Федоров – новый главнокомандующий Армии Москвы. Прославленный армеец будет тренировать ЦСКА

Почему ушел лучший тренер, который трижды играл в финале плей-офф, в 2019-м завоевал Кубок Гагарина и привел команду к чемпионству в 2020-м (тот сезон не доиграли по известным причинам)? Легенда ЦСКА и советник президента клуба Борис Михайлов еще весной заявил по горячим следам неудачи в финальной серии с «Авангардом»:

Как раз сегодня московские армейцы вышли из отпуска и проходят медосмотр. Интересно, знала ли команда об уходе Никитин и назначении Федорова? Или игроков поставили в известность прямо сейчас?

Сегодня официальный сайт ПХК ЦСКА объявил громкое кадровое решение. Новым главным тренером столичных армейцев стал Сергей Федоров, который с мая 20212 года работает в системе клуба – сначала в должности главного менеджера, а потом члена Наблюдательного совета.

Наконец, мы дождались решения. Хотя, если честно, то мало кто мог предвидеть такую развязку. Настораживало, правда, что Никитин не отчитался перед спортивной общественностью и болельщиками за сезон-2020/21. Впрочем, не он один.

Сейчас можно ждать камней в спину ушедшему тренеру: мол, его команда играла в малопривлекательный для зрителей хоккей, скупой на яркие ходы в атаке. Но ведь результат всегда был. Даже поражение в финале-2018 не бросило тень на авторитет Никитина. Тогда красно-синих накрыла эпидемия свинки, так что победа над базовым клубом сборной СКА Олега Знарка выглядела подвигом.

Возможно, главной причиной расставания с Никитином стало его желание вернуться в сборную в преддверии Олимпиады в Пекине вкупе с нежеланием руководства клуба работать с тренером-совместителем. Как известно, после ЧМ-2018 в Дании Никитина перестали приглашать в национальную команду. Не удивимся, если он усилит тренерский штаб национальной команды в Пекине-2022. Этот специалист был востребован в сборной Зинэтулой Билялетдинвым и Знарком.

Вряд ли камнем преткновения стала высокая зарплата Игоря Валерьевича. Были тренеры, причем не из топ-клубов, чей труд оплачивался выше.

Пожелаем Никитину успехов на новом (или старом) поприще и вернемся в кандидатуре Федорова. Думается, его назначение болельщики ЦСКА встретят с энтузиазмом. Как-никак для них он свой. Ушла в прошлое эпопея с назначением главным тренером красно-синих американца Джона Торчетти. Кто-то считал называл ее авантюрой, другие же утверждали, что команда попросту оказалась не готова работать с этим специалистом.

После Торчетти в ЦСКА пришли Дмитрий Квартальнов и Никитин и вернули клуб в элиту отечественного хоккея.

Федоров же всячески помогал – даже на лед выходил и делился премудростями в таком важном ремесле, как вбрасывания. Его услугами даже воспользовался наставник юниорской сборной (U18) Александр Зыбин в подготовке к ЮЧМ-2018 (Челябинск, Магнитогорск). Автору этих строк посчастливилось тогда взять интервью и легенды в Новогорске, где он давал мастер-класс для Ивана Морозова, Василия Подколзина, Кирилла Марченко, Александра Романова…

Для игроков Федоров – непререкаемый авторитет. Тем более сейчас, когда у молодежи заокеанская «чашка» ценится выше олимпийского золота. Его, к слову, у Сергея Викторовича нет, зато перстней обладателя Кубка Стэнли целых три.

Кого-то смущает нулевой тренерский опыт Федорова, засветившегося, как уже было сказано, только в роли консультанта. Но это дань моде – приглашать легенд клуба. Так, кстати, поступили и футбольном ЦСКА, доверив пост главного тренера Алексею Березуцкому. Федоров же все время, начиная с 2012-го, находится рядом с командой, смотрит с трибуны все матчи красно-синих в компании Михайлова.

Пожелаем первому лауреату «Харламов Трофи» (2003 года) и другу «Советского спорта» успехов и удачи в новом для него деле.