Федоров – новый главнокомандующий Армии Москвы. Прославленный армеец будет тренировать ЦСКА

Похоже, взорвалась главная трансферная бомба межсезонья. 50-летний Сергей Федоров сменил Игоря Никитина на посту главного тренера ЦСКА. Что бы это значило?
Сегодня официальный сайт ПХК ЦСКА объявил громкое кадровое решение. Новым главным тренером столичных армейцев стал Сергей Федоров, который с мая 20212 года работает в системе клуба – сначала в должности главного менеджера, а потом члена Наблюдательного совета.
Как раз сегодня московские армейцы вышли из отпуска и проходят медосмотр. Интересно, знала ли команда об уходе Никитин и назначении Федорова? Или игроков поставили в известность прямо сейчас?
Почему ушел лучший тренер, который трижды играл в финале плей-офф, в 2019-м завоевал Кубок Гагарина и привел команду к чемпионству в 2020-м (тот сезон не доиграли по известным причинам)? Легенда ЦСКА и советник президента клуба Борис Михайлов еще весной заявил по горячим следам неудачи в финальной серии с «Авангардом»:
- Считаю это поражение тренерским, а решать будет Наблюдательный совет.
Наконец, мы дождались решения. Хотя, если честно, то мало кто мог предвидеть такую развязку. Настораживало, правда, что Никитин не отчитался перед спортивной общественностью и болельщиками за сезон-2020/21. Впрочем, не он один.
Сейчас можно ждать камней в спину ушедшему тренеру: мол, его команда играла в малопривлекательный для зрителей хоккей, скупой на яркие ходы в атаке. Но ведь результат всегда был. Даже поражение в финале-2018 не бросило тень на авторитет Никитина. Тогда красно-синих накрыла эпидемия свинки, так что победа над базовым клубом сборной СКА Олега Знарка выглядела подвигом.
Возможно, главной причиной расставания с Никитином стало его желание вернуться в сборную в преддверии Олимпиады в Пекине вкупе с нежеланием руководства клуба работать с тренером-совместителем. Как известно, после ЧМ-2018 в Дании Никитина перестали приглашать в национальную команду. Не удивимся, если он усилит тренерский штаб национальной команды в Пекине-2022. Этот специалист был востребован в сборной Зинэтулой Билялетдинвым и Знарком.
Вряд ли камнем преткновения стала высокая зарплата Игоря Валерьевича. Были тренеры, причем не из топ-клубов, чей труд оплачивался выше.
Пожелаем Никитину успехов на новом (или старом) поприще и вернемся в кандидатуре Федорова. Думается, его назначение болельщики ЦСКА встретят с энтузиазмом. Как-никак для них он свой. Ушла в прошлое эпопея с назначением главным тренером красно-синих американца Джона Торчетти. Кто-то считал называл ее авантюрой, другие же утверждали, что команда попросту оказалась не готова работать с этим специалистом.
После Торчетти в ЦСКА пришли Дмитрий Квартальнов и Никитин и вернули клуб в элиту отечественного хоккея.
Федоров же всячески помогал – даже на лед выходил и делился премудростями в таком важном ремесле, как вбрасывания. Его услугами даже воспользовался наставник юниорской сборной (U18) Александр Зыбин в подготовке к ЮЧМ-2018 (Челябинск, Магнитогорск). Автору этих строк посчастливилось тогда взять интервью и легенды в Новогорске, где он давал мастер-класс для Ивана Морозова, Василия Подколзина, Кирилла Марченко, Александра Романова…
Для игроков Федоров – непререкаемый авторитет. Тем более сейчас, когда у молодежи заокеанская «чашка» ценится выше олимпийского золота. Его, к слову, у Сергея Викторовича нет, зато перстней обладателя Кубка Стэнли целых три.
Кого-то смущает нулевой тренерский опыт Федорова, засветившегося, как уже было сказано, только в роли консультанта. Но это дань моде – приглашать легенд клуба. Так, кстати, поступили и футбольном ЦСКА, доверив пост главного тренера Алексею Березуцкому. Федоров же все время, начиная с 2012-го, находится рядом с командой, смотрит с трибуны все матчи красно-синих в компании Михайлова.
Пожелаем первому лауреату «Харламов Трофи» (2003 года) и другу «Советского спорта» успехов и удачи в новом для него деле.