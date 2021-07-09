ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
Почему матч за Кубок открытия поставили в один день с футболом Россия – Хорватия? Вот главный вопрос
09 июля 16:36
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Авангард»

Почему матч за Кубок открытия поставили в один день с футболом Россия – Хорватия? Вот главный вопрос

Матч-открытия нового сезона КХЛ «Авангард» - ЦСКА и отбор в квалификации к ЧМ-22 Россия - Хорватия поставили в один день.

Сегодня КХЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22. В стартовом матче 1 сентября сыграют «Авангард» и ЦСКА.

Календарь нареканий не вызывает. Ритмичный, сбалансированный, учитывающий интересы сборной, которой в феврале предстоит отстаивать олимпийский титул в Пекине. Чувствуется, расписание составляли профессионалы топ-уровня. Причем не только под чутким руководством, но и при непосредственном участии президента КХЛ Алексея Морозова.

Но режет глаз один момент - дата старта регулярного чемпионата. Матч между финалистами плей-офф запланирован на 1 сентября – середину рабочей недели. В этом день обладатель Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать экс-чемпиона России ЦСКА. На своей одноименной арене, в Балашихе. Встреча начнется не раньше 19:00.

В этот же день в Лужниках состоится, возможно, решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу между сборными России и Хорватии. В Москву приедет финалист нашего мундиаля 2018 года с блистательным Лукой Модричем и, возможно, Николой Влашичем. Хозяевам кровь из носу нужна победа, в противном случае не видать россиянам первого места в группе. А пробиться на ЧМ через плей-офф с участием сборных, занявших вторые места, перспектив маловато.

Одновременно матч в Лужниках станет дебютом нового главного тренера нашей национальной команды. Скажите, что предпочтут болельщики? Какой выбор сделают? Как им разорваться между хоккеем и футболом? Телезрителям еще повезло. Действо в Лужниках стартует в 21:45. Если хоккей в Балашихе не уйдет в овертайм, они, быть может, и успеют переключиться на первую кнопку до стартового свистка в Лужниках. Да и то навряд ли.

А ведь многие любители спорта захотят посетить главный стадион страны в Лужниках, не принимавший большой футбол три года с хвостиком. Благо вместимость арены позволяет решить вопрос с билетами. Были б деньги. Есть ли сомнения, что встреча наших доблестных футболистов с хорватами пройдет с аншлагом?

В связи с вышеизложенным возникает резонный вопрос: что делать, как разрулить ситуацию? Выход видится один: сдвинуть старт регулярного чемпионата КХЛ на один день – с 1 сентября на 31 августа. Вдобавок логично перенести праздничный матч за Кубок открытия из Балашихи в Москву, на «ЦСКА Арену». Болельщики «Авангарда» вряд ли будут против. А некоторые даже спасибо скажут. Бабушка надвое сказала, какие стены – родные или чужие – больше помогают «ястребам». Чемпионство они оформили в Балашихе. Но два из четырех матчей финала-2021, а также Кубок открытия-2019 выиграли в гостях у московских армейцев.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России проведёт матч в КазаниТим Цзю отправил очередного соперника в нокаутЛуис Энрике - о сборной Испании на Евро-2020: Невозможно побеждать вечноЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаВедущая «Матч ТВ» снялась в откровенном видео для «Максим»
Почему Порье должен победить Макгрегора. Аргументы в пользу американца
«Плеймейкер» разбирает козыри Дастина Порье в предстоящем 11 июля в Лас-Вегасе главном бою UFC 264 против Конора Макгрегора.
«Локомотив» впервые сыграет в день гибели команды, «Торпедо» вернули на Запад, под Олимпиаду выделили месяц
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь нового сезона.
Куда податься Черчесову? Варианты трудоустройства героя ЧМ-2018
Черчесов покинул сборную, и главная интрига сегодня для российских болельщиков, кто возглавит команду после него. Между тем интересно поразмышлять, где может оказаться сам Станислав Саламович.
Порье — Макгрегор и другие бои UFC 264. Расклад и лучшие ставки
В ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет масштабное бойцовское событие, хедлайнерами которого станут Дастин Порье и Конор Макгрегор. «Плеймейкер» представляет их третий поединок (пока счет личных встреч американца и ирландца 1-1) и другие важные бои UFC 264.
У Англии круче состав, у Италии — качество игры. Расклад на финал Евро-2020
11 июля в Лондоне будет определен победитель чемпионата Европы. Сравниваем англичан и итальянцев.
«Теперь нужен Семин или Карпин». Игнатьев — о том, кто возглавит сборную после отставки Черчесова
Заслуженный тренер России Борис Игнатьев высказал «Плеймейкеру» свое мнение об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренер сборной России.
Черчесов мог уйти героем, а ушел человеком, для которого деньги дороже доброго имени
РФС и Станислав Черчесов приняли решение о прекращении сотрудничества. Это означает, что у сборной России будут новый главный тренер и новый штаб.
«Маккели находился в идеальной позиции для принятия решения, но ошибся». Судья Николаев — о пенальти в полуфинале Англия — Дания
Российский футбольный арбитр Алексей Николаев поделился с «Плеймейкером» мнением о ключевом эпизоде второго полуфинала Евро-2020 между англичанами и датчанами.
Данни убил Данию. Реакция на решение голландского судьи, которое навсегда войдет в историю футбола
Решающий гол в полуфинале Евро Англия – Дания (2:1) был забит в дополнительное время с сомнительного пенальти. Это вызвало бурю эмоций и комментариев.
Угадали или весь турнир — договорняк? Финал Италия — Англия появился в рекламе букмекера еще до старта турнира
11 июля в Лондоне будет определен победитель Евро-2020, который радует нас красиво закрученными сюжетами. Правда, непредсказуемым турнир не назовешь: на протяжении всего чемпионата российскому телезрителю демонстрировали... состав участников финала.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика