Рекорд на века: Василевский – «Даллас», «Флорида», «Каролина», «Айлендерс», «Монреаль» - 10:0

Вот эти шаги великого пути сибирского голкипера. Пять последних матчей пяти подряд серий плей-офф Андрей венчал сухими викториями, в том числе дважды в финале – в прошлом году в пузыре Эдмонтона и сегодня на своем льду в Тампе.

Невероятное достижение. Уникальное. Лично я не могу даже представить, что должно случиться, чтобы кто-то в НХЛ когда-нибудь хотя бы замахнулся на этот космический рекорд воспитанника уфимского «Салавата Юлаева».

КС-1983. Уэйн Гретцки – 38 (12+26)

КС-1984. Уэйн Гретцки – 35 (13+22)

КС-1985. Уэйн Гретцки – 47 (17+30)

КС-1991. Марио Лемье – 44 (16+28)

КС-1992. Марио Лемье – 34 (16+18)

КС-2020. Никита Кучеров – 34 (7+27)

КС-2021. Никита Кучеров – 32 (8+24)

Не менее феноменальную высоту покорил Никита Кучеров. Первым за всю историю НХЛ, когда она стала всемирным гегемоном, собравшим лучших хоккеистов планеты, второй плей-офф кряду стал лучшим бомбардиром, оба раза выбив более 30 очков. Даже когда лига еще оставалась сугубо местечковой, лишь двум игрокам, указанным выше, удавалось достичь подобного.

Россиянин в гонке Кубка Стэнли-2021 обошел ближайшего преследователя, партнера по тройке в «Лайтнинг» Брейдена Пойнта на 9 очков – 23 (14+9). Такого отрыва в последние 30 лет в НХЛ тоже не было!

Вот вам и вся математика: очевидно, что без двух этих русских и, конечно, Михаила Сергачева «молнии» ничего бы не выиграли. Ну и, конечно, помогла им беспечность НХЛ, которая почему-то на плей-офф потолок зарплат не распространяет. Потому «Тампа» спокойно всю регулярку промариновала Кучерова на больничном, а плей-офф он, свеженький как огурчик, откатал от звонка до звонка.

- Мы проиграли команде, которая превысила потолок на $ 18 млн. Но у меня нет проблем с этим, я понимаю, насколько хороша «Тампа», - констатировал после вылета из плей-офф ведущий защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон. Но какие могут претензии, если ушлое руководство «молний» ничего не нарушило?!

Последующие противники – «Айлендерс» и «Монреаль» об этом казусе уже не вспоминали. Тем более что тяжелая травма капитана «островитян» Андерса Ли позволила им подписать перед дедлайном пару «дьяволов» Кайла Палмиери и Тревиса Зейджака и в плей-офф тоже превысить потолок зарплат.

Разумеется, настоящий финал был в предыдущем раунде, где «Айлендерс» Барри Троца уступили действующим и будущим чемпионам только в седьмом матче. «Монреаль» для больших дел не созрел, а его жутко переоцененный канадский голкипер Прайс в одну калитку проиграл Василевскому. Андрей легко доказал жуликоватым генменеджерам клубов НХЛ, цинично отдавших «Везину»-2021 Флери из «Вегаса», кто на самом деле сейчас вратарь номер один в мире.

Вопрос теперь только один: пересекутся ли пути-дорожки Василевского и Прайса на Олимпиаде-2022 в Пекине? И на какой стадии? Впрочем, еще не факт, что НХЛ туда поедет.