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Василевский, Кучеров и Сергачев в финале Кубка Стэнли. «Тампа» выиграла серию у «Айлендерс»
26 июня 09:11
автор: Иван Сергеев

Василевский, Кучеров и Сергачев в финале Кубка Стэнли. «Тампа» выиграла серию у «Айлендерс»

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа» выиграла седьмой матч полуфинала у «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:0 и снова сыграет в финале плей-офф.

«Лайтнинг», хоть и с трудом, но смогли сломить сопротивление «Айлендерс» в седьмом матче. Единственная шайба была заброшена в начале второго периода Янни Гурдом. А главным героем встречи стал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший все 18 бросков по своим воротам.

Это четвертый матч на ноль нашего вратаря в нынешнем плей-офф, а всего в кубковых играх за карьеру у Василевского пять «сухарей». И это повторение лучшего результата в истории «Тампы». Ранее добирались до этой отметки Николай Хабибулин и Бен Бишоп. Причем Хабибулин является рекордсменов по числу сухих встреч за один плей-офф – пять в Кубке-2004.

Помимо этого, Василевский стал автором уникального достижения, впервые из вратарей лиги завершив три серии матчем на ноль в одном розыгрыше плей-офф. Судя по всему, Андрей будет одним из главных претендентов на титул MVP Кубка Стэнли, если, конечно, покажет такую же блестящую игру в финале с «Монреалем», который уже поджидал своего соперника после победы в серии с «Вегасом».

«Тампа» вполне могла не доводить до седьмого матча. Особенно высоко шансы «молний» завершить противостояние еще в шестом поединке котировались после разгрома «Айдендерс» в матче номер пять – 8:0. В шестой встрече «Лайтнинг» были впереди 2:0, но отдали игру в овертайме. Одной из причин неудач называли травму лидера «Тампы» Никиты Кучерова. Он отыграл лишь 46 секунд и покинул площадку после удара в спину.

Были опасения, что Кучеров не сможет сыграть в решающем матче полуфинала. Но россиянин появился на льду, получил 16 минут и 3 секунды игрового времени, дважды бросив по воротам. Но очков не набрал. Игра шла до гола, обе команды максимум внимания уделили обороне и свели к минимуму количество нарушений. За весь матч было лишь одно удаление – у «Тампы», и надо же такому случиться, что именно оно стало роковым для ньюйоркцев. Свой гол «Лайтнинг» забили в меньшинстве.

Защитник хозяев Михаил Сергачев отыграл 23 минуты 27 секунд, сделал три броска при показателе полезности «+1». Еще один российский участник матча голкипер «Айлендерс» Семен Варламов также провел хороший поединок, парировав 30 бросков. Работы у него было куда больше, чем у Василевского. Особенно много ему пришлось трудиться в первом периоде, в котором «молнии» 15 раз бросили по его воротам.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после окончания серии признал, что «Тампа» в этом розыгрыше была сильнее, чем год назад. Тем самым похвалив свою же работу и свою команду. «Однако мы смогли поставить их на грань, потому что тоже стали лучше», - заявил тренер, приводивший к победе в Кубке «Вашингтон» с Александром Овечкиным.

После матча игрокам «Тампы» вручили приз принца Уэльского за победу в конференции, и они не посчитали предубеждением прикоснуться к трофею. Многие хоккеисты НХЛ отказываются от этого, видя в этом плохую примету перед главным финалом. Именно так поступил накануне «Монреаль». «Лайтнинг» на такие вещи смотрит с улыбкой. Год назад примета не сработала, и клуб завоевал Кубок Стэнли.

В финале «Тампа» сыграет с «Монреалем», который до этого последний раз бился в главной серии плей-офф 28 лет назад. В 1993 году «Канадиенс» завоевали трофей. Первый поединок финала начнется на «Амали Арене» 29 июня в 3:00 (мск).

источник: «Советский спорт»
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