Чтобы вслед за футболом не угробить хоккей, олимпийскую сборную России должен возглавить канадец

Вопрос участия хоккеистов из-за океана в главном соревновании четырехлетия практически решен. Президент ИИХФ Рене Фазель обещал это подтвердить на текущей неделе. Очевидно, что тогда сборные ведущих стран будут составлены из энхаэловцев на 85-100 процентов. Что в свою очередь означает отсутствие какой-либо целенаправленной подготовки к турниру. В отличие от нашей золотой Олимпиады в Пхенхчане, к которой Олег Знарок вместе с Игорем Никитиным имели возможность накатывать сборников полсезона в СКА и ЦСКА, а потом еще пару недель муштровать их в Новогорске непосредственно перед вылетом в Корею.

Как показывают провалы на последних НХЛ-Олимпиадах, где мы даже в призеры попасть не можем, а в Ванкувере и Сочи вовсе вылетали в четвертьфиналах, наши тренеры с листа достигать результата не умеют. Показательно, что с энхаэловцами россияне крайний раз взошли на пьедестал в бронзовом Солт-Лейк-Сити-2002, когда команду незадолго до Игр принял Вячеслав Фетисов, уволенный из «Нью-Джерси». Трехкратный обладатель Кубка Стэнли к тому моменту изучил специфику НХЛ вдоль и поперек.

Мало того, что отечественные специалисты не готовы работать в условиях жесточайшего цейтнота – они совершенно не знают реалий НХЛ! А ими надо владеть досконально вплоть до мельчайших нюансов. Смотреть утром хайлайты ночных матчей с участием Овечкина и Малкина, Кучерова и Василевского, Сергачева и Свечникова, Капризова и Тарасенко – совершенно бессмысленная затея. Необходимо понимать законы лиги, тактику игры в полных составах и большинстве/меньшинстве, особенности овертайма «три на три», совместимость игроков, а главное – четко осознавать, чего ждать от противников из США, Канады, Швеции, Финляндии, как и за счет чего их можно обыграть. С кондачка, как это было в Турине, Ванкувере, Сочи, можно рассчитывать разве что на локальные успехи вроде пирровой победы над Канадой в четвертьфинале итальянской Олимпиады-2006.

Всегда считал и считаю, что российскую сборную должен возглавлять исключительно наш человек. Мы не имеем права предавать традиции Егорова и Чернышева, Тарасова и Боброва, Кулагина и Тихонова, Юрзинова и Дмитриева. Нам этого попросту не простит мировой хоккей, который наши первопроходцы и сочинили. Однако на НХЛ-Олимпиадах мы, увы, играем по их правилам. А наперсточника обыграть нельзя по определению.

Потому выход вижу один – пригласить конкретно на Игры-2022 тренера из НХЛ. Круче Джона Купера, у которого в «Тампе» расцвели Кучеров, Василевский и Сергачев, лично я кандидатуры не вижу. Но на днях инсайдеры известили, что вожаку действующих чемпионов вскоре отдадут олимпийскую сборную Канады.