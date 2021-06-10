Умыкнул из ЦСКА Фетисова, утер нос главному скупердяю клуба Ови, показал пример ФХР

Часто слышу: России не подходит североамериканский уклад, где в командах вся власть отдана генеральному менеджеру. Он подписывает тренеров, набирает игроков, а потом смотрит сверху, что из этого вышло. Но разве Владислав Третьяк, приняв в 2006 году ФХР, поступал не так? Ну или почти так. Лучший хоккеист ХХ века всегда говорил:
- Мое дело – пригласить тренеров сборной. Создать им, команде все условия. И не вмешиваться. Если только не попросят. Позаниматься, например, с вратарями. А спрашивать – строго по результатам.
По-моему, этот подход куда прогрессивнее, чем в НХЛ. Ведь игроков тренерам не навязывают – они сами подбирают кадры под свою систему. Да и как потом что-то с них спрашивать, если игроков приглашали не они? Но и боссов НХЛ понять можно. Тут хотелки нужно соизмерять с возможностями. Это в сборную можно взять любого, а клубы ныне – заложники потолка зарплат. К тому же у самых-самых типа Макдэвида и Панарина, Кучерова и Василевского, Малкина и Кросби, как правило, длинные контракты. Просто так – по щелчку! – глыб НХЛ не выдернешь.
К чему эта длинная преамбула? В умелых руках превосходную отдачу приносят оба метода!
С Третьяком сборная России вернулась в планетарные гегемоны: четырежды выиграла ЧМ, в том числе дважды подряд, а в Пхенчхане-2018 вернула стране спустя 26 лет олимпийское золото. В Квебеке-2008 мы первенствовали после 15-летней паузы. Однако в последние годы пошли сбои. Причина налицо – чехарда с тренерами сборной, чего до 2018 года не наблюдалось. Почему, к примеру, ушел Знарок, а с ним и зять в лице самого высокооплачиваемого российского энхаэловца Панарина, до сих пор никому неизвестно.
Отсюда плавно переносимся в столицу США. Все беды «Вашингтона» тоже начались в 2018-м, когда владелец клуба Тед Леонсис пожалел накинуть тренеру-чемпиону Барри Троцу десяток миллионов к контракту. Ови и Ко вполне могли доминировать в лиге еще несколько сезонов. Однако после роковой ошибки хозяина они в плей-офф не выиграли ни одной серии! Ни одной за три года! Виновник затянувшегося кризиса очевиден. Но не может же Леонсис сам себя уволить!
Зато «Айлендерс», куда перебрался Троц, с каждым сезоном прибавляют:
КС-2019 – разгром «Питтсбурга» (4-0) и выход во второй раунд;
КС-2020 – победы над «Флоридой» (3-1), «Вашингтоном» (4-1), «Филадельфией» (4-3) и выход в третий раунд;
КС-2021 – победы над «Питтсбургом» (4-2), «Бостоном» (4-1) и выход в третий раунд с задачей взять реванш у действующих чемпионов «Тампы» за поражение (2-4) год назад.
Но кто этот выдающийся архитектор, серый кардинал возрождения четырехкратных обладателей Кубка Стэнли? Да всем ясно кто! Лу «Лис» Ламорелло. Тот самый, который в конце 80-х годов привез из ЦСКА в Нью-Джерси Фетисова, Касатонова и Старикова. Ламорелло позвали на Лонг-Айленд в мае 2018 года, а в июне назначили генменеджером. Никого не смутил возраст американца – 75 лет. Что было дальше, все помнят. Но я все-таки освежу-уточню.
21.06.2018. Подписан Барри Троц – 20 млн долларов до 2023 года. В «Вашингтоне» за четыре сезона он заработал 6 млн.
1.07.2018. Лео Комаров – 12 млн за 4 года.
17.07.2018. Райан Пулок – 4 млн на 2 года. Продлен 4.11.2020 на 2 года и 10 млн. Сегодня в матче с «Бостоном» (6:2) поставил победную точку.
23.07.2018. Брок Нельсон – 4,25 млн на 1 год. Продлен 23.05.2019 на 6 лет и 36 млн. Сегодня отметился дублем.
13.08.2018. Ноа Добсон – 4,387 млн на 3 года.
14.06.2019. Джордан Эберле – 27,5 млн на 5 лет.
1.07.2019. Семен Варламов – 20 млн на 4 года. Отразил сегодня 23 броска «Брюинз».
1.07.2019. Андерс Ли – 49 млн на 7 лет.
28.08.2019. Энтони Бовилье – 4,2 млн на 2 года.
24.02.2020. Обменян из «Оттавы» Жан-Габриель Пажо и сразу подписан – 30 млн на 6 лет. Сегодня – две передачи.
14.07.2020. Илья Сорокин – 2 млн на 1 год.
9.01.2021. Метью Барзал – 21 млн на 3 года.
11.01.2021. Метт Мартин – 6 млн на 4 года.
11.01.2021. Энди Грин – 2,7 млн на 1 год.
19.03.2021. Анатолий Голышев – 0,925 млн на 1 год.
7.04.2021. Обменяны из «Нью-Джерси» Кайл Палмиери и Тревис Зейджак. Сегодня забили по голу.
Итого Ламорелло пригласил или переподписал 16 игроков – двух голкиперов, то есть сменил всю бригаду стражей ворот, трех защитников и 11 нападающих. Ждем дебюта в Кубке Стэнли экс-форварда «Автомобилиста» Голышева.
Прекрасная работа менеджмента «островитян», которые следующий сезон начнут на новой суперсовременной арене. Показательно, что у ньюйоркцев никто не получает баснословных, ничем необоснованных гонораров. Как, например, гастарбайтеры в уфимском «Салавате Юлаеве», о чем мы обязательно еще поговорим. Самые высокооплачиваемые в «Айлендерс» (по 7 млн долларов за сезон) – капитан команды Ли (травмирован до конца сезона) и 24-летний центр Барзал, кандидат на поездку в Пекин на Олимпиаду-2022.
Идеальное соотношение цены и качества. Никаких Бекстремов за 9,2 млн и Карлсонов за 8 млн. Не говоря уже о флюсе «Эдмонтона» из Макдэвида – 12,5 млн и Драйзайтля – 8,5 млн.
Нам бы таких управленцев!