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Лига чемпионов выдала черную метку Белоруссии. «Авангард» обязан заменить минскую «Юность»
08 июня 17:32
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Авангард"

Лига чемпионов выдала черную метку Белоруссии. «Авангард» обязан заменить минскую «Юность»

В полдень мне пришло письмо счастья из Цуга. В Лиге чемпионов нежданно-негаданно открылась вакансия. Неужели ФХР и КХЛ снова упустят птицу счастья и не заявятся в супертурнир топ-клубов Европы?

В послании из штаб-квартиры Лиги чемпионов говорится:

- Правление лиги тщательно обсудило события в Белоруссии на внеочередном заседании в режиме видеоконференции. Принято решение, что участие Белоруссии в сезоне-2021/22 связано со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон. Потому Wild Card «Юности» (Минск) будет отозвана.

В заявлении правления такая аргментация: «После последних инцидентов в Белоруссии поездки в Минск и из Минска стали затруднительными. Уже зафиксировано много сбоев в полетах. Некоторые страны прекратили авиасообщение минимум до конца октября. Совершенно непонятно, что будет дальше. Предварительное условие нашего турнира для всех - команды, болельщики, официальные лица, спонсоры/партнеры, поставщики услуг должны находиться в безопасности. К сожалению, это теперь не гарантировано при поездках в Белоруссию. Вовлеченные стороны лишены возможности твердого планирования. Но мы должны быть уверены, что турнир не будет сорван, а лига выполнит обязательства перед всеми заинтересованными сторонами».

Ну а теперь самое важное, что сказано в письме счастья из Швейцарии:

- Правление еще не решило, кому отдать освободившееся 32-е место в Лиге чемпионов. В ближайшие недели будут рассмотрены и обсуждены различные варианты.

Вот так! Но почему не слышно абсолютно никакой реакции от ФХР и КХЛ?! Ведь я специально выждал более четырех часов после прихода депеши из Цуга. Тишина! Неужели последние знатные отлупы от Швейцарии в Еврочеллендже, Чехии на заключительном этапе Евротура, Словакии и Канады в Риге на ЧМ-2021 не убедили всех у нас в стране, что отечественный хоккей находится в глубочайшем кризисе? А привела на это дно, среди прочего, мерзкая политика самоизоляции, которую КХЛ с какого-то перепуга – кто ее уполномочил?! – навязала нашим клубам.

Возобновленной Лиге чемпионов уже восьмой год идет. Однако КХЛ с ФХР ее в упор не видят. В предстоящем сезоне в ЛЧ даже Украина дебютирует – болеем за донецкий «Донбасс»! Что же мы потом удивляемся тотальной никчемности форвардов КХЛ в Еврочеллендже, Евротуре и на ЧМ?! Сколько наши долларовые миллионеры, крушители вратарей и защитников КХЛ наколотили шайб в пяти матчах швейцарцам, чехам, словакам и канадцам в названных выше соревнованиях? Забыли? А я помню – ноль! Зеро! Дырка от бубна! Потому что тафгай СКА Тимкин, забивший по голу альпийцам и Кленовым, никогда в бомбардиры не навязывался. Он сюда, в сборную, можно сказать, случайно зашел.

Но откуда что возьмется у нападающих КХЛ, если они шесть месяцев занимаются полной, извините, фигней. Гоняют 60 туров никому ненужной регулярки, где у флагманов лиги хорошо, если матчей 10-15 напряженных наберется. Чему научат Слепышева и Шалунова, Морозова и Толчинского, Карнаухова и Воронкова, Окулова и Каменева, Кузьменко и Швеца-Рогового бесконечные спарринги с «Амуром» и «Куньлунем», Ригой и Сочи, «Нефтехимиком» и «Витязем», а теперь еще и «Адмирал» упорно продвигают. Да ничему! Разве что заставят уверовать в собственное величие. Цену которому мы регулярно видим на ЧМ, если туда не приедут российские короли атаки НХЛ.

Вы только посмотрите, какие роскошные команды могут пожаловать в Балашиху, если «Авангард» в группе F заменит «Юность».

Трехкратный чемпион Чехии, причем действующий, «Тршинец». Четырехкратный чемпион Швеции «Лександ». Ну а швейцарский «Фрибур-Готтерон», который на весь мир прославили экс-армейцы Быков и Хомутов, и представлять не нужно.

Обратите внимание, это представители как раз тех стран, которые регулярно больно кусают нас на уровне сборных. Ну а в плей-офф можно и на финнов с немцами нарваться, даже британцев с итальянцами. А что: «Динамо» как-то знатно влетело австрийскому «Фельдкирху» в финале Евролиги, «Ак Барс» дважды умудрился продуть «Скоттиш Иглз» из шотландского городка Эр.

В общем, скучно точно не будет. А этапы и даты у Лиги чемпионов-2021/22 такие:

- двухкруговой турнир в восьми группах с 26 августа по 13 октября (96 игр);

- первый раунд плей-офф с 16 по 24 ноября (16);

- второй раунд с 7 по 14 декабря (8);

- полуфиналы с 4 по 12 января (4):

- финал – 1 марта.

Кроме финала, в плей-офф, куда выходят две лучшие команды группы, серии из двух матчей – дома и на выезде. Всего клубы из 13 национальных лиг проведут 125 игр.

Словом, танцуют все – французы и словаки, датчане и поляки, украинцы и норвежцы, австрийцы и итальянцы, британцы и немцы, конечно, шведы, чехи, финны.

Все – кроме россиян! Доколе? Доколе будет продолжаться это тупое самоедство?! Почему в конце концов наши команды не пропускают ни одного Кубка Шпенглера, а самым интересным и престижным клубным турниром Старого Света нагло – или трусливо! – брезгуют?..

источник: «Советский спорт»
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