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Потолок зарплат в КХЛ надо снизить хотя бы раза в два. До зарплат европейского уровня
07 июня 16:12
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК ЦСКА

Потолок зарплат в КХЛ надо снизить хотя бы раза в два. До зарплат европейского уровня

Читаю так называемую аналитику по итогам фиаско на ЧМ-2021 в Риге и впадаю в лютый ступор от происков дилетантов. Пик глупости – отменить в КХЛ потолок зарплат. Кто мешает? Но платите из своего кармана!

Не устаю поражаться, с какой легкостью и молодецким азартом диванные эксперты манипулирует государственными миллиардами. Неужели на планете Земля все еще есть наивняки-профаны, которым невдомек, что наши звездочки типа Капризова и Подколзина, Сорокина и Шестеркина, Свечникова и Денисенко, Гурьянова и Михеева, Костина и Тренина, Романова и Зуба, Гаврикова и Барабанова и так далее все равно будут уезжать в НХЛ. Хоть ты их тоннами бюджетных рублей завали. И это великолепно! В этом сила и надежда отечественного хоккея. Честь и совесть. В отличие от того, что в нашей стране и футболом-то стыдно назвать.

НХЛ – как Большой театр в хоккее. Как Москва и ЦСКА при СССР. Не верьте тем, кто говорит, что в армию к Тарасову и Тихонову всех насильно загоняли. Наоборот, большинство именно туда стремилось. Потому что круче университетов Анатолия Владимировича и Виктора Васильевича ничего не было. В Советском Союзе. Да и в тогдашней Европе. Хочешь стать топом в профессии – в Москву! В Москву! В Москву!

Сейчас хоккейным миром правит НХЛ, там все сливки. Качество даже ноунеймов этой лиги давеча в Риге всем наглядно продемонстрировали посланцы Канады и США. Здорово, что в хоккее, опять же в отличие от футбола, у нас сплошь амбициозные молодые люди. Им мало быть лучшими на деревне и получать баснословные гонорары, которые за океаном им никто не даст. На первых порах. Но они верят в себя и идут за своей мечтой, чтобы когда-нибудь стать первыми в сильнейшей лиге мира. Как Кучеров и Панарин, Василевский и Сергачев, Тарасенко и Свечников, Сорокин и Капризов. Браво!

А кто-то судачит о том, как их удержать мешками ассигнаций… Как же это мелко и пошло!

Неужели кто-то до сих пор не уразумел, что эти астрономические государственные средства – 900 млн рублей на команду КХЛ - в итоге осядут в бездонных карманах середняков или ветеранов, которые больше никому в мире не нужны?! Типа Шипачева или Яшкина. Обоих выгнали из НХЛ за профнепригодность. Зато в КХЛ им насыпали сотни миллионов народных рублей, изъятых из наших с вами кошельков. С какого перепуга?! И что они сделали для «Динамо», что выиграли?

Нет, потолок зарплат не повышать надо, а хотя бы раза в два уменьшить – до 500 млн рублей на клуб. Этого более чем достаточно. Ориентиром должны служить европейские оклады. Сто тысяч евро за сезон или 9 млн рублей считаются вполне достойной, а главное – адекватной суммой. Живите на то, что заработали! Почему КХЛ, играми которой интересуется менее процента населения России, должна до отвала кормить вся страна? Да еще тратить миллионы долларов на легионеров из благополучных стран Европы и Северной Америки, где средняя зарплата несопоставима с российской?!

Вот в чем главная беда нашего хоккея – он до сих пор живет в королевстве кривых зеркал. Хотя СССР и социализма, кажется, уже 30 лет как нет. Однако наш так называемый профессиональный спорт категорически отказывается кормить себя сам, развращая всех, так или иначе к нему причастных. В первую очередь, разумеется, игроков.

источник: «Советский спорт»
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