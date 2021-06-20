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Троц побил тики-таку Кучерова и Ко методами Лобановского
20 июня 14:43
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Троц побил тики-таку Кучерова и Ко методами Лобановского

Неужели Барри Троц уберет «Тампу» так же, как он три года назад сделал это во главе «Вашингтона»? Тренер подловил гостей на смене ритма: «Айлендерс» трижды забили во втором периоде - 3:2 в итоге и 2-2 в серии.

Первое «неужели» рождает второе. Неужели «островитяне» перевернут третью серию подряд?

Напомню, в обоих предыдущих раундах после трех поединков ньюйоркцы уступали 1-2 «Питтсбургу» и «Бостону». Однако затем верх брали только бойцы Троца – 4:1, 3:2 ОТ, 5:3 с «Пингвинс» и 4:1, 5:4, 6:2 с «Брюинз». При этом победную точку ставили дома в «Нассау Колизеум», чем продлевали жизнь дворцу, в котором взошла и угасла звезда династии «Айлендерс», удерживавших Кубок Стэнли с 1980 по 1983 год. Следующий сезон «островитяне» начнут на специально построенной для них арене в 20 минутах езды от нынешнего дома в сторону Нью-Йорка.

Так что, еще минимум один матч в «Нассау» точно сыграют. И это замечательно! Хотя за 50 лет стадион, конечно, безнадежно устарел. Узкие фойе, очереди в туалетах, мало лифтов, а ложа прессы просто крошечная. Спасало только, что в такую даль – почти 50 километров от центра Манхеттэна репортеры по диким пробкам ездили неохотно, а потому всегда хватало и мест, и бесплатных сосисок с пирожными в буфете.

Четвертый матч полуфинала выдался самым рваным. Неизвестно, знает ли Троц о Валерии Лобановском, но этот тренерский прием – ловить противника на аритмии был фишкой киевского «Динамо». Почти весь первый период хозяева провели в окопах – по броскам 4-11, хотя имели три супермомента открыть счет: Палмиери и Барзал влупили в штангу, а Комаров запорол чистый выход один на один с Василевским. Однако в концовке «островитяне» активизировались и инициативу перехватили.

Этот всплеск не насторожил Джона Купера и его подопечных. Тем более что и вторую треть они начали ударно. Стоило Пойнту после очередной передачи из космоса Кучерова отправить с пятачка шайбу в сетку Варламова, Троцу его аритмия скорее всего и не понадобилась бы. Но канадцу не хватило техники, чтоб перебросить щиток Семена. Ну а потом случился тот самый взрыв, и Пойнт привез парочку голов в свои ворота.

- Ребята уже целый месяц играют на пределе сил, - вздыхает Джон Купер. - Неизбежно случаются неудачные отрезки. Когда это происходит, нужно гнуться, но не ломаться. А мы во втором периоде сломались. В том числе из-за собственных ошибок. В таких матчах понимаешь, насколько важен даже не каждый период, а каждая смена. Нужно играть все 60 минут, а не 40.

Корпоративная этика, разумеется, не позволяет тренеру называть фамилии, но нам это сделать ничто не мешает.

На 26-й минуте Колтон без какого-либо давления потерял шайбу на чужой синей линии, а Кучеров халатно поехал меняться. В итоге Бейли остался один и спокойно расстрелял Василевского. 1:0.

На 34-й минуте не разобрались уже Пойнт с Хедманом. Нападающий остался без клюшки. Однако швед на пятаке не подстраховал его: продолжал преследовать своего форварда и укатил к синей линии. Когда же шайба отскочила от Василевского, помешать Барзалу ее добить, Пойнту было попросту нечем. Правда, перед этим Палмиери вроде как ударил Сергачеву клюшкой в пах, но судьи никак не отреагировали, пока нижнекамец не учинил самосуд. 2:0.

На 38-й минуте Пойнт в своей зоне отпасовал сопернику, а потом еще и не успел накрыть Мартина. Василевский не выручил. 3:0.

Возможно – возможно! – «Тампе» стоит упростить игру. Ибо «островитяне» к тики-таке звена Кучерова уже приноровились. По крайней мере в равных составах. Впрочем, на сей раз и в единственном большинстве вожаки «Лайтнинг» даже в зону Варламова толком не сумели войти. А дисциплина в войсках Троца всегда образцовая – по одному удалению в двух последних встречах.

Захватывающее противостояние! История пишется на наших глазах. В летопись Кубка Стэнли уже вошло спасение Пулока за две секунды до сирены, когда он сегодня выбил из пустых ворот шайбу после спинорамы Макдоны, получившего очередную весточку с околоземной орбиты от Кучерова.

Что-то будет дальше?! Сценарий плей-офф-2021 Троца - три виктории кряду уже опубликован и дважды успешно экранизирован. Чем на своем льду ответит Купер завтра ночью по Москве?

источник: «Советский спорт»
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