Новый суперконтракт Овечкина с «Вашингтоном»: счет пошел на дни

Именно поэтому вчера «Миннесота» выкупила контракты нападающего Зака Паризе и защитника Райана Сутера, которые действуют до 2025 года. Тем самым «дикари» получили возможность оградить двух им нужных игроков от притязаний «Сиэтла».

Коротко в чем суть драфта расширения. К 17 июля в 24:00 по московскому времени все клубы, кроме недавно вступившего в НХЛ «Вегаса», должны предоставить списки защищенных игроков – вратарь, три защитника, семь нападающих или вратарь и восемь полевых независимо от амплуа. Хоккеисты, играющие в лиге первый и второй год, например, Шестеркин и Сорокин, освобождены от драфта. При наличии в контракте пункта о запрете на обмены игрок должен быть защищен обязательно.

Всего неделя остается до главного события лета НХЛ – драфта расширения, на котором 21 июля новичок лиги «Сиэтл Кракен» наберет состав. После этого в течение нескольких дней решится судьба Александра Овечкина.

В три ночи по Москве 22 июля начнется процедура драфта расширения. Минимум 20 игроков должен выбрать 32-й клуб НХЛ. Но «монстры» уже объявили, что используют все 81,5 млн долларов под потолком зарплат. А значит, заполнят разрешенную квоту целиком – три вратаря, девять защитников, четырнадцать нападающих. Плюс могут быть приобретены игроки в результате сделок на драфте расширения.

Теперь вы поняли, почему на трансферном рынке мертвая тишина, хотя регулярный чемпионат завершился более двух месяцев назад. Команды активно подписывают новичков или первогодков, которые не участвуют в драфте расширения, а вот с продлением отношений со старожилами пока выжидают. Правда, есть пара исключений, подтверждающих правило. «Эдмонтон» 29 июня перезаключил договор с нападающим Райаном Нюджент-Хопкинсом на восемь лет и 41 млн долларов. Спустя три дня то же самое сделала «Миннесота», но шведский центр Эрикссон Эк за восемь сезонов заработает 42 миллиона.

Капитан «Вашингтона» с окладом в минувшем сезоне в 9,54 млн возглавляет список неограниченно свободных агентов лета-2021. Среди доступных любому клубу НХЛ игроков – Райан Гетцлаф и Тейлор Холл, Давид Крейчи и Туукка Раск, Пол Штястны и Дуги Хэмилтон, Габриель Ландеског и Кайл Палмиери, Артем Анисимов и Дмитрий Куликов, Никита Гусев и Здено Хара. Откроется рынок свободных агентов 28 июля в 19:00 по Москве.

Судя по тому, что из лагеря «Кэпиталз» и от самого Ови с мая никаких вестей о новом контракте, очевидно, что боссы и россиянин давно обо всем договорились. После завершения драфта расширения в течение считанных дней стороны наверняка ударят по рукам. На повестке остаются только два вопроса:

- срок нового соглашения с «Кэпиталз» Великой восьмерки;

- годовая зарплата.

Но и здесь, кажется, все уже ясно. Динамовец всегда говорил, что хочет завершить карьеру в НХЛ исключительно в «Вашингтоне». Менеджмент никогда не возражал. Наоборот, почти гарантировал Александру, что для его комфорта в партнерах всегда будет шведский центр Бекстрем.

Смотрим на заключенный в январе прошлого года договор 33-летнего Коли со «столичными» - 9,2 млн за сезон до 2025 года. Отсюда наш прогноз на новый ангажемент 35-летнего Овечкина – 4-5 лет на 10,5-11 млн в год. Впрочем, сумма может быть значительно уменьшена за счет разнообразных бонусов – количество сыгранных матчей, голов, очков, выигрыш индивидуальных трофеев, выход в плей-офф, победа в Кубке Стэнли и т.п.

На сегодня Ови заработал с 2005 года в столице США 123 миллиона 220 тысяч 892 доллара. Не считая, разумеется, рекламных гонораров.

В летописи богатеев НХЛ всех времен москвич уступает лишь Сидни Кросби – 129,34 млн и Яромиру Ягру – 128,14 млн долларов. На шестом месте Евгений Малкин – 114,22 млн.