Призы вручали «Алексей» Якушев и Валерий «КАменский». В Барвихе раздали «слонов» XIII сезона КХЛ

Зато зажгли ведущие церемонии – в большей степени актер Павел Деревянко и в меньшей певица и телеведущая Юлия Ковальчук. «Нестор Махно» назвал Алексеем Александра Якушева, вручавшего приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Вадиму Шипачеву. Как же можно не знать легенду, увековеченную в трех Залах славы – в Торонто, ИИХФ и отечественном!

А «блестящая» поставила ударение в фамилии другой легенды Валерия Каменского на первый слог – КАменский. Прямо как в Нижнекамске, где член «Тройного золотого клуба» впервые вышел на лед после возвращения из-за океана без малого 20 лет назад.

На Шипачеве, завладевшему еще и «Золотой клюшкой» самому ценному игроку сезона, был клубный динамовский пиджак и кеды, а его уже бывший одноклубник Дмитрий Яшкин, штамповавший шайбы с передач Русского Кросби, щеголял в безупречном смокинге. Этот тандем отдувался за великолепную пятерку и вратаря - лауреатов «Золотых шлемов». Их объявил министр спорта Олег Матыцин.

Ладно, Паскуале, Оливер Каски, Мэт Робинсон – иностранцы, отсутствововшие на вечере по уважительной причине. Но где, спрашивается, Константин Окулов из ЦСКА, главный бомбардир плей-офф? Залечивает травму, полученную в стартовом матче ЧМ-2021 с чехами? Помнится, в 2017-м Антон Белов, сломавший ногу на чемпионате мира в Кельне, пришел на вечер в смокинге и на костылях.

- В КХЛ судят даже лучше, чем на чемпионате мира, - тогда удивил откровением защитник-чемпион в диктофоны.