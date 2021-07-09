Бей по своим, чтобы чужие богатели. Как КХЛ отняла деньги у россиян и отдала иностранцам

Сама по себе идея рационального расходования госсредств, наверное, неплохая. Но главное-то не в этом. Чтобы антикризисные меры получились эффективными, мало озвучить правильную идею. Надо ее еще правильно реализовать.

Почему функционеры спорта не спешат выполнять задачи, чтобы потом можно было отчитаться наверху? Потому что прекрасно знают, что никакие ограничения не улучшат результаты наших футболистов с хоккеистами. Эта песня про лимит с потолком затягивается всякий раз, когда надо что-то говорить о планах по реформированию спортивного хозяйства. Как эффективно это сделать – российские специалисты, судя по всему, просто не знают. Вообще не отреагировать на проблему не могут. Поэтому пытаются создать видимость активной деятельности, которая ни к чему позитивному не ведет.

Прошла неделя, но никто за это время не взялся за ужесточение лимита ни в хоккее, ни в футболе. Напротив, появилась информация, что меньше легионеров в самых популярных в стране видах спорта не станет. Та же самая реакция последовала на ограничения по деньгам – в РПЛ никаких потолков с нового сезона не введут. Да и в принципе не обсуждают пока эту проблему. А в хоккее отрубили платежку еще год назад.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, бывший президент КХЛ, на совещании отметил, что результаты сборных не соответствуют вложениям государства в спорт. А глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости проанализировать вопросы о лимите легионеров и потолке зарплат в различных видах.

На недавней прямой линии президента прозвучала тема неудовлетворительных результатов сборных команд по футболу, хоккею и баскетболу. Глава государства дал понять, что перемены тут неизбежны, после чего ответственные за спорт люди взяли под козырек.

Поэтому реформ, связанных с расходами на спорт, ждем с максимальной сдержанностью. Ведь у нас перед глазами пример того, как неудачно была реализована идея потолка зарплат в КХЛ. Команда, которую Дмитрий Чернышенко после ухода в правительство оставил «на хозяйстве» в Континентальной лиге, допустила массу недочетов и пробелов. Экспертная проработка вопроса отсутствовала, потолок вводился в спешке и без просчета возможных рисков и последствий.

Грустный итог налицо. Потолок зарплат стал фактором регресса российского клубного хоккея. Поспособствовал дальнейшему падению качества чемпионата КХЛ. Оставил без звезд лигу и сборную. А также спровоцировал усиление тенденций по отъезду русских хоккеистов за океан.

Спустя год видно не только то, в чем ошиблась КХЛ. Но и то, что эти ошибки можно было предусмотреть заранее. Именно поэтому жизненно важна не только сама идея, но и управленческая компетентность при реализации. Иначе все может обернуться тяжелыми неприятными последствиями.

В чем же ошиблась КХЛ с потолком зарплат? Ключ к пониманию – список десяти самых высокооплачиваемых хоккеистов чемпионата-2020/21. Это был первый сезон, прошедший в условиях ограничений на размер платежной ведомости.

В этом списке – всего один игрок с российским паспортом. Вадим Шипачев, получавший 120 млн рублей в московском «Динамо». Все остальные – иностранцы. Партнер Шипачева по звену чех Яшкин имел оклад в 95 млн, чешский форвард «Автомобилиста» Коварж и уфимский финн Хартикайнен – по 90 млн. Зарплаты «барса» Азеведо и железнодорожника Ландера составили по 85 млн. А по 80 млн рублей увезли из России еще два юлаевца - Ларсен с Метсолой и два игрока «Локомотива» - Петерссон с Паярви-Свенссоном.

В этом рейтинге – вся суть негативного влияния потолка на развитие нашего хоккея. КХЛ отняла у топ-клубов возможность платить русским звездам, и в итоге эти деньги достались иностранцам. Вместо того, чтобы дать заработать россиянам, в чемпионате начали кормить легион. Причем варягов сомнительного уровня. Упомянутые выше хоккеисты проваливали один чемпионат за другим, розыгрыш Кубка Гагарина-2021 не стал для них исключением.

Хульстрем с Валльмарком вместо Шалунова и Чинахова

Речь сейчас даже не об экономических последствиях вроде утечки денег из страны. К примеру, условный Шипачев свои десятки миллионов с большей вероятностью тратит на потребление внутри России, а условный Хартикайнен вливает их в заграничные экономики. А о том, что потолок напрямую выталкивает в НХЛ всех, кто еще остался в России. Всех мало-мальски ярких звезд и любую талантливую молодежь.

Разве не показателен пример Шалунова, которому ЦСКА в условиях финансовых ограничений не может предложить больше 75 млн? Неудивительно, что один из сильнейших центров КХЛ полутора ногами в «Чикаго». Из-за денег во «Флориду» уехал и Мамин. А среди игроков нового поколения наиболее вопиющая ситуация случилась с Чинаховым.

«Авангард» был готов платить своей звездочке то ли 12, то ли 15 млн в год. По меркам лиги – сущие копейки. Да, тут есть вопросы и к кадровым приоритетам «ястребов». Но даже если выбор между Чинаховым и Паре выглядит сомнительным, отметим, что без потолка зарплат делать такой выбор клубу бы не пришлось. Молодому перспективному форварду насыпали бы под полтинник, и он бы играл в России.

На то, что получилось, больно смотреть. В это межсезонье топ-клубы продолжают сорить деньгами на сомнительных иностранцев – Валльмарк и Хульстрем получают в ЦСКА и «Магнитке» по 55-60 млн. А Шалунов с Чинаховым делают КХЛ ручкой. За это боролись, вводя потолок?

А все потому, что любые новшества недопустимо вводить для галочки. Топ-менеджеры таких структур как КХЛ обязаны проявлять профессионализм, просчитывая последствия каждого шага. И руководствоваться желанием сделать вверенный им спорт лучше. Защищать интересы страны и своих спортсменов.

Легионерам – 150 млн на клуб. И точка!

Как, например, это делают в НХЛ. Там же неглупые люди сидят. Меньше всего боссам заокеанской лиги хочется, чтобы финансовые ограничения били по их бизнесу. Они отлично понимают, что надо отстаивать интересы собственных хоккеистов, в первую очередь звезд.

Одной из таких мер протекционизма выступает контракт новичка. Максимум 925 тысяч долларов – при потолке в 80 млн. То есть чуть больше одного процента от потолка. По нашим меркам это было бы 10-11 млн. рублей. Но для России такая практика непригодна. Если контракт новичка ограничить такими суммами, то не будет в нашей лиги ни молодых легионеров хорошего уровня, ни своих звезд, которые засверкали уже в юном возрасте.

Другое дело, можно ввести ограничения на размер трат на легионеров в рамках одного клуба. Например, установить планку в 150 млн. При шести иностранцах в заявке – сами считайте, смогут ли варяги быть самыми высокооплачиваемыми хоккеистами в команде.

Сейчас ситуация в корне иная. Ужасный финансовый перекос случился в этом плане в «Динамо» и «Салавате» в прошлом сезоне. На пятерку иностранцев эти клубы ухнули по 35-40 процентов всей клубной платежки – более 300 млн рублей каждый. Не будь этого, у российского клубного хоккея осталось бы больше финансовых аргументов для сохранения своих звезд – как сложившихся, так и молодых. Почему-то НХЛ понимает необходимость защиты своих кадров, не позволяя клубам набирать со всех уголков мира кого угодно. А у нас по-другому.

Самое печальное, что лига даже не пытается анализировать негативные последствия своих же шагов. И не борется с причинами деградации клубного хоккея. Поэтому если вы думаете, что ограничение зарплат приведет к оздоровлению футбола или баскетбола – то рано радуетесь. Хорошую идею надо еще грамотно реализовать.