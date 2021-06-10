Умыкнул из ЦСКА Фетисова, утер нос главному скупердяю клуба Ови, показал пример ФХР

Часто слышу: России не подходит североамериканский уклад, где в командах вся власть отдана генеральному менеджеру. Он подписывает тренеров, набирает игроков, а потом смотрит сверху, что из этого вышло. Но разве Владислав Третьяк, приняв в 2006 году ФХР, поступал не так? Ну или почти так. Лучший хоккеист ХХ века всегда говорил:

- Мое дело – пригласить тренеров сборной. Создать им, команде все условия. И не вмешиваться. Если только не попросят. Позаниматься, например, с вратарями. А спрашивать – строго по результатам.

По-моему, этот подход куда прогрессивнее, чем в НХЛ. Ведь игроков тренерам не навязывают – они сами подбирают кадры под свою систему. Да и как потом что-то с них спрашивать, если игроков приглашали не они? Но и боссов НХЛ понять можно. Тут хотелки нужно соизмерять с возможностями. Это в сборную можно взять любого, а клубы ныне – заложники потолка зарплат. К тому же у самых-самых типа Макдэвида и Панарина, Кучерова и Василевского, Малкина и Кросби, как правило, длинные контракты. Просто так – по щелчку! – глыб НХЛ не выдернешь.

К чему эта длинная преамбула? В умелых руках превосходную отдачу приносят оба метода!

С Третьяком сборная России вернулась в планетарные гегемоны: четырежды выиграла ЧМ, в том числе дважды подряд, а в Пхенчхане-2018 вернула стране спустя 26 лет олимпийское золото. В Квебеке-2008 мы первенствовали после 15-летней паузы. Однако в последние годы пошли сбои. Причина налицо – чехарда с тренерами сборной, чего до 2018 года не наблюдалось. Почему, к примеру, ушел Знарок, а с ним и зять в лице самого высокооплачиваемого российского энхаэловца Панарина, до сих пор никому неизвестно.