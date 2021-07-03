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«Тампа» играет, как ЦСКА Тарасова/Локтева/Тихонова. Учись, Красная машина Брагина/Ротенберга
03 июля 14:04
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа» играет, как ЦСКА Тарасова/Локтева/Тихонова. Учись, Красная машина Брагина/Ротенберга

Свое поле оказало «Монреалю» медвежью услугу. В первом с 1993 года домашнем финальном матче хозяева элементарно перегорели, и впервые уступили «Тампе» в одну калитку – 3:6 и 0-3 в серии.

Действующие чемпионы показывают идеальный хоккей. Мечтаю, чтобы так играла сборная России. Возможно, я преувеличиваю, но нечто похожее демонстрировал в лучших матчах ЦСКА Тарасова, Локтева, Тихонова.

Василевский – это Третьяк. Кучеров – Харламов/Макаров. Пойнт – Петров/Ларионов. Палат – Михайлов/Крутов. Хедман – Гусев/Фетисов. Сергачев – Цыганков/Касатонов. Стэмкос – Жлуктов/Быков. Сирелли – Викулов/Хомутов. Марун – Волчков. Гурд – Александров/Капустин. Коулман, забивающий в каждой игре финала, пусть будет Балдерисом…

В любом случае сейчас я любуюсь «Тампой» так же, как столичными армейцами в 70-80-е годы, когда они доминировали в Европе, если не в мире.

Поражает баланс в игре действующих чемпионов. Конечно, он был бы немыслим, если бы НХЛ не опростоволосилась с потолком зарплат, который не действует в плей-офф. Без Кучерова да и бывшего напарника Гаврикова в «Коламбусе» Савара, выдернутого из Огайо перед дедлайном, это была бы другая команда. Недаром в регулярке «Лайтнинг» заняли в дивизионе только третье место после «Каролины» с «Флоридой» и восьмое в общем зачете. Впрочем, «Монреаль» финишировал вообще 18-м, тем не менее благополучно добрался до финала Кубка Стэнли.

В решающей серии против великолепной «Тампы» канадским выскочкам просто нечем крыть. Во втором периоде матча №2 «Канадиенс» выдали космический хоккей. Никто не молотил так южан со стартовой серии плей-офф-2019, когда «колумбы» Панарин с Бобровским уничтожили победителей регулярки всухую. Но чем завершилась та вторая треть в Амали-арене? Хозяева взяли верх 2:1, хотя по броскам уступили 7-16. Упс…

Похоже, именно тогда Уэбер, Перри, Стаал и Ко поняли, что уперлись в стену. Или в свой потолок – как вам угодно. Отчаялись и опустили руки. Агония в третьем периоде позавчерашней игры перенеслась на старт сегодняшнего матча. Уже к 4-й минуте все по сути было кончено.

Правда, началось все со спорного проброса хозяев, когда лайнсмен свистнул в эпизоде, где первым к шайбе успевал Андерсон, а не защитник Макдона. После того как Котканиеми выиграл вбрасывание у Палата, тот же Андерсон дважды не смог вывести шайбу из своей зоны, что обернулось выстрелом от синей Рутты в дальнюю девятку. 0:1.

Спустя минуту с небольшим Стаал в безобидной ситуации запустил шайбу на трибуну. Спецбригаде Кучерова хватило 33 секунд, чтоб реализовать лишнего. 0:2. Занавес. Всем давно известно, если «молнии» упрутся, у них даже одну шайбу отквитать невозможно. Как случилось в седьмом решающем поединке полуфинала с «Айлендерс».

Теперь очевидно, что у «Монреаля» в финале был один-единственный шанс. Если Прайс переиграет Василевского, как он это сделал в предыдущей серии в дуэли с голкиперами «Вегаса» Флери и Ленером. Однако самый высокооплачиваемый вратарь мира не просто ни в чем не превосходит сибиряка – он регулярно запускает бабочки! Как это произошло с той же шайбой в большинстве Хедмана на 4-й минуте. Невероятные обломы лидера добивают канадцев морально. А без страсти, запредельной самоотдачи вышколенную «Тампу», напичканную виртуозами высшего класса, обыграть невозможно.

Как это было в чемпионате СССР с ЦСКА золотой поры.

источник: «Советский спорт»
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