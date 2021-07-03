«Тампа» играет, как ЦСКА Тарасова/Локтева/Тихонова. Учись, Красная машина Брагина/Ротенберга

Действующие чемпионы показывают идеальный хоккей. Мечтаю, чтобы так играла сборная России. Возможно, я преувеличиваю, но нечто похожее демонстрировал в лучших матчах ЦСКА Тарасова, Локтева, Тихонова.

Василевский – это Третьяк. Кучеров – Харламов/Макаров. Пойнт – Петров/Ларионов. Палат – Михайлов/Крутов. Хедман – Гусев/Фетисов. Сергачев – Цыганков/Касатонов. Стэмкос – Жлуктов/Быков. Сирелли – Викулов/Хомутов. Марун – Волчков. Гурд – Александров/Капустин. Коулман, забивающий в каждой игре финала, пусть будет Балдерисом…

В любом случае сейчас я любуюсь «Тампой» так же, как столичными армейцами в 70-80-е годы, когда они доминировали в Европе, если не в мире.

Поражает баланс в игре действующих чемпионов. Конечно, он был бы немыслим, если бы НХЛ не опростоволосилась с потолком зарплат, который не действует в плей-офф. Без Кучерова да и бывшего напарника Гаврикова в «Коламбусе» Савара, выдернутого из Огайо перед дедлайном, это была бы другая команда. Недаром в регулярке «Лайтнинг» заняли в дивизионе только третье место после «Каролины» с «Флоридой» и восьмое в общем зачете. Впрочем, «Монреаль» финишировал вообще 18-м, тем не менее благополучно добрался до финала Кубка Стэнли.

В решающей серии против великолепной «Тампы» канадским выскочкам просто нечем крыть. Во втором периоде матча №2 «Канадиенс» выдали космический хоккей. Никто не молотил так южан со стартовой серии плей-офф-2019, когда «колумбы» Панарин с Бобровским уничтожили победителей регулярки всухую. Но чем завершилась та вторая треть в Амали-арене? Хозяева взяли верх 2:1, хотя по броскам уступили 7-16. Упс…