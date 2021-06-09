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КХЛ идет к Марсу, Юпитеру и Солнцу. НХЛ выигрывает Олимпиады и чемпионаты мира
09 июня 18:14
автор: Виталий Славин

КХЛ идет к Марсу, Юпитеру и Солнцу. НХЛ выигрывает Олимпиады и чемпионаты мира

Сегодня я окончательно убедился, что все наши беды на ЧМ от КХЛ, которую срочно нужно сократить раза в два и оставить в клубах максимум по два легионера. Как в канадских молодежных лигах.

Не буду вас терзать затертыми банальностями, но решающий матч финала дивизиона Центр «Каролина» - «Тампа» четко показал, какая пропасть в уровне игры в Кубке Стэнли и на ЧМ в Риге. Что говорить о раздутой сверх всякой меры КХЛ, которая постепенно превратилась в роскошный пансионат для престарелых пролетариев клюшки и шайбы со всего мира.

Самый яркий и наглядный пример представил вчерашний гала-вечер закрытия сезона. Кто получил «Золотую клюшку» как самый ценный игрок чемпионата? Динамовский 34-летний центрфорвард Вадим Шипачев. Чем прославился:

- чудовищной зарплатой в 120 млн рублей в год – самой высокой в КХЛ; ясно, что никто в здравом уме за пределами РФ ему и 30 процентов он этого не даст;

- что по новому трехлетнему договору с бело-голубыми, как сообщалось в СМИ, он заработает катастрофические 285 млн – и это без бонусов;

- фантастической результативностью в Кубке Гагарина-2021: в десяти матчах, не сочтите за грубость, аж ОДИН гол и умопомрачительные шесть передач;

- ОДНОЙ игрой на золотой Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в которой на старте турнира мы продули словакам; больше будущего MVP пенсионной лиги Олег Знарок от греха подальше не выпускал;

- тремя матчами дисквалификации за подлый удар финна Йормакки, получившего сотрясение мозга, на последнем золотом ЧМ-2014 в Минске;

- тремя матчами за «Вегас» осенью 2017 года, после чего клуб неведомыми путями избавился от сомнительного новичка и его фантасмагорического контракта на 9 млн долларов, оставив ему 86 тысяч долларов из подписного бонуса в два миллиона.

Так чего причитать, что все форварды КХЛ дружно обнулились на ЧМ-2021, если у нас в лиге самый ценный - нападающий-ветеран, проваливший все что только можно за пределами кахаэловской деревни?! Хотя президент лиги Алексей Морозов вчера заявил обратное: дескать, Толчинский, Морозов, Воронков были лидерами сборной и в Латвии здорово себя проявили. Говорить можно все что угодно, но есть табло (бесславный вылет в четвертьфинале) и цифры, которые никогда не врут:

- Толчинский – 3 гола (в том числе Великобритании и в пустые ворота Швейцарии);

- Морозов – 1 гол (Дании) при полезности «минус 1» из-за шайбы Канады в овертайме четвертьфинала, перед которой в течение нескольких мгновений Ивана дважды как ребенка обыграли;

- Воронков – 2 гола (Дании и Белоруссии).

Если три этих вожака совместными усилиями в ничего незначащих матчах группового этапа аж 6 шайб наколотили, что говорить об остальных представителях КХЛ в нашей сборной на ЧМ-2021!

Вы можете мне возразить, мол, у вице-чемпионов аж десять кахаэловцев. Никто не спорит! Только правильно сказал Илья Воробьев после фиаско в полуфинале ЧМ-2019 от таких же финских ноунеймов: «В подобный хоккей россияне никогда играть не будут». Точно: весь смысл нынешней доктрины Суоми, у которых нет звезд в нападении – разрушение, а впереди как получится. А ломать – не строить. Любой добросовестный середняк справится, если будет вписан в систему. Зато в овертайме финала при игре «три на три», когда обороняться числом было уже затруднительно, финны быстренько капитулировали, стоило им допустить первую ошибку: ветеран Контиола с вбрасывания отдал шайбу Полу, который и забил золотой гол.

Нет, стихия отечественного хоккея – атака. Как было у Быкова на ЧМ-2007 и 2008, Знарка – на ЧМ-2014. Но, как в очередной раз доказал ЧМ-2021, она мертва без глыб НХЛ. Еще когда в наших СМИ только появились вбросы, что в Ригу из-за океана наверняка позовут Григоренко и Барабанова, я сразу написал, что это бессмысленная затея - приглашать нападающих – пусть и олимпиоников, заваливших сезон. Так и произошло: в четвертьфинале оба словно вообще на лед не выходили. Ну а Тарасенко сник, потому что без поддержки, каким бы ты мастером не был, в одиночку ничего не сделаешь по определению.

Все совершенно справедливо восхищаются находкой тренера-чемпиона Галлана, скомплектовавшего по меркам ЧМ-2021 суперзвено Манджапане – Хенрик – Браун, наштамповавшее 38 (15+23) очков. Причем Манджапане подъехал в Ригу только к четвертой игре Кленовых. Но стоит взглянуть на их показатели в минувшей регулярке НХЛ и общее количество матчей в лиге, как эта выдающаяся результативность уже не так сильно впечатляет:

- Манджапане («Калгари») – 32 (18+14) очка, 193 игры в НХЛ;

- Хенрик («Анахайм) – 21 (12+9) очко, 737 игр в НХЛ;

- Браун («Оттава») – 35 (21+14) очков, 400 игр в НХЛ.

Каково? Почти полторы тысячи матчей в НХЛ на троих! Это далеко неслучайные люди без роду и племени. Хотя Хенрика в минувшем сезоне «Дакс» выставили на драфт отказов. Что вполне понятно: 31-летний центр зарплату в 5,825 млн долларов не отрабатывает, а контракт рассчитан аж до 2024 года.

Главная тут фишка в том и об этом я писал перед четвертьфиналом: принадлежность к бренду НХЛ – гарантия определенного уровня, ниже которого игрок никогда не опустится. Если, конечно, приехал на ЧМ играть в хоккей, а не пивка попить и по злачным городским точкам прогуляться. В пузыре Риги подобное изначально исключалось. Вот канадцы и выдали максимум, стоило им только адаптироваться на европейском аэродроме, дождаться приезда Манджапане, сыграться и поверить в себя.

А вера в себя возникает не на пустом месте. Кто сегодня особенно зажигал в «Тампе»? Четвертое звено! В лице новичка Колтона, тихохода Маруна и вроде как уже списанного Джонсона. Я не поверил глазам, когда посмотрел их игровое время: Джонсон и Марун – по 7:37, Колтон – 7:50. Для сравнения: Кучеров откатал 17:10, Пойнт – 17:54. Но сложилось впечатление, что трио Джонсона будто со льда не уходило, настолько оно было заметно. Именно Колтон на 50-й минуте заколотил гвоздь в крышку сами знаете чего. После 0:2 «Каролина» уже разве что имитировало сопротивление.

А что, если через год «молнии» опять влетят на старте плей-офф каким-нибудь «колумбам», и Колтон с Маруном, Джонсоном, а также до кучи с Коулманом и Макдоной пожалуют на ЧМ в Финляндию. Зато мы приедем с MVP Шипачевым и прочими королями КХЛ. Вячеслав Фетисов глянет по диагонали ростер таких звездно-полосатых и жизнеутверждающе воскликнет:

- Американцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. Если мы этих американцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца.

источник: «Советский спорт»
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