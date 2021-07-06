Закон Кучерова в действии: Никита не забил – «Тампа» проиграла. «Монреаль» спас внук Билялетдинова

Нет смысла подробно разбирать прошедшую встречу. Лучше тренера «Лайтнинг» Джона Купера все равно не скажешь:
- Что мы могли сделать иначе? Было бы неплохо не попадать столько раз в штангу. До сих пор шайбы нас слушались, залетали, куда нам нужно. Сегодня - не захотели. Думаю ли я, что мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть? Конечно. Просто они не зашли. Иногда такое случается: вроде играешь очень прилично, но здесь не повезло, там не сложилось, а еще в концовке удачу ловит соперник - и ты проиграл. Никто из нас не вешает нос, но сегодня мне понравилось многое из того, что мы сделали.
Видимо, в этом году статистика решила подравнять нас после всех прошлогодних успехов. Любопытно, что мы не только проиграли все овертаймы, но и пропускали в них довольно быстро, в течение пяти минут. Это досадно. Но я не задаюсь вопросом: как это мы не победили в ОТ? Меня больше волнует, почему нам вообще пришлось его играть. У нас было более чем достаточно шансов выиграть в основное время. Мы не сумели. Когда позволяешь сопернику оставаться в игре слишком долго, в конце концов он тебя прихлопнет - что сегодня и произошло.
Невозможно взять весь свой опыт, швырнуть его на лед и быть уверенным в победе. За нее придется поработать. Но в тех (заключительных) матчах серий, скажу вам, мы были близки к идеалу от начала до конца. Что в шестом матче (финала-2020) с «Далласом», что в седьмом (полуфинала-2021) против «Айлендерс». Прямо-таки хоккейный мастер-класс в них устроили. Пытаюсь сказать, что в подобных ситуациях мы действительно выдавали прекрасную игру, но обеспечивала ее именно рабочая этика. Кубок Стэнли нужно заработать, соперник просто так тебе его не отдаст. Если бы «Монреаль» сегодня лег под нас, лично я был бы очень разочарован. «Канадиенс» - гордая команда, гордый клуб, который сегодня вышел побеждать точно так же, как и мы. Поэтому боже упаси кого-то думать, что в следующем матче мы победим просто потому, что играем дома. Ни шанса! А вот если сыграем с необходимым отчаянием, то мне наши шансы нравятся…
Такой вот роскошный монолог тренера после… проигранного матча. Что лично меня сильно насторожило: слишком Купер спокоен, великоречив, самоуверен. Такое впечатление, что он нисколько не сомневается, что второй подряд Кубок Стэнли от него никуда не денется. Не рановато, Джон, разделываем шкуру медведя, который еще бродит по лесу?!
Эти нотки самонадеянности наверняка уловят в штабе «Монреаля». Чем не преминут воспользоваться: дескать, смотрите, парни, эти наглые южане вас ни в грош не ставят! Неужели вы позволите над собой насмехаться?! Неосторожными словами Купер сделал все, чтобы дополнительно мотивировать «Канадиенс», по максимуму распалить их самолюбие.
К слову, наставник чемпионов Канады-2021 Доминик Дюшарм к многобуквенному послематчевому комментарию Купера в качестве красной тряпки может добавить и дилетантский спич мэра Тампы Джейн Костор. Позавчера она легкомысленно публично заявила:
- Может, стоить чуть сбавить обороты и дать сопернику хоть какой-то шанс. Пусть выиграют один матч дома, а мы возьмем Кубок на своем льду. Не хочется забегать вперед, но «Тампа» показывает потрясающий хоккей.
Хотя, конечно, тренер «молний» прав: хозяев спасли штанги. На 20-й минуте в большинстве с подачи Кучерова в стойку зарядил Пойнт. На 36-й снова со скидки Куча и опять в большинстве каркас выручил Прайса после броска Хедмана. Наконец, за 150 секунд до конца основного времени при счете 2:2 уже сам Никита после диагонали Макдоны с полуметра угодил в штангу.
- Я обычно не реагирую на подобные моменты, но тут, признаться, подпрыгнул, - продолжает блистать красноречием Джон Купер. - Макдона и Куч в том эпизоде сыграли великолепно, на такое мало кто способен. Закончилось очередным попаданием в штангу. Но было видно, что мы существенно взвинтили темп, особенно после того, как соперники повели 2:1. Когда Марун сравнял, мы продолжили давить, могли закончить все в основное время. Но… жизнь не дает возможности выбирать, какие именно трудности тебя ждут. Какие бы ни подвернулись - их нужно побороть. Мы не можем утешать себя тем, что едем домой. Подобные моменты мы уже проходили и в прошлом сезоне, и в этом: имея шанс завершить серию, не делали этого с первой попытки. Что ж, для этого мы и зарабатывали преимущество в серии - чтобы дать себе как можно больше шансов сделать этот нокаут.
Да, это был не день Кучерова, без голов и очков, которого, как показал и этот матч, «Тампа» по сути обречена. Но зато сегодня дебютировал в финале Кубка Стэнли Александр Романов – и как! С ходу установил рекорд самого титулованного клуба НХЛ. На 49-й минуте снайперским броском издали экс-армеец повторно вывел хозяев вперед – 2:1. Его первый гол в плей-офф стал самым «молодым» для защитников «Монреаля» в финале Кубка Стэнли. Внуку Зинэтулы Билялетдинова – 21 год 180 дней.
Воспитанник «Крыльев Советов» обошел величайших Сержа Савара (отличился в финале-1968) и Ги Лапойнта (1971). Оба меня потрясли еще во время Суперсерии-1972, а потом я не уставал ими восхищаться в матчах с ЦСКА и «Спартаком», на Кубке Канады-1976.
Любопытно, что Романов добился этого уникального достижения на глазах еще двух легенд «Монреаля», специально приглашенных на матч: десятикратного обладателя Кубка Стэнли Ивана «Вани» Курнуайе и пятикратного чемпиона НХЛ Ги «Цветка» Лефлера. Увы, комментаторы и редакторы «Матч ТВ» и «Яндекса» выдающихся канадских форвардов не узнали и телезрителям не представили. Хотя третьего VIP-гостя хайпового Патрика Руа запеленговали сразу и расписали во всех красках…