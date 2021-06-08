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Призы вручали «Алексей» Якушев и Валерий «КАменский». В Барвихе раздали «слонов» XIII сезона КХЛ
08 июня 22:17
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Призы вручали «Алексей» Якушев и Валерий «КАменский». В Барвихе раздали «слонов» XIII сезона КХЛ

Лучшим тренером стал Боб Хартли, новичком сезона – Егор Чинахов, вратарем – Эдвард Паскуале, «Золотую клюшку» MVP получил Вадим Шипачев. Увы, не все лауреаты почтили торжество присутствием, ограничившись видеообращениями.

Зато зажгли ведущие церемонии – в большей степени актер Павел Деревянко и в меньшей певица и телеведущая Юлия Ковальчук. «Нестор Махно» назвал Алексеем Александра Якушева, вручавшего приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Вадиму Шипачеву. Как же можно не знать легенду, увековеченную в трех Залах славы – в Торонто, ИИХФ и отечественном!

А «блестящая» поставила ударение в фамилии другой легенды Валерия Каменского на первый слог – КАменский. Прямо как в Нижнекамске, где член «Тройного золотого клуба» впервые вышел на лед после возвращения из-за океана без малого 20 лет назад.

На Шипачеве, завладевшему еще и «Золотой клюшкой» самому ценному игроку сезона, был клубный динамовский пиджак и кеды, а его уже бывший одноклубник Дмитрий Яшкин, штамповавший шайбы с передач Русского Кросби, щеголял в безупречном смокинге. Этот тандем отдувался за великолепную пятерку и вратаря - лауреатов «Золотых шлемов». Их объявил министр спорта Олег Матыцин.

Ладно, Паскуале, Оливер Каски, Мэт Робинсон – иностранцы, отсутствововшие на вечере по уважительной причине. Но где, спрашивается, Константин Окулов из ЦСКА, главный бомбардир плей-офф? Залечивает травму, полученную в стартовом матче ЧМ-2021 с чехами? Помнится, в 2017-м Антон Белов, сломавший ногу на чемпионате мира в Кельне, пришел на вечер в смокинге и на костылях.

- В КХЛ судят даже лучше, чем на чемпионате мира, - тогда удивил откровением защитник-чемпион в диктофоны.

- Судят лучше СКА, Антон, - не терпелось добавить ремарку к его словам.

А министр со сцены заявил:

- Надеюсь, на Олимпиаде в Пекине наша ледовая дружина победит.

И вызвал смех Владимира Мышкина и Каменского.

Приз «Лучшему тренеру» вручал… Алексей Яшин, бронзовый призер Олимпиады-2002. Он вышел на подиум в джинсах. Разительно контрастируя с главным боссом «Авангарда» Александром Крыловым, лучшим руководителем клуба, одетым по-чемпионски.

Объявление номинации «Лучший защитник» сопроводили шлягером Игоря Николаева «Мельница» и нарезкой эффектных «мельниц» (это вид силовых приемов, которыми славились такие мастера, как Виталий Давыдов, Валерий Васильев, Дарюс Каспарайтис, а ныне Андрей Миронов). Приз же достался американцу из «Торпедо» Крису Уайдмену, который получил босс волжского клуба Александр Харламов. Свежеиспеченный бронзовый призер ЧМ в Риге силен не «хитами», а голами-передачами. Посему логичнее было бы отдать ему трофей «Самому результативному защитнику».

В двух номинациях первенствовал Павел Дацюк – он лично получил приз зрительских симпатий от «Бесценной лиги», а также трофей имени Сергея Гимаева (разумеется, старшего) за верность хоккею. Вручать его должна была олимпийская чемпионка, а ныне сенатор Светлана Журова, которую и объявил ведущий. Но в срочном порядке на сцену (второй раз за вечер) вышел президент КХЛ Алексей Морозов, в костюме, но без галстука.

К слову, в уходящем сезоне он установил рекорд посещаемости матчей плей-офф для руководителей лиги. На вечер он пришел с супругой и сыном, занимающимся в школе «Крылья Советов».

Пусть организаторы опустили некоторые номинации, зато удалось уложиться в полтора часа, что соответствует ТВ-формату.

источник: «Советский спорт»
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