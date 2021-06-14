«Айлендерс» Варламова убрали «Тампу» Кучерова точно так же, как Канада побила Россию в Риге

2) Соперники досконально изучили друг друга, но команда Троца по сравнению с прошлым плей-офф серьезно укрепилась: вратарь Сорокин уже выиграл в нокаут-раунде четыре матча кряду, Палмиери – первый снайпер клуба, а Зейджак – один из лучших нейтрализаторов звезд оппонентов;

1) У «Айлендерс» однозначно выше мотивация: нужно должок вернуть действующим чемпионам, да и Кубок Стэнли они не брали с 1983 года;

Итого 11 игроков, давно грезящих о вендетте. Плюс супертренер Барри Троц, который во главе «Вашингтона» выкинул ньюйоркцев на обочину как раз по пути к Кубку Стэнли-2018.

Эти команды сошлись в третьем раунде Кубка Стэнли второй год подряд, а до этого они бились в плей-офф в 2016 году. Оба раза дальше шли южане. У «островитян» этих двух оплеух удостоились аж восемь игроков: защитники Райан Пулок, Ник Ледди, Скотт Мейфилд, нападающие Джош Бейли, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Кейси Сизикас и травмированный сейчас капитан команды Андерс Ли. Кроме того, в «Айлендерс» выступает трио экс-«дьяволов» Энди Грин, Кайл Палмиери, Тревис Зейджак, которые вылетели от «Лайтнинг» в составе «Нью-Джерси» три года назад.

3) Троц теперь ни в чем не уступает коллеге Куперу, возглавляющему «Тампу» с 2013 года. За три плей-офф после ухода из «Вашингтона» он изучил возможности подопечных досконально, да и опыт прошлогоднего поражения от «молний» наверняка будет учтен. А главное – Троц знает, как обыгрывать «Тампу», что он проделал с «Кэпиталз» три года назад;

4) Все решат строго определенные детали, причем все прекрасно знают путь к успеху, о чем точно и лаконично говорят в интервью, даже добавить нечего!

ДО МАТЧА

Барри Троц, тренер «Айлендерс»:

- Изучил, как «Тампа» закрыла серию с «Каролиной» и скажу вам, что это чертовски хорошая команда. У них убийственное большинство с реализацией чуть ли не 50% попыток. Как и у «Брюинз», у них есть мощная ударная сила целой группы суперзвезд. У них несколько звеньев, способных причинить ущерб, и вратарь калибра «Везины». У них очень глубокий состав в обороне и нападении. Нас ждет огромный вызов. Но мы тщательно разберем их игру и посмотрим, что сможем придумать. Если мы сможем сделать так, чтобы наше большинство и меньшинство друг друга дополнили, то при игре «пять на пять» все должно быть хорошо. Надо снизить их шансы в большинстве, не позволять получать лишнего по три, четыре, пять раз за матч. Этого можно добиться многими способами. Нельзя допускать глупых фолов, нарушать правила вдали от своих ворот, удаляться за игру высоко поднятой клюшкой или подножки.

Выполнили «островитяне» установку Троца? Еще как! Дважды огорчили Василевского в полных составах. Первое удаление – под занавес второго периода, второе – в концовке третьего. Тем не менее хозяева на последней минуте Варламова размочили, но на большее их не хватило.

Джош Бейли, форвард «Айлендерс»:

- Многие наши стержневые игроки давно в команде. Менеджменту удалось добавить нескольких ключевых исполнителей. В самых важных и напряженных матчах ребята поддерживают друг друга, тем самым укрепляя командные узы. Перед нами задача огромной сложности. «Тампа» - великолепная команда, действующий чемпион. Мы знаем, что от нас потребуется все самое лучшее, на что мы способны, чтобы убрать их с дороги. Но мы верим в себя и в то, что нам это по силам.

Играющий за ньюйоркцев 13-й сезон ассистент капитана за слова ответил. Именно Бейли на 33-й минуте перехватил в своей зоне неосторожную диагональ капитана хозяев Стэмкоса и мгновенно бросил в отрыв Барзала, который и открыл счет. Замечу, победный гол забил другой старожил клуба – защитник Пулок, который на Лонг-Айленде с 2015 года.

Первый акт отмщения удался на славу! Интересно, что это подтвердили и пока еще действующие чемпионы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алекс Киллорн, нападающий «Тампы»:

- Мы с первой же смены ощутили, что соперники действительно вышли на битву. В большинстве эпизодов они оказывались чуть быстрее или чуть настойчивее. Понятно, моменты против этой команды придется выгрызать зубами, а нам самим нужно действовать строже в обороне. Это всего одна игра, мы сделаем выводы. «Островитяне» классно обороняются. Их защитники буквально висли на нас. Хотя мы часто владели шайбой в их зоне, это не приводило к опасным моментам. Нужно к этому приспособиться.

Еще как, Алекс! Ведь вам не позволили организовать ни одного контрвыпада с численным перевесом, в том время как у гостей их было девять! Странно, уважаемый мистер Киллорн, что вы лишь сейчас поняли, что моменты придется выгрызать зубами. Неужели прошлогодняя серия ничему не научила? Тогда вы играли куда более собранно и напористо. Большинство само вам с неба не упадет. Его надо зарабатывать, а не кататься по периметру, как россияне в четвертьфинале ЧМ-2021.

Стивен Стэмкос, капитан «Тампы»:

- Я пытался изобразить что-то, когда нужно было сыграть проще. Возможно, мой обрез стал ключевым моментом в игре. Надо быть более ответственным в таких ситуациях.

Вот это да! Кептен Стивен, если до вас только теперь дошли прописные истины, может, вам лучше, как год назад, отсидеть весь плей-офф в запасе? Хоть вредить так люто не будете, одним глупым пасом обнуляя усилия целой команды.

Джон Купер, тренер «Тампы»:

- У нас присутствовал настрой, присутствовала самоотдача. Недоставало одного - мысли, взвешенных разумных решений. Мы совершили слишком много ошибок.

Не стоит себя успокаивать и заниматься самообманом. Ни настроя, ни самоотдачи у вашей команды не было вообще. Это не моя личная оценка – это мнение 14,5 тыс зрителей, которые большую часть матча промолчали. Не завели вы болельщиков – не увидели они в действиях своих любимцев ни страсти, ни желания во что бы то ни стало порвать «островитян». В одном темпе по сценарию гостей тупо катали вату до 58-й минуты. Встрепенулись только тогда, когда заменили Василевского на шестого полевого. Даже одну шайбу отквитали. Но в хоккей надо играть 60 минут, а не 150 финальных секунд.

Семен Варламов, вратарь «Айлендерс»:

- Мы хорошо провели весь матч - с отдачей, с хорошей физикой. Мы играли в свой хоккей. Сегодня сосредоточились именно на своей игре. Думаю, именно потому добились успеха.

А вот тут ни добавить, ни убавить. В десятку! Гости навязали чемпионам с самого начала свой хоккей, которому они ничего противопоставить так и не сумели. Точно так же, как мы канадцам в Риге.

Барри Троц, тренер «Айлендерс»:

- Составляющие победы? Первое - контроль шайбы. Второе – дисциплина. Третье - исключение неоправданного риска. Мы принимали правильные решения, двигали ногами и отлично обращались с шайбой.

Именно эти три слагаемых триумфа мог бы назвать после четвертьфинала и тренер Кленовых Жерар Галлан. Канадцы лишили нас шайбы. За 62 минуты удалились только однажды – да и сфолил-то 18-летний Пауэр. Голевых моментов у ворот Кемпера, кроме гола Тимкина, не вспомнить. Будущие чемпионы мира превзошли нас абсолютно во всех компонентах хоккея. Как сегодня «Айлендерс» хозяев.

Джон Купер, тренер «Тампы»:

- Да, «Айлендерс» сыграли в игру, которую они знают от и до. Выдали тот хоккей, который следовало ожидать. Теперь наша задача - препарировать увиденное. Придумать, как с этим бороться.

Значит, все-таки дело не в настрое и самоотдаче, а в том, что позволили сопернику играть по его правилам. К счастью для Купера, у него, в отличие от Валерия Брагина, еще три попытки, чтоб найти противоядие от хоккея Троца.