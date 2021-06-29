Несмотря на происки Беттмана, Кучеров выдвинулся в лучшие бомбардиры в истории Кубка Стэнли

Меня не устают смешить полчища дилетантов, называющих какого-то канадца под номером 100-1 топ-форвардом в летописи хоккея. Протрите очи, господа: все свои достижения этот парнишка умыкнул в 80-е годы, когда НХЛ была узкой региональной лигой, к тому же после крушения ВХА разбавленной сотней никчемных игрочишек. Наших, чехов и словаков за океаном не было, кроме нескольких перебежчиков. Америка после чуда Лейк-Плэсида только начинала заболевать шайбой, а в Европе хоккей еще тотально оставался полупрофессиональным да и местечковым. Ну и вспомните амуницию вратарей, точнее – ее отсутствие, а также в каком клубе искрил этот фигурист.
Стоило же ему уехать в Калифорнию, как наш малыш сразу сдулся – не выиграл НИ-ЧЕ-ГО. Ну а когда после нашей золотой Олимпиады-1992 окончательно рухнул железный занавес и все лучшие хоккеисты вселенной впервые собрались в НХЛ, распиаренная икона тихо почила в бозе. Хотя глупые руководители сборной Канады в это не поверили. Продолжили делать на никудышного ветерана ставку, что тут же обернулось Кленовым двумя грандиозными фиаско - на Кубке мира-1996 и Олимпиаде-1998 в Нагано.
После этих неоспоримых фактов все, имеющие голову на плечах, уверен, согласятся: по-настоящему история Кубка Стэнли пишется с 1993 года. Что же мы имеем в самой справедливой номинации, сиречь - смотри на табло? Сколько игроков выбили в плей-офф 30+ очков? Ого! Да до этой высоты почти за 30 лет и добрались-то всего-то 13 героев, в том числе тот самый опереточный Великий. Но только Кучеров сделал это не просто два раза, а дважды подряд! Вот весь список:
1. Уэйн Гретцки (1993) – 40 (15+25)
2. Евгений Малкин (2009) – 36 (14+22)
3. Дуг Гилмор (1993) – 35 (10+25)
4. Джо Сакик (1996) – 34 (18+16)
5. Брайан Лич (1994) – 34 (11+23)
6. Никита Кучеров (2020) – 34 (7+27)
7. Брейден Пойнт (2020) – 33 (14+19)
8. Евгений Кузнецов (2018) – 32 (12+20)
9. Павел Буре (1994) – 31 (16+15)
10. Сидни Кросби (2009) – 31 (15+16)
11. Никита Кучеров (2021) – 30 (7+23)
12. Марк Мессье (1994) – 30 (12+18)
13. Денни Бриер (2010) – 30 (12+18)
14. Логан Кутюр (2016) - 30 (10+20)
Ну а как же рекордные 40 баллов того самого, спросите вы? Так в экосистему НХЛ еще не прилетела бабочка по фамилии Лемер и не торпедировала весь ее уклад. Или вы забыли, что в забавной регулярке-1992/93, когда об обороне думали в последнюю очередь, Могильный с Селянне наштамповали по 76 голешников, а действительно великий Марио в 60 матчах насобирал 160 (69+91) очков! Ну и не стоит забывать, кто подносил снаряды в ударной пятерке «Лос-Анджелеса» - 20-летний олимпийский чемпион Алексей Житник.
А ведь, в отличие от квелого канадца, с которого всю карьеру в НХЛ пылинки сдували, с Кучеровым не церемонятся. Бостонец Хара безнаказанно его сломал в прошлом плей-офф, «островитянин» Мейфилд – в этом. В итоге Никита в той встрече с «Айлендерс» откатал всего смену, а в следующей только отходил от травмы – вот и получились два матча холостыми.
Но самое главное. Страшное. Показательное! Прямо перед стартом финала комиссар НХЛ Гари Беттман публично призвал свою паству и дальше колотить шустрого русского, лишь бы тот не переписывал книгу рекордов его конторы дальше.
- Мы изучили этот момент и не нашли никакого нарушения, - прокомментировал вчера Беттман шлагбаум Мейфилда в спину Кучерову, который давно избавился от шайбы. То есть, Уэбер и Широ, Эдмундсон и Питри, Андерсон и Перри, Тоффоли и Дано, рубите 86-ю «молнию» сзади, сбоку, в спину, в ребра, как хотите – и вам за это от полосатых шулеров ничего не будет!
- Шиш тебе, Гарри! – рявкнул сегодня Куч и первым в истории настоящей НХЛ повторно настрелял 30 баллов в Кубке Стэнли. Так держать, Никитос!