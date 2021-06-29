Несмотря на происки Беттмана, Кучеров выдвинулся в лучшие бомбардиры в истории Кубка Стэнли

Меня не устают смешить полчища дилетантов, называющих какого-то канадца под номером 100-1 топ-форвардом в летописи хоккея. Протрите очи, господа: все свои достижения этот парнишка умыкнул в 80-е годы, когда НХЛ была узкой региональной лигой, к тому же после крушения ВХА разбавленной сотней никчемных игрочишек. Наших, чехов и словаков за океаном не было, кроме нескольких перебежчиков. Америка после чуда Лейк-Плэсида только начинала заболевать шайбой, а в Европе хоккей еще тотально оставался полупрофессиональным да и местечковым. Ну и вспомните амуницию вратарей, точнее – ее отсутствие, а также в каком клубе искрил этот фигурист.

Стоило же ему уехать в Калифорнию, как наш малыш сразу сдулся – не выиграл НИ-ЧЕ-ГО. Ну а когда после нашей золотой Олимпиады-1992 окончательно рухнул железный занавес и все лучшие хоккеисты вселенной впервые собрались в НХЛ, распиаренная икона тихо почила в бозе. Хотя глупые руководители сборной Канады в это не поверили. Продолжили делать на никудышного ветерана ставку, что тут же обернулось Кленовым двумя грандиозными фиаско - на Кубке мира-1996 и Олимпиаде-1998 в Нагано.

После этих неоспоримых фактов все, имеющие голову на плечах, уверен, согласятся: по-настоящему история Кубка Стэнли пишется с 1993 года. Что же мы имеем в самой справедливой номинации, сиречь - смотри на табло? Сколько игроков выбили в плей-офф 30+ очков? Ого! Да до этой высоты почти за 30 лет и добрались-то всего-то 13 героев, в том числе тот самый опереточный Великий. Но только Кучеров сделал это не просто два раза, а дважды подряд! Вот весь список:

1. Уэйн Гретцки (1993) – 40 (15+25)

2. Евгений Малкин (2009) – 36 (14+22)