Тихонову всех насильно загоняли. Наоборот, большинство именно туда стремилось. Потому что круче университетов Анатолия Владимировича и Виктора Васильевича ничего не было. В Советском Союзе. Да и в тогдашней Европе. Хочешь стать топом в профессии – в Москву! В Москву! В Москву!

Сейчас хоккейным миром правит НХЛ, там все сливки. Качество даже ноунеймов этой лиги давеча в Риге всем наглядно продемонстрировали посланцы Канады и США. Здорово, что в хоккее, опять же в отличие от футбола, у нас сплошь амбициозные молодые люди. Им мало быть лучшими на деревне и получать баснословные гонорары, которые за океаном им никто не даст. На первых порах. Но они верят в себя и идут за своей мечтой, чтобы когда-нибудь стать первыми в сильнейшей лиге мира. Как Кучеров и Панарин, Василевский и Сергачев, Тарасенко и Свечников, Сорокин и Капризов. Браво!

А кто-то судачит о том, как их удержать мешками ассигнаций… Как же это мелко и пошло!

Неужели кто-то до сих пор не уразумел, что эти астрономические государственные средства – 900 млн рублей на команду КХЛ - в итоге осядут в бездонных карманах середняков или ветеранов, которые больше никому в мире не нужны?! Типа Шипачева или Яшкина. Обоих выгнали из НХЛ за профнепригодность. Зато в КХЛ им насыпали сотни миллионов народных рублей, изъятых из наших с вами кошельков. С какого перепуга?! И что они сделали для «Динамо», что выиграли?