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Кучерова у всех на глазах калечат, а всем плевать. Эта постыдная плюшевая «Тампа» не достойна финала
24 июня 16:18
автор: Виталий Славин

Кучерова у всех на глазах калечат, а всем плевать. Эта постыдная плюшевая «Тампа» не достойна финала

А кто-то мне не верил, что всю разницу в полуфинале «Тампа» - «Айлендерс» делает Кучеров. Сегодня его подло вырубили в первой же смене, и после 0:8 в игре №5, казалось бы, убитые «островитяне» тут же воспрянули – 3:2 в матче и 3-3 в серии.

Всем неофитам, не заставшим 70-80-е годы и считающим, что мы только однажды убрали Канаду в формате самых сильных, «Айлендерс» вместе с шарагой Беттмана четко продемонстрировали, как добывались виктории Кленовых. Всего-то и надо прихлопнуть самого звездного русского – неважно, Харламов это, Якушев или Овечкин – и дело в шляпе! Об этом я подробно написал 16 июня в заметке «Кучерова давно бы сломали, как Харламова, Овечкина, Черепанова. Да Беттман против – баксы счет любят». Это было после того, как «Лайтнинг» сравняли счет в полуфинале 1-1.

Все давно в курсе, что каждый текст «Советского спорта» за океаном препарируют под микроскопом. Однако даже я не ожидал, что вроде как дисциплинированные воины Троца в матче №6 возьмут этот мерзкий прием из исторической сокровищницы канадской сборной в оперативную разработку. Похоже, не учел я одного: Беттману элементарно не нужна «Тампа», действующий чемпион и явный фаворит этого плей-офф, в финале второй год кряду. Равно как лига приложит все усилия, чтоб в решающую серию спустя почти 30 лет проник «Монреаль», самый титулованный клуб НХЛ и, возможно, самая популярная хоккейная команда в мире.

После разрушительной для бизнеса лиги пандемии сенсационный финал Кубок Стэнли-2021 «Канадиенс» - «Айлендерс» способен собрать рекордные рейтинги. Ведь сойдутся два представителя самых крупных рынков Северной Америки: канадского – за «Монреаль» будет болеть вся страна и нью-йоркского региона. Представляете, какая бухнет бомба, если закрытие «Нассау Колизеум» хозяева отметят пятым чемпионством на его льду! «Айлы», к слову, уже на пике паблисити: на следующий сезон в новую арену раскупили все абонементы в беспрецедентном количестве - 12 тысяч штук!

Вот так и было в 70-е и 80-е, когда сборной СССР и советским клубам на их льду, на их узких коробках, с их зрителями-горлопанами, по их правилам приходилось бороться с шестью дровосеками в хозяйской команде и парой либо тройкой шулеров в полосатых рубахах. Надо было обладать подавляющим преимуществом, как на Кубке Канады-1981, чтоб размазать этих гопников в их вампирском логове аки герои Тарантино в Titty Twister в культовом ужастике «От заката до рассвета». Когда же силы были примерно равными, наперсточники со свистком грамотно делали разницу.

Как это сегодня с вопиющим цинизмом, в лучших традициях Дона Кохарски проделал 49-летний канадский рефери Крис Ли. В трех метрах от него, прямо на глазах судьи и всей планеты на 105-й секунде игры поклонник Кларка, Ван Импа и прочей нечисти, некий Мейфилд сзади врезал клюшкой в спину Кучерову, который давным-давно избавился от шайбы. Никита упал, оглянулся на судью. Тот, мелкий пакостник, свисток, разумеется, проглотил. Делать нечего: лучший бомбардир Кубка Стэнли-2020 и 2021 подобрал выпавшую из рук клюшку, поправил шлем и покатил в свою зону. Однако через десяток - другой секунд выяснилось, что продолжить матч Кучеров не сможет. С подозрением на перелом ребра он ушел в раздевалку и больше на лед не возвращался.

