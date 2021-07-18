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Нужны ли в Пекине Знарок и Никитин? Разбираем варианты усиления тренерского штаба сборной
18 июля 12:52
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Нужны ли в Пекине Знарок и Никитин? Разбираем варианты усиления тренерского штаба сборной

Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил «Р-Спорту»: «Штаб сборной постоянно нацелен на развитие, на усиление, работа в этом направлении не прекращается, идут консультации. Некоторые решения будут зависеть от участия игроков НХЛ. Существуют два варианта, мы готовы к любому из них».

«Советский спорт» анализирует нюансы каждого из вариантов. К слову, трудно сказать, который из них выгоднее сборной России. Задача ведь решается одна и та же – сохранить олимпийский титул. Как поется в песне, мы за ценой не постоим. Справедливости ради отметим: в супертурнире со звездами НХЛ любое призовое место можно без натяжки считать успехом, особенно на фоне провалов в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, где наши не смогли взять четвертьфинальный барьер. Кстати, Вячеслав Фетисов, возглавив нашу дрим тим накануне Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити (он выполнял обязанности главного тренера и генменеджера), обещал золото, но довольствовался бронзой, что тоже было воспринято на ура. Всей команде сразу после разгрома в утешительном финале белорусов (7:2) вручили значки и удостоверения заслуженных мастеров спорта. Прямо на льду. Прокатили только вратаря языкастого Илью Брызгалова, бэкапа бэкапа. А некоторым дали заслуженного по второму разу. Например, Сергею Федорову, к тому времени двукратному чемпиону мира (Стокгольм-1989, Берн-1990).

ЗНАРОК НУЖЕН КАК КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ОВЕЧКИНА…

Недавно в хоккейных кругах стали муссировать тему возвращения в сборную Олега Знарка, выигравшего Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Но не главным тренером – верится, Брагину дадут завершить олимпийский цикл, а помощником. Говорили даже, что Знарок спешно покинул национальную команду в преддверии ЧМ-2018 из-за финансовых разногласий. В это верится едва ли.

Но сейчас наступает самый ответственный момент. Штабу нужно консолидировать лучшие тренерские кадры. Как издавна поступают в Канаде на больших олимпийских турнирах. Трудно сказать, согласиться ли самый выигрывающий тренер в новой российской истории хоккея с ролью помощника. Но он будет особенно полезен в варианте «А» – с НХЛ. Он как никто другой нашел подход к Александру Овечкину. Как в «Динамо» (в первой половине локаутного сезона-2012/13), так и в национальной команде (на ЧМ-2014, 2015, Кубке мира-2016 и в меньшей степени на ЧМ-2016).

В Минске-2014 Знарок назначил Ови капитаном сборной, а в Торонто-2016 литера «С» перекочевала на джерси лидера «Вашингтона» после травмы Павла Дацюка. Нет сомнений, что тренер и Овечкин получали удовольствие от совместной работы. Как Илья Ковальчук в творческой лаборатории Вячеслава Быкова. Кови расцвел под его руководством в сборной, а потом в СКА. Даром ли главный босс питерского