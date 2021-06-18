Найдет ли экс-тренер Овечкина управу на двух лучших хоккеистов мира – Василевского и Кучерова?

- Когда я увидел этот момент, не думал, что там был какой-то фол.

- Если это удаление, то ранее в матче должно было быть зафиксировано 15 подобных нарушений. Хоккеистам необходим единый стандарт.

Давеча я упомянул, что к подвигам по распорядку с 8 до 10 вечера сибирского голкипера, который удостоился очередной первой звезды матча, все давным-давно привыкли. Но ведь плей-офф – не регулярка, буллиты не предусмотрены. Ради лавров обязательно нужно что-то забить с игры. Видимо, потому генменеджер «молний» Жюльен Брисбуа вплоть до старта плей-офф держал в рукаве туза ценой 9,5 млн долларов, который сейчас пишет историю Кубка Стэнли-2021. Но сколько кругом завистников, сколько дилетантов! Откуда взялся этот так называемый эксперт Майк Джонсон?! Говорите, у канадца 662 игры в НХЛ? Но разве человек в здравом уме так легко в своем твиттере саморазоблачится в невежестве:

- С подобным необходимо бороться!

Уловили мысль коуча, с чем бороться, горе-аналитик Джонсон? Да все с тем же! Как любил приговаривать Владимир Маслаченко, с маленькими футбольными/хоккейными хитростями!

Какой, к черту, единый стандарт, если фол Пелека был стопудовым, в чем защитник хозяев инстинктивно тут же и признался! Как можно сколлекционировать в НХЛ тьму айстайма и не догонять элементарных вещей! Кто не видел эпизод на 38-й минуте, раскладываю на атомы.

Хедман из угла своей зоны через лицевой борт и закругление запускает шайбу к воротам Варламова. В ожидании проброса к ней не спеша приближается защитник ньюйоркцев Пулок. Звучит свисток. Айсинг? Как бы ни так! Пелек прямо на глазах у судьи в районе своей синей линии зачем-то блокировал ехавшего рядом Кучерова, задержав его клюшкой. Хотя ясно – зачем. Настолько Никита всех запугал, что соперники «Тампы» понимают: если этот русский на площадке, жди беды. Даже когда он без шайбы, а если с ней да еще в большинстве, то гол практически неминуем.

Да, Пойнт первым в истории «Лайтнинг» сегодня забил в шестом матче плей-офф подряд. Но установил бы он рекорд без Куча? Да никогда! Ибо в пяти из шести случаев канадец отличался с волшебных передач №86.

Джонсон и прочие профаны, неужели вы не заметили, что у хозяев НИКТО не протестовал против удаления Пелека?! А сам защитник после задержки лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2020 и 2021 непроизвольно тут же поднял руки и стал пялиться по сторонам в поисках реакции арбитров: дескать, не виноватая я, он сам пришел! Калька с эпизода матча открытия Италия – Турция на Евро-2020, когда после попадания мяча в штрафной турок в руку защитнику, тот тут же ее спрятал за спину. Рефери пенальти не поставил, потому что рука вроде как находилась в естественном положении. Но в «деле Пелека» всей планете, кроме Джонсона и кучки воинствующих комментаторов-графоманов, очевидно: защитник пришел в гости к форварду, но никак не наоборот.

А теперь послушаем профессионала:

- Я всегда говорю: лучшие игроки должны быть лучшими игроками. Простой, но важный рецепт успеха. Ребята две минуты бессменно играли в большинстве и, понятно, устали. Но они ни на секунду не теряли фокус, не забывали, зачем на льду. Так мы отыграли и концовку матча, когда «Айлендерс» здорово прибавили — тоже воля. Да, мы могли воспользоваться свободными зонами, которые возникали из-за их стремления отыграться. Не получилось. Зато оборонялись блестяще. Последние пять минут — вообще караул! Мы играли в четыре защитника: Чернак и Рутта получили повреждения.

Про финальную пятиминутку все ясно: Василевский, как Андрей приучил, все подтащил, все подчистил. Нас интересует концовка второй трети, когда был сделан результат.

Поправлю тренера «молний» Джона Купера. Кучеров, Пойнт, Палат, Хедман не только две минуты бессменно откатали в большинстве – они перед этим находились на льду еще 37 секунд. То есть победный гол вожаки действующих чемпионов готовили почти три минуты!

Формально вторая шайба залетела в сетку Варламова, когда хозяева уже были в полном составе. Но Пелек со скамьи штрафников добежать до места событий попросту не успел.

Этому единственному в матче большинству «Лайтнинг» нужно отдельно посвятить несколько строк. Как обычно, весь розыгрыш шел через расположившегося на правом полуборте Кучерова. Однако Троц досконально изучил схемы противника. Четверка «островитян» забетонировал все подступы к воротам – пасы на Пойнта на дальний пятак или на Киллорна/Сирелли на ближнюю штангу не проходили. Потому Никите приходилось постоянно скидывать шайбу на вершину - на синюю линию Хедману. Тому самому лишнему игроку, которого обороняющимся прикрыть некем. Швед искал продолжение и не находил: Стэмкос слева явно не тянет, а выстрелы защитника блокировались. Тем не менее именно простенька двоечка русского и шведа в конце концов и решила исход поединка.

Кучеров впервые за эти две с небольшим минуты стянул всех «островитян» на себя, отдал под кистевой одинокому Хедману, а Пойнт в падении добил. Что было дальше, Джон Купер вам уже виртуозно и в красках поведал.

Придумает ли Троц, взявший с Овечкиным Кубок Стэнли-2018, как нейтрализовать нашего Никиту, узнаем завтра ночью по Москве. Пока в полуфинале он набирает очки в каждом матче. Всего – 23 (5+18) в 14 играх плей-офф. У Пойнта, идущего вторым – 15 (11+4).