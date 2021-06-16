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Кучерова давно бы сломали, как Харламова, Овечкина, Черепанова. Да Беттман против – баксы счет любят
16 июня 14:20
автор: Виталий Славин

Кучерова давно бы сломали, как Харламова, Овечкина, Черепанова. Да Беттман против – баксы счет любят

Спешите видеть! Кучеров доминирует в Кубке Стэнли-2021, как Малкин в плей-офф-2009. Сегодня Никита тремя гениальными ходами организовал первую победу «Тампы» в полуфинале над «Айлендерс» - 4:2 (1-1 в серии).

У лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2020 после 13 матчей 22 (5+17) очка. На семь (!) баллов отстают ближайшие преследователи Маккиннон («Колорадо») и Пастрняк («Бостон»), которые давно на каникулах. Далее расположились две «молнии» - Пойнт (10+4) и Стэмкос (5+9). Всего «Тампа» в этом плей-офф забросила 43 шайбы: для сравнения у «Айлендерс» - 47, у «Вегаса» - 44. Выходит, Кучеров скреативил более 50 процентов голов действующих чемпионов! Недаром после вылета «Каролины» ведущий защитник «ураганов» Хэмилтон не сдержался и в сердцах бросил:

- Мы проиграли команде, которая превысила потолок зарплат на 18 миллионов долларов! Но у меня нет проблем с этим. Я понимаю, насколько хороша «Тампа».

Тем не менее генменеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа, воспользовавшись репликой Хэмилтона, ответил всем недовольным:

- Я знаю, что НХЛ расследовала дело Кучерова. Мы должны были объяснить необходимость операции, период реабилитации, время возвращения на лед, чтобы лига убедилась, что все сделано в соответствии с правилами и обстоятельствами. Мы все это доказали документально. У НХЛ претензий к нам нет.

Вот только «Айлендерс» от этого не легче. Если бы это был не полуфинал Кубка Стэнли, а стык Россия – Канада любого уровня, я был бы уверен, что соперники в следующем матче Кучерова элементарно вырубят. Как Харламова в 1972 и 1974 годах. Или Овечкина в финале МЧМ-2005. Или Черепанова в молодежной суперсерии-2007.

Однако в НХЛ звезд аки куриц, несущих золотые яйца, принято холить и лелеять. Именно они создают зрелище, которое влечет на трибуны и к экранам болельщиков, а с ними миллионы долларов исправно капают в кошелек лиги. Правда, темнокожий форвард «Флориды» Дюклер нарушил этот негласный закон, ударив Кучерова клюшкой сзади в незащищенную подколенную область. Но это был скорее жест отчаяния. Так премьеров из строя не выводят.

Потому Барри Троцу за ближайшие сутки необходимо придумать, как обуздать нашего Никиту исключительно в рамках правил. Впрочем, я могу подсказать матерому тренеру «Айлендерс», как это сделать. Да он и сам знает: его подопечные это прекрасно продемонстрировали в первом матче полуфинала, в одну калитку убрав хозяев, несмотря на минимальный перевес – 2:1. Ньюйоркцам необходимо лишить Кучерова шайбы. Только и всего!

Как показала сегодняшняя встреча, «айлам» ради успешного результата недостаточно исключить удаления. «Тампа» доказала, что и в равных составах способна стабильно забивать. Но при одном условии: если проникнет в чужую зону с шайбой, которая окажется у Кучерова.

Обратите внимание, как забиты первый и второй голы хозяев. В обоих эпизодах Никита из ситуации «пять на пять» создал для своей команды по факту численное преимущество. В первом случае стянул на себя за воротами Варламова обоих защитников - Пулока и Пелека и скинул шайбу за спину на одинокого Пойнта. Во втором моменте выдержал паузу на левом фланге, сковав теперь Ледди и Барзала, которые проморгали подключение из глубины Палата. Чеху, как и Пойнту, никто не мешал расстрелять нашего Семена.

Позже Никита дважды подобное проделал с Хедманом. После выверенных передач россиянина швед без помех заряжал с убойных позиций. На 50-й минуте так «Тампа» впервые в этот вечер реализовала большинство, доведя счет до 4:1. А под занавес Хедман залепил в перекладину, лишив Кучерова четвертого ассистентского балла.

98,84 млн долларов – 88,43 млн долларов. Вот такие сейчас платежки у «Лайтнинг» и «Айлендерс». При потолке зарплат в 81,5 млн. Но в плей-офф ограничений нет, так как все свои деньги игроки зарабатывают в регулярке.

Для всех очевидно, что всю разницу в полуфинале и предыдущих сериях «Тампы» в этом плей-офф создает Кучеров – блестящую игру Василевского принимаем как данность, но ведь кому-то и забивать в противоположные ворота нужно. Хэмилтон, конечно, прав. Это полное безобразие, что в кубковый – самый важный! - отрезок сезона основополагающее правило лиги, уравнивающее шансы клубов, беспардонно нарушается.

Тем не менее Гари Беттман безнадежно молчит, а как на эту вопиющую несправедливость ответит Барри Троц, увидим на Лонг-Айленде завтрашней ночью по Москве. Если «островитяне» не сумеют нейтрализовать русского инопланетянина, ловить им в этой серии нечего.

источник: «Советский спорт»
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