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«Я хочу видеть этого человека». Кто из своего кармана выдаст 385 млн рублей пяти варягам «Салавата»?
11 июня 16:21
автор: Виталий Славин

«Я хочу видеть этого человека». Кто из своего кармана выдаст 385 млн рублей пяти варягам «Салавата»?

Как в КХЛ отреагировали на фиаско на ЧМ-2021 россиян? Еще глубже задвинули их в чулан! Так, пятерка гастарбайтеров «Салавата» в следующем сезоне вывезет из Башкортостана 385 млн рублей из 835 млн платежки всего клуба.

Вы думаете, это ложь и наглые наветы на флагмана республики, где прежде всего пестуют и максимально поддерживают собственных воспитанников? Но вот что позавчера в интервью электронным СМИ заявил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов:

- Информация о зарплатах достаточно правдивая. Есть некоторые расхождения, но в целом все так. Да, у нас есть упор на первое звено, которое до серии с «Ак Барсом» показывало хороший хоккей. Эти парни играют определяющую роль.

Но позвольте, на кой ляд все эти «до», если в полуфинале восточной конференции уфимцы, ведомые иноземными плюшевыми лузерами, влетели казанцам всухую 0-4 (1:4, 1:2, 1:2, 2:3)?! Причем эти люди, сжирающие почти 4,5 млн евро или 46 процентов клубной кассы, в четырех главных матчах сезона не забили НИ ОДНОГО гола, сделав максимум по передаче – Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен.

За такой вот блестящий вклад в выступление восьмой по итогам сезона-2020/21 команды КХЛ ее легионеры еще год будут – не зарабатывать! - получать:

- финский нападающий Теему Хартикайнен (в КГ-2021 – 4 гола, 2 передачи) – 90 млн рублей;

- датский защитник Филип Ларсен (0 голов, 2 передачи) – 80 млн рублей;

- финский вратарь Юха Метсола (4 победы, 5 поражений; заменен на 30-й минуте первого матча с «Ак Барсом» и на 42-й минуте четвертого матча) – 80 млн рублей;

- финский нападающий Сакари Маннинен (2 гола, 3 передачи) – 70 млн рублей;

- финский нападающий Маркус Гранлунд (3 гола, 5 передач) – 65 млн рублей.

А теперь для более выпуклого восприятия этого тотального безумия-безобразия, поощряемого КХЛ космическим потолком зарплат в 900 млн рублей, который в Европе никому и не снится, а также разгуляем варягов, без которых мы прекрасно жили и всех рвали при СССР, несколько цифр для сравнения от Росстата:

- средняя месячная зарплата в Башкортостане в марте 2021 года – 39673 рубля;

- средняя месячная зарплата в России в марте 2021 года – 55208 рублей;

- средняя месячная зарплата в Дании в 2021 году – 5210 евро, после уплаты всех налогов – 3100 евро или 270 тысяч рублей чистыми;

- средняя месячная зарплата в Финляндии в 2021 году – 3548 евро, после уплаты налогов – 2600 евро или 226 тысяч рублей чистыми.

Каково? Мы платим астрономические суммы каким-то непонятным калымщикам, припершимся к нам из стран, где средний гражданин живет почти в 10 раз богаче россиянина! С какого перепуга? Нашим мнением на сей счет кто-нибудь поинтересовался? Нет, ко мне никто не обращался. Я никого не уполномочивал залезать в государственный – читай, мой – карман. А вас спрашивали? Или вы согласны за свой счет финансировать профессиональный спорт РФ?

В эти дни меня преследует русско-советская классика – монолог Хлопуши от Владимира Высоцкого из поэмы Есенина «Пугачев»:

- Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!

Что ты? Смерть? Иль исцеление калекам?

Проведите, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека.

Вот и мне очень хочется увидеть этого человека. Который решил, что некий датчанин Ларсен стоит 80 миллионов рублей, а четыре финских пролетария клюшки и шайбы – еще 305 миллионов. Ну а что: красиво ведь жить не запретишь, правда?

Но главное – мне хотелось бы проследить, как этот человек публично достанет из СВОЕГО кармана добрые четыре с половиной миллиона евро и ради мифической социальной функции, точнее – просто так, подарит их пятерке мигрантов. Прибывших в заросшую валютой РФ на веселую шабашку из стран, где люди живут в разы лучше россиян…

источник: «Советский спорт»
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