Почему я утверждаю, что все произошло с молчаливого благословения Беттмана и Ко? Вы не поверите, но судьи не просто никак не отреагировали на акцентированный шлагбаум от Мейфилда. Эта гадкая блевотина вошла в официальный протокол матча как хит (силовой прием) Мейфилда на Кучерове?!

Но хватит об «Айлендерс». С ними и алчными барыгами НХЛ все ясно. При капитализме иначе не бывает. Меня, как, надеюсь, и всю прогрессивную общественность возмущает другое - реакция «Тампы». Точнее, отсутствие всякой реакции. Даже секция мягких игрушек из детского мира «Медисон Сквер Гарден» давеча хотя бы изобразила акцию мести за избиение Панарина вашингтонским громилой Уилсоном.

А тут НИ-ЧЕ-ГО!!! Кроме разве что смешных постматчевых отмазок от капитана и главного тренера.

- Момент с Кучем судья не увидел, а соперник намеренно нанес подлый и дешевый удар, - рассказывает Стивен Стэмкос, как рефери объяснили свое бездействие. - Арбитры сказали, что не посчитали этот удар умышленным. Они не могут посмотреть повтор момента, как мы. Мы должны биться несмотря ни на что. Что есть, то есть. Мы не собираемся жаловаться на судейство. Сейчас с этим уже ничего не поделаешь. Будем фокусироваться на следующем матче.

- Не могу подтвердить, что судьи сказали, что хит на Кучерове был неумышленным, - комментирует травму россиянина Джон Купер. - Просто не знаю, говорили они про это или нет. Но было бы странно говорить о неумышленности… Мне кажется, в правилах нет того, что толчок в спину должен быть умышленным. Знаю только, что все случилось рядом с одним из арбитров, однако он этого не увидел. Двигаемся дальше.

Эй, господа, постойте-постойте: что значит «будем фокусироваться на следующем матче», «двигаемся дальше»? Куда дальше-то?! У вас под носом нагло убивают лидера команды, лучшего хоккеиста современности, а вы, как позорные трусы, все это глотаете и спокойненько «едете дальше». Да вы обязаны были все решать здесь и сейчас! Сегодня в «Нассау Колизеум». Для этого всего и нужно было поручить Маруну или Киллорну восстановить справедливость и за судей наказать Мейфилда точно таким же макаром: подловить хама в углу площадки и смачно долбануть черенком по почкам. Или банально вызвать отщепенца на танго без перчаток и отдубасить до крови.

Иначе нельзя. Иначе больших побед в хоккее не видать. Зло должно быть наказано. Всегда! Иначе вас, салабонов, будут долбить и долбить. До полного уничтожения.

Что Мейфилд и подтвердил в этот вечер. Причем дважды! В конце второго периода опять же толчком сзади размазал о борт самого Стэмкоса, у которого из переносицы хлынула кровь. Неотмщенный хулиган так раздухарился, что на 52-й минуте, дымя сигарой, закатил справа в зону Василевского и беспрепятственно расстрелял нашего вратаря, положив шайбу в ближнюю девятку.

Как же на всю эту вакханалию отреагировал Купер? Да тренер, такое впечатление, попросту уже сдался. Либо ему все по барабану.

- Когда теряешь игрока калибра Кучерова, требуется коллективное усилие, - открывает Америку тренер еще действующих чемпионов. - И у меня нет никаких вопросов к ребятам. Они совершенно верно отреагировали на ситуацию, наша игра оставалась такой, как мы планировали. Мы делали то, что должны были, не возникло никакой паники. Да, в конце совершили пару ошибок, стрельнули сами себе в ногу. Но такое могло произойти в любом случае.

Невероятно. Немыслимо. Твоего премьера, определяющего единолично результат, бессовестно, запрещенным приемом отправили в лазарет, но никто – НИКТО! - не заступился, не уконтрапупил обидчика?! Более того, у Купера «нет никаких вопросов к ребятам, они совершенно верно отреагировали».

Ну и обтекайте, южные лузеры, дальше. Презренным предателям нечего делать в финале Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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