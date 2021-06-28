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Чтобы вслед за футболом не угробить хоккей, олимпийскую сборную России должен возглавить канадец
28 июня 15:54
автор: Виталий Славин
автор фото: TSN

Чтобы вслед за футболом не угробить хоккей, олимпийскую сборную России должен возглавить канадец

Увы, но реальность такова, что я не вижу иного способа выиграть НХЛ-Олимпиаду в Пекине, кроме как пригласить на время Игр-2022 в сборную тренера из этой лиги. А именно – канадца Барри Троца.

Вопрос участия хоккеистов из-за океана в главном соревновании четырехлетия практически решен. Президент ИИХФ Рене Фазель обещал это подтвердить на текущей неделе. Очевидно, что тогда сборные ведущих стран будут составлены из энхаэловцев на 85-100 процентов. Что в свою очередь означает отсутствие какой-либо целенаправленной подготовки к турниру. В отличие от нашей золотой Олимпиады в Пхенхчане, к которой Олег Знарок вместе с Игорем Никитиным имели возможность накатывать сборников полсезона в СКА и ЦСКА, а потом еще пару недель муштровать их в Новогорске непосредственно перед вылетом в Корею.

Как показывают провалы на последних НХЛ-Олимпиадах, где мы даже в призеры попасть не можем, а в Ванкувере и Сочи вовсе вылетали в четвертьфиналах, наши тренеры с листа достигать результата не умеют. Показательно, что с энхаэловцами россияне крайний раз взошли на пьедестал в бронзовом Солт-Лейк-Сити-2002, когда команду незадолго до Игр принял Вячеслав Фетисов, уволенный из «Нью-Джерси». Трехкратный обладатель Кубка Стэнли к тому моменту изучил специфику НХЛ вдоль и поперек.

Мало того, что отечественные специалисты не готовы работать в условиях жесточайшего цейтнота – они совершенно не знают реалий НХЛ! А ими надо владеть досконально вплоть до мельчайших нюансов. Смотреть утром хайлайты ночных матчей с участием Овечкина и Малкина, Кучерова и Василевского, Сергачева и Свечникова, Капризова и Тарасенко – совершенно бессмысленная затея. Необходимо понимать законы лиги, тактику игры в полных составах и большинстве/меньшинстве, особенности овертайма «три на три», совместимость игроков, а главное – четко осознавать, чего ждать от противников из США, Канады, Швеции, Финляндии, как и за счет чего их можно обыграть. С кондачка, как это было в Турине, Ванкувере, Сочи, можно рассчитывать разве что на локальные успехи вроде пирровой победы над Канадой в четвертьфинале итальянской Олимпиады-2006.

Всегда считал и считаю, что российскую сборную должен возглавлять исключительно наш человек. Мы не имеем права предавать традиции Егорова и Чернышева, Тарасова и Боброва, Кулагина и Тихонова, Юрзинова и Дмитриева. Нам этого попросту не простит мировой хоккей, который наши первопроходцы и сочинили. Однако на НХЛ-Олимпиадах мы, увы, играем по их правилам. А наперсточника обыграть нельзя по определению.

Потому выход вижу один – пригласить конкретно на Игры-2022 тренера из НХЛ. Круче Джона Купера, у которого в «Тампе» расцвели Кучеров, Василевский и Сергачев, лично я кандидатуры не вижу. Но на днях инсайдеры известили, что вожаку действующих чемпионов вскоре отдадут олимпийскую сборную Канады.

В таком случае есть другая железная персона, которая точно в Китае нам поможет – только что уступившей Куперу в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли-2021 Барри Троц. Свой выдающийся уровень он затвердил первым в истории триумфом в НХЛ «Вашингтона» в 2018 году, после чего середняков из «Айлендерс» закрепил среди безусловных грандов НХЛ.

Самое важное – 58-летний канадец отлично умеет работать с русскими. Правда, сейчас в его клубе только вратари Варламов и Сорокин. Но ведь Семена в «Колорадо» давеча списали, а он выдал два отменных сезона у ньюйоркцев. В «Вашингтоне» Троц вообще сотворил подвиг. Мало того, что Овечкин, Кузнецов и Орлов три года назад именно у него вышли на пик карьеры и привели «Кэпиталз» к первому чемпионству. Наш Кузя, став лучшим бомбардиром плей-офф-2018, после того как лишился мудрого североамериканского наставника, только деградировал. Дошло до того, что в столице США сейчас открыто говорят, что готовы куда угодно обменять нестабильного уральского центра с контрактом почти на 8 млн годовых. Лишь бы от него избавиться.

К чему я клоню? Троц не только здорово выстраивает командную игру. У Барри растут или возрождаются, обретают второе дыхание игроки. Он умеет вытаскивать из них максимум. А это высший тренерский пилотаж. При этом Троц прекрасно осведомлен о всех течениях и подводных камнях в НХЛ, потенциале и особенностях премьеров и чернорабочих лиги. Как-никак в НХЛ он варится четверть века!

Почему я пишу об этом сейчас – в мертвый сезон в России? Да потому что надо немедленно начинать консультации с Троцем, пока его не выдернули канадцы! Тем более что он работал в штабе Кленовых на трех чемпионатах мира – в 2003-м его подопечные взяли золото, в 2009 году уступили в финале россиянам.

В этой жизни всегда что-то случается впервые. Пришло время звать на трон сборной иностранца. Но строго на один турнир.

источник: «Советский спорт»
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