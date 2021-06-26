Василевский, Кучеров и Сергачев в финале Кубка Стэнли. «Тампа» выиграла серию у «Айлендерс»

«Лайтнинг», хоть и с трудом, но смогли сломить сопротивление «Айлендерс» в седьмом матче. Единственная шайба была заброшена в начале второго периода Янни Гурдом. А главным героем встречи стал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший все 18 бросков по своим воротам.

Это четвертый матч на ноль нашего вратаря в нынешнем плей-офф, а всего в кубковых играх за карьеру у Василевского пять «сухарей». И это повторение лучшего результата в истории «Тампы». Ранее добирались до этой отметки Николай Хабибулин и Бен Бишоп. Причем Хабибулин является рекордсменов по числу сухих встреч за один плей-офф – пять в Кубке-2004.

Помимо этого, Василевский стал автором уникального достижения, впервые из вратарей лиги завершив три серии матчем на ноль в одном розыгрыше плей-офф. Судя по всему, Андрей будет одним из главных претендентов на титул MVP Кубка Стэнли, если, конечно, покажет такую же блестящую игру в финале с «Монреалем», который уже поджидал своего соперника после победы в серии с «Вегасом».

«Тампа» вполне могла не доводить до седьмого матча. Особенно высоко шансы «молний» завершить противостояние еще в шестом поединке котировались после разгрома «Айдендерс» в матче номер пять – 8:0. В шестой встрече «Лайтнинг» были впереди 2:0, но отдали игру в овертайме. Одной из причин неудач называли травму лидера «Тампы» Никиты Кучерова. Он отыграл лишь 46 секунд и покинул площадку после удара в спину.

Были опасения, что Кучеров не сможет сыграть в решающем матче полуфинала. Но россиянин появился на льду, получил 16 минут и 3 секунды игрового времени, дважды бросив по воротам. Но очков не набрал. Игра шла до гола, обе команды максимум внимания уделили обороне и свели к минимуму количество нарушений. За весь матч было лишь одно удаление – у «Тампы», и надо же такому случиться, что именно оно стало роковым для ньюйоркцев. Свой гол «Лайтнинг» забили в меньшинстве.