«Тампа» снова взяла Кубок Стэнли. Василевсий — MVP плей-офф, Кучеров — лучший бомбардир

«Тампа» второй год подряд и третий в истории выиграла Кубок Стэнли, победив в пятом матче финала «Монреаль» - 1:0 и в серии 4-1. Единственную шайбу на 14-й минуте второго периода забросил Росс Колтон с передач Дэвида Савара и Райана Макдоны. Но главным героем стали не эти ребята, а вратарь Андрей Василевский, отразивший все 22 броска по своим воротам. Работы у него в этой встрече было не так много, команды играли очень осторожно и предпочли сосредоточиться на обороне, но финальный штурм «Канадиенс» наш легионер отразил.

Василевский установил уникальное достижение, завершив матчами на ноль все четыре серии в нынешнем розыгрыше плей-офф. С «Флоридой» в первом раунде — 4:0, с «Каролиной» - 2:0, с «Айлендерс» и «Монреалем» - 1:0. А всего у него пять «сухарей» в Кубке-2021 — повторение рекорда «Тампы» по шатаутам за один плей-офф, который принадлежит Николая Хабибулину и Бену Бишопу (также по 5). Неудивительно, что приз MVP Кубка Стэнли, самому ценному игроку достался Андрею — первому среди российских вратарей! До этого наши соотечественники дважды удостаивались этого трофея, но ими были форварды — Евгений Малкин из «Питтсбурга» и Александр Овечкин из «Вашингтона».

Василевский набрал в голосовании журналистов 82 очка, получив 15 первых мест. Он на 22 очка опередил Никиту Кучерова (3 первых места). Третьим в списке стал еще один игрок «молний» Брейден Пойнт — 16 баллов. Среди претендентов были голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс (1) и его одноклубник Тайлер Тоффоли (3).

Фото: NHL

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф — 32 (8+24) очка в 23 матчах, что на 9 очков больше, чем у партнера по звену Пойнта. Причем россиянин стал лучшим в этой номинации второй год подряд, и это произошло впервые со времен Марио Лемье. Напомним, что весь регулярный чемпионат Кучеров пропустил после операции на бедре, но в Кубке его вклад в общую победу трудно переоценить. Также второй раз подряд обладателем Кубка Стэнли становится защитник Михаил Сергачев.