ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Новый суперконтракт Овечкина с «Вашингтоном»: счет пошел на дни
14 июля 16:26
автор: Виталий Славин

Новый суперконтракт Овечкина с «Вашингтоном»: счет пошел на дни

В ближайшие несколько дней решится судьба по дальнейшему пребыванию в «Вашингтоне» одного из лучших форвардов НХЛ Александра Овечкина.

 

Всего неделя остается до главного события лета НХЛ – драфта расширения, на котором 21 июля новичок лиги «Сиэтл Кракен» наберет состав. После этого в течение нескольких дней решится судьба Александра Овечкина.

 

Коротко в чем суть драфта расширения. К 17 июля в 24:00 по московскому времени все клубы, кроме недавно вступившего в НХЛ «Вегаса», должны предоставить списки защищенных игроков – вратарь, три защитника, семь нападающих или вратарь и восемь полевых независимо от амплуа. Хоккеисты, играющие в лиге первый и второй год, например, Шестеркин и Сорокин, освобождены от драфта. При наличии в контракте пункта о запрете на обмены игрок должен быть защищен обязательно.

Именно поэтому вчера «Миннесота» выкупила контракты нападающего Зака Паризе и защитника Райана Сутера, которые действуют до 2025 года. Тем самым «дикари» получили возможность оградить двух им нужных игроков от притязаний «Сиэтла».  

В три ночи по Москве 22 июля начнется процедура драфта расширения. Минимум 20 игроков должен выбрать 32-й клуб НХЛ. Но «монстры» уже объявили, что используют все 81,5 млн долларов под потолком зарплат. А значит, заполнят разрешенную квоту целиком – три вратаря, девять защитников, четырнадцать нападающих. Плюс могут быть приобретены игроки в результате сделок на драфте расширения.  

Теперь вы поняли, почему на трансферном рынке мертвая тишина, хотя регулярный чемпионат завершился более двух месяцев назад. Команды активно подписывают новичков или первогодков, которые не участвуют в драфте расширения, а вот с продлением отношений со старожилами пока выжидают. Правда, есть пара исключений, подтверждающих правило. «Эдмонтон» 29 июня перезаключил договор с нападающим Райаном Нюджент-Хопкинсом на восемь лет и 41 млн долларов. Спустя три дня то же самое сделала «Миннесота», но шведский центр Эрикссон Эк за восемь сезонов заработает 42 миллиона.

Капитан «Вашингтона» с окладом в минувшем сезоне в 9,54 млн возглавляет список неограниченно свободных агентов лета-2021. Среди доступных любому клубу НХЛ игроков – Райан Гетцлаф и Тейлор Холл, Давид Крейчи и Туукка Раск, Пол Штястны и Дуги Хэмилтон, Габриель Ландеског и Кайл Палмиери, Артем Анисимов и Дмитрий Куликов, Никита Гусев и Здено Хара. Откроется рынок свободных агентов 28 июля в 19:00 по Москве.

Судя по тому, что из лагеря «Кэпиталз» и от самого Ови с мая никаких вестей о новом контракте, очевидно, что боссы и россиянин давно обо всем договорились. После завершения драфта расширения в течение считанных дней стороны наверняка ударят по рукам. На повестке остаются только два вопроса:

- срок нового соглашения с «Кэпиталз» Великой восьмерки;

- годовая зарплата.

Но и здесь, кажется, все уже ясно. Динамовец всегда говорил, что хочет завершить карьеру в НХЛ исключительно в «Вашингтоне». Менеджмент никогда не возражал. Наоборот, почти гарантировал Александру, что для его комфорта в партнерах всегда будет шведский центр Бекстрем.

Смотрим на заключенный в январе прошлого года договор 33-летнего Коли со «столичными» - 9,2 млн за сезон до 2025 года. Отсюда наш прогноз на новый ангажемент 35-летнего Овечкина – 4-5 лет на 10,5-11 млн в год. Впрочем, сумма может быть значительно уменьшена за счет разнообразных бонусов – количество сыгранных матчей, голов, очков, выигрыш индивидуальных трофеев, выход в плей-офф, победа в Кубке Стэнли и т.п.

На сегодня Ови заработал с 2005 года в столице США 123 миллиона 220 тысяч 892 доллара. Не считая, разумеется, рекламных гонораров.  

В летописи богатеев НХЛ всех времен москвич уступает лишь Сидни Кросби – 129,34 млн и Яромиру Ягру – 128,14 млн долларов. На шестом месте Евгений Малкин – 114,22 млн.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Барселона" договорилась с Лионелем Месси о новом контракте"Рубин" ставит цель выиграть чемпионат РоссииСудья ФНЛ за два года сделал ставок на 65 миллионов рублейЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о Дзюбе43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одежду
«В СМИ пишут много неправды». Тренер ЦСКА — о возможном трансфере Шведа из «Химок»
Многолетний ассистент главного тренера армейского баскетбольного клуба Антон Юдин прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном возвращении Алексея Шведа в стан красно-синих.
Уж август близится, а тренера все нет… Почему тянут с назначением преемника Черчесова
С момента вылета сборной России с Евро-2020 пошла уже четвертая неделя. И вот уже как шесть дней национальная команда живет без главного тренера.
Четыре итальянца и Роналду на передовой. Символическая сборная Евро-2020
Эксперты «Плеймейкера» выбрали 11 лучших футболистов завершившегося в воскресенье чемпионата Европы.
Российский футбол заживет по-швейцарски. Как РФС реформирует РПЛ
РФС не оставляет попыток реформировать структуру российского футбола. Рабочий вариант розыгрыша Российской Премьер-Лиги определен и уже разослан в клубы.
Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020
В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.
Светлана Журова: В финале Евро-2020 болела за Италию, у меня в Турине была такая же история — точь-в-точь
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова смотрела финал чемпионата Европы по футболу Италия - Англия (1:1, пенальти 3:2) и поделилась впечатлениями с «Плеймейкером».
Парабола Погба, пушка Дамсгора или парашют Шика? Выбери лучший гол Евро-2020
По окончании Евро-2020 «Плеймейкер» решил освежить в памяти самые красивые мячи, забитые на турнире.
Саутгейт закончит как Черчесов, если не заставит англичан играть в другой футбол
Поражение в финале Евро от Италии в серии пенальти повергло болельщиков сборной Англии в шоковое состояние. И вызвало вопросы к главному тренеру команды Гарету Саутгейту.
«Манчини не прижился в «Зените», потому что не хотел работать в России». Мнение о главном творце триумфа Италии на Евро-2020
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от финала чемпионата Европы, в котором сборная Италии под руководством Роберто Манчини взяла верх над хозяевами «Уэмбли» англичанами (1:1, пенальти - 3:2).
«Еще один реванш будет выгоден и Макгрегору, и Порье». Валуев — об итогах UFC 264
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев прокомментировал «Плеймейкеру» победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC 264, который прошел в минувший уик-энд в США.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика