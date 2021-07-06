Закон Кучерова в действии: Никита не забил – «Тампа» проиграла. «Монреаль» спас внук Билялетдинова

Нет смысла подробно разбирать прошедшую встречу. Лучше тренера «Лайтнинг» Джона Купера все равно не скажешь:

- Что мы могли сделать иначе? Было бы неплохо не попадать столько раз в штангу. До сих пор шайбы нас слушались, залетали, куда нам нужно. Сегодня - не захотели. Думаю ли я, что мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть? Конечно. Просто они не зашли. Иногда такое случается: вроде играешь очень прилично, но здесь не повезло, там не сложилось, а еще в концовке удачу ловит соперник - и ты проиграл. Никто из нас не вешает нос, но сегодня мне понравилось многое из того, что мы сделали.

Видимо, в этом году статистика решила подравнять нас после всех прошлогодних успехов. Любопытно, что мы не только проиграли все овертаймы, но и пропускали в них довольно быстро, в течение пяти минут. Это досадно. Но я не задаюсь вопросом: как это мы не победили в ОТ? Меня больше волнует, почему нам вообще пришлось его играть. У нас было более чем достаточно шансов выиграть в основное время. Мы не сумели. Когда позволяешь сопернику оставаться в игре слишком долго, в конце концов он тебя прихлопнет - что сегодня и произошло.

Невозможно взять весь свой опыт, швырнуть его на лед и быть уверенным в победе. За нее придется поработать. Но в тех (заключительных) матчах серий, скажу вам, мы были близки к идеалу от начала до конца. Что в шестом матче (финала-2020) с «Далласом», что в седьмом (полуфинала-2021) против «Айлендерс». Прямо-таки хоккейный мастер-класс в них устроили. Пытаюсь сказать, что в подобных ситуациях мы действительно выдавали прекрасную игру, но обеспечивала ее именно рабочая этика. Кубок Стэнли нужно заработать, соперник просто так тебе его не отдаст. Если бы «Монреаль» сегодня лег под нас, лично я был бы очень разочарован. «Канадиенс» - гордая команда, гордый клуб, который сегодня вышел побеждать точно так же, как и мы. Поэтому боже упаси кого-то думать, что в следующем матче мы победим просто потому, что играем дома. Ни шанса! А вот если сыграем с необходимым отчаянием, то мне наши шансы нравятся…

Такой вот роскошный монолог тренера после… проигранного матча. Что лично меня сильно насторожило: слишком Купер спокоен, великоречив, самоуверен. Такое впечатление, что он нисколько не сомневается, что второй подряд Кубок Стэнли от него никуда не денется. Не рановато, Джон, разделываем шкуру медведя, который еще бродит по лесу?!