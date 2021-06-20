Троц побил тики-таку Кучерова и Ко методами Лобановского

Первое «неужели» рождает второе. Неужели «островитяне» перевернут третью серию подряд?

Напомню, в обоих предыдущих раундах после трех поединков ньюйоркцы уступали 1-2 «Питтсбургу» и «Бостону». Однако затем верх брали только бойцы Троца – 4:1, 3:2 ОТ, 5:3 с «Пингвинс» и 4:1, 5:4, 6:2 с «Брюинз». При этом победную точку ставили дома в «Нассау Колизеум», чем продлевали жизнь дворцу, в котором взошла и угасла звезда династии «Айлендерс», удерживавших Кубок Стэнли с 1980 по 1983 год. Следующий сезон «островитяне» начнут на специально построенной для них арене в 20 минутах езды от нынешнего дома в сторону Нью-Йорка.

Так что, еще минимум один матч в «Нассау» точно сыграют. И это замечательно! Хотя за 50 лет стадион, конечно, безнадежно устарел. Узкие фойе, очереди в туалетах, мало лифтов, а ложа прессы просто крошечная. Спасало только, что в такую даль – почти 50 километров от центра Манхеттэна репортеры по диким пробкам ездили неохотно, а потому всегда хватало и мест, и бесплатных сосисок с пирожными в буфете.

Четвертый матч полуфинала выдался самым рваным. Неизвестно, знает ли Троц о Валерии Лобановском, но этот тренерский прием – ловить противника на аритмии был фишкой киевского «Динамо». Почти весь первый период хозяева провели в окопах – по броскам 4-11, хотя имели три супермомента открыть счет: Палмиери и Барзал влупили в штангу, а Комаров запорол чистый выход один на один с Василевским. Однако в концовке «островитяне» активизировались и инициативу перехватили.

Этот всплеск не насторожил Джона Купера и его подопечных. Тем более что и вторую треть они начали ударно. Стоило Пойнту после очередной передачи из космоса Кучерова отправить с пятачка шайбу в сетку Варламова, Троцу его аритмия скорее всего и не понадобилась бы. Но канадцу не хватило техники, чтоб перебросить щиток Семена. Ну а потом случился тот самый взрыв, и Пойнт привез парочку голов в свои ворота.