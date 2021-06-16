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Европе пора получить свой чемпионат
16 июня 13:44
автор: Игорь Гурфинкель

Европе пора получить свой чемпионат

Чемпионат мира в Риге доказал, что турнир перестал быть клубом избранных. И «большая шестерка» уже давно требует расширения.

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ МЕДАЛЬ В КАЧЕСТВЕ УТЕШЕНИЯ

Наступление сборных второго эшелона продолжается, разница между вечными фаворитами и остальными если не исчезла, то сократилась до минимума.

Только на прошедшем мировом первенстве в Риге,«остальной мир» взял в сумме 23 очка у «большой шестерки», включая, победы Дании и Белоруссии над Швецией, Швейцарии над Чехией, Словакии над Россией, Казахстана над Финляндией, Латвии и Германии – над Канадой. Именно сборные Латвии и Казахстана могли перекрыть путь «кленовым листьям» в плей-офф, оставив их без медалей.

В итоге, «кленовые листья» все-таки добрались до золота. А кто стал чемпионом Европы?

Мы этого не знаем, причем, уже 30 лет–с 1991 года. Хоккей, единственный из популярных игровых видов спорта, не определяющий лучшую континентальную сборную.

В чем тут логика? Ее нет. Что мешает разыгрывать чемпионат Европы? Ничего, кроме, отсутствия желания у Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Но для начала давайте «отыщем» в Европе сильнейшую команду. Если ориентироваться на чемпионат мира, как и было с 1920 по 1991 годы – сегодня сильнейшая Финляндия. Второе место – следовало отдать Германии, которая в столице Латвии не попала в тройку призеров ЧМ. А третьим, если следовать логике ИИХФ при распределении мест на чемпионате мира –Россия. Уехать домой с пустыми руками или медалью – разница принципиальная. Но это все-таки соревнование виртуальное. А сделать чемпионат Европы можно и реальным

Если Канада и США на чемпионате мира выходят в полуфинал, то вполне можно провести междусобойчик между командами-неудачниками четвертьфинала. По той же схеме плей-офф, что намного подогреет интерес к вроде бы малозначимым матчам турнира.

Впрочем, это для примера лишь один вариант проведения Евро – самый экономичный, требующий минимальных вложений.

Но есть и другие. Например, полноценный чемпионат –в течение сезона, с разъездами. Время для этого есть, просто нужно отойти от надоевшего шаблона – «освежить» потерявших всякий смысл формат Евротура и Еврочелленджа, которые в сумме занимают целый месяц.

Вместо них, можно провести приблизительно в эти же даты чемпионат Европы. Титул оспорит восьмерка сильнейших (исходя из рейтинга ИИХФ). На данный момент – это Финляндия, Россия, Германия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия и Латвия. Достойная же компания!

ПРИЗОВОЙ ФОНД В ПРИДАЧУ К МЕДАЛЯМ

По какой схеме определять чемпиона и призеров? Да вот самая простая - начинать с четвертьфинала– команды встречаются между собой: по матчу дома и в гостях. Провести эти встречи можно за неделю, в ноябре. Полуфиналы и игры за 5-8 места в декабре. А финал и матч бронзу – в феврале или апреле.

Худшая команда по итогам сезона уступает место в восьмерке лучшей команде из второй подгруппы. Зрительский интерес к такому турниру обеспечен, все любят матчи на вылет, тем более, когда можно поболеть за национальную сборную.

А если, еще условный Газпром (компания заинтересована в европейском рынке), создаст гонорарный фонд в несколько миллионов долларов – чемпионство будет и материализовано.

Можно рассмотреть вариант и с проведением чемпионата (Кубка) Европы в фиксированные даты.Скажем, раз в год, в конце декабря. Использовать формат, схожий с молодежным чемпионатом мира, с участием десятисборных – добавляются Норвегия и Дания.

Стартовать можно 26 декабря, четыре матча в группе, два дома – два на выезде, затем четвертьфиналы (для всех команд), полуфиналы и 9-10 января – финал и матч за бронзу. Плюс к тому игры за 5-е, 7-е и 9-е места.

Чем не вариант? Топ-сборные получат по 4-5 домашних матчей, лиги и клубы – нормальный календарь с единственным перерывом в сезоне, при этом отсутствие игроков молодежных сборных не будет напрягать их работодателей.

Более того, при должной раскрутке быстро подоспеют и выгодные контракты с телевидением. Да и конкуренции с молодежным чемпионатом мира как таковой не будет: постоянные зрители МЧМ будут его смотреть параллельно. А самую интересную часть Евро можно и нужно играть уже после финала молодежного первенства.

ГОТОВЫ ЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ИИХФ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Но формат канувшего в Лету чемпиона Европы все-таки- вопрос вторичный. Важнее , что эти перемены в континентальном хоккее давно стучаться в двери кабинетов руководителей ИИХФ. Если , конечно, там ставят задачу популяризировать хоккей в Европе. Ведь, можно попробовать совершить экспансию на новые и очень крупные рынки - Великобританию, Италию , Францию.

А что же «топы»? Сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии получат дополнительные матчи с крепкими сверхмотивированными соперниками соперников, заодно поиграв и между собой. Если же кто-то по старинке считает , что идея общего чемпионата Европы утопичная из-за пропасти между «большой четверкой» и остальными, то сам от хоккейных реалий отстал. И факты ему в помощь. Называть «отстающими» полуфиналиста последнего чемпионата мира Германию или двукратного финалиста турнира Швейцарию странновато.

КСТАТИ

ОТ БЕЛЬГИИ ДО СССР

Чемпионат Европы на 10 лет моложе чемпионатов мира. Первое европейское первенство прошло в 1910-м году, и его чемпионом стала Великобритания. До 1932 года лучшая команда Старого Света определялась в самостоятельном турнире, его победителем становились такие экзотические, в хоккейном плане страны, как Бельгия (кроме золота, на счету любителей вафлей, серебро и три бронзы) и Богемия (историческая область в Центральной Европе, занимавшая западную половину современной Чехии).

С 1933-го года медали чемпионата Европы вручались лучшим европейским участникам чемпионатов мира. В годы проведения зимних Олимпиад, до 1968 года,олимпийский хоккейный турнир считался чемпионатом мира и чемпионатом Европы. Чаще всего чемпионом Европы становилась сборная СССР – 27 раз. Именно советские хоккеисты стали и последними победителями – в 1991 году, после чего лучшая команда Старого Света перестала определяться.

источник: «Советский спорт»
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