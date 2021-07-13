Ответ Мальцеву и Морозову: не надо иллюзий – наш хоккей может сгинуть так же, как баскетбол и футбол

Что значит «ситуация в хоккее намного лучше»? Чрезвычайно странно слышать это именно от вас, Александр Николаевич. Разве не ваше поколение приучило всю планету к тому, что на чемпионатах мира и Олимпиадах любое место, кроме первого, для сборной СССР несусветный провал?

Безмерно уважаю двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира в ранге капитана сборной России за хоккейные заслуги, но давайте все говорить честно и в лицо. Иначе в хоккейной семье, чтобы она оставалась здоровой и успешной, попросту нельзя.

- У нас, если брать в процентном соотношении заявку на матч и сколько легионеров может выходить на площадку - 23 процента от всего состава команды, - констатирует президент КХЛ Алексей Морозов. - Если сравнить с другими видами спорта, то мы в нормальном балансе. Мы это сейчас не обсуждаем, мы обсуждали это два-три года назад. Пять легионеров, которые имеют право выходить на матч - мы считаем, что это верные цифры.

- Искренне возмутило отношение некоторых чиновников к моему любимому хоккею, - негодует Александр Мальцев, лучший бомбардир сборной за всю историю. - Наш вид спорта пытаются поставить в один ряд с реально проблемными футболом и баскетболом. Но ведь любому трезвомыслящему болельщику ясно, что в хоккее ситуация намного лучше. Если хоккей вызывает во мне чувство гордости, то футбол с баскетболом – разочарование. Не понимаю, почему государство тратит на футбол и баскетбол столько денег. Вы сами видели, как мастера с зарплатами по 3 млн евро сыграли на Евро. А что в баскетболе? Специально спросил у знающих людей. И обалдел. Бюджет ЦСКА и «Химок» – по 2 млрд рублей, Казани с Краснодаром – по 1,5 млрд. И баскетбольная сборная на фоне этих растрат не отбирается на вторую подряд Олимпиаду. Нонсенс! Вот с этим и разбирайтесь, господа чиновники. И не трогайте хоккей, где мы Олимпиаду выигрываем.

Но что мы видим сейчас? Золото взрослого ЧМ не можем взять с 2014 года, молодежного ЧМ – с 2011-го, юниорского ЧМ – и вовсе с 2007 года?! Пятнадцать сезонов наши 18-летние пацаны, которым в их возрасте заявить о себе не мешают никакие легионеры, не в силах взойти на вершину – и это нормально?!

Молодежка выстрелила в Баффало – какое счастье, что в финале с Канадой в третьем периоде счет 0:3 перевернули в 5:3. Но тем героям Валерия Брагина уже 30 лет или около того, а где их преемники? В микроскоп не разглядеть. А разве раньше урожайнее было? Нет! До пресловутого Баффало-2011 молодежка первенствовала аж в 2003 году. Итого за 18 лет лишь одно золото! Слышите? За ВОСЕМНАДЦАТЬ лет – это тоже нормально?!

Национальная команда не просто о титуле забыла – с 2015 года даже в финал пробиться не в состоянии! Хотя там в эти годы уже и Швейцария побывала.

Да, есть виктория на Играх-2018 в Пхенчхане. Но зачем обманывать себя и забывать, как она добыта? В отсутствие заокеанских профи – раз. Два - при волшебном спасении имени Гусева в финале с немцами сродни чуду американских студентов на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. В споре же самых-самых россияне на олимпийский пьедестал крайний раз вступали почти 20 лет назад – в бронзовом Солт-Лейк-Сити-2002! Да и то благодаря белорусам Крикунова, которые выкинули из плей-офф в четвертьфинале зазевавшихся шведов.

Не буду вас спрашивать, Александр Николаевич, что сделали бы при Советском Союзе с федерацией и хоккейными руководителями при таких показателях. Не потому, что все знают, как казнили тренеров сборной СССР за вторые, а тем более третьи места. Не буду спрашивать, потому что в ваши игроцкие времена подобного не могло быть по определению.

Так почему вы сегодня, глубокоуважаемый Александр Николаевич, кривите душой и заявляете, что в отечественном хоккее все окей! Какое, к лешему, чувство гордости, если мы Канаду, в каком бы составе она на ЧМ ни приезжала, не в силах обыграть в плей-офф уже десять лет?! ДЕСЯТЬ. Мы категорически не имеем права сами себя успокаивать и закрывать глаза на недостатки. Ибо наша историческая миссия – всегда быть самыми передовыми, самыми творческими в мировом хоккее. Иначе предадим дело наших великих отцов – Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова, Всеволода Боброва и Бориса Кулагина, Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова…

Не собираюсь все красить черным. Действительно, в отличие от убитых футбола с баскетболом, в нашей любимой ледовой игре внедрена и успешно функционирует общенациональная программа по подготовке резерва «Красная машина». Отдача уже видна. Давненько я не наблюдал столько талантов в российской юниорке, как это произошло на ЮЧМ-2021 в США. Второй турнир кряду мы играли в финале, где на сей раз уступили все той же Канаде.

В общем, у мальчишек дело пошло. И это здорово! Вот только вырваться в команды мастеров им по-прежнему крайне сложно. Почти невозможно, если ты не Овечкин с Малкиным. Или Капризов. Все хлебные места в КХЛ надежно оккупированы либо запредельно переоцененными легионерами, либо доморощенными середняками вкупе с ветеранчиками, которые к звездам давно не стремятся – их вполне устраивают ничем необоснованные многомиллионные контракты за наш в сами счет. Государство, ну когда же ты наконец прекратишь разлагать так называемый профессиональный спорт РФ и навсегда уйдешь из него?!

Хочется спросить Алексея Алексеевича, вы не забыли, как дебютировали в «Крыльях Советах» в 17 лет у Игоря Дмитриева? Я, например, прекрасно помню ваши первые шаги в Межнациональной лиге, где начинали в звене с ровесником Дмитрием Набоковым. В Сетуни следил за вами персонально. Игорь Ефимович возился с 24-м и 19-м номерами как с родными сыновьями, давал массу игрового времени, выпускал во всех ситуациях. И в 20 лет вы в «Питтсбурге» Яромира Ягра заменили самого Марио Лемье, а в 21 стали вице-чемпионом Олимпиады-1998 в Нагано.

Не задумывались, почему старт вашей карьеры получился сверхуспешным? Да потому что вам в лице мусорных, но дорогущих иноземцев, никто не мешал расти и прогрессировать! Наоборот, все вокруг всячески помогали.

А что ныне в КХЛ? Как талантливому 17-летнему пареньку, коряво катающемуся на коньках типа 17-летнего Алексея Морозова, пробиться, к примеру, в основу «Салавата Юлаева»? Да, пять легионеров – вроде немного. Однако этого более чем достаточно, чтобы мигранты полностью перекрыли нашим ребятам возможность брать на себя ответственность в решающие отрезки – в большинстве, в ключевых моментах и концовках матчей.

Ну сами посудите, Алексей Алексеевич, зачем нам нужны чемпионы КХЛ вроде «Ак Барса»-2018 или «Авангарда»-2021, если они в сборную на ЧМ либо вообще никого не дают, как казанцы три года назад, либо одного Толчинского, как давеча в Риге. А все почему? Потому что все ведущие позиции наглухо закупорены варягами, коими теперь не считаются белорусы с казахстанцами. Обалдеть! Что это за дырявый лимит такой?!

Так что, коллеги, давайте всегда помнить и чтить наши славные традиции и ни в коем случае не довольствоваться малым. Но в чем я безусловно согласен с Мальцевым: с баскетболом и футболом, которые с молчаливого благословения государства в лице нас с вами устроили в российских клубах финансовый разврат и вакханалию отстойных гастарбайтеров, российскому хоккею точно не по пути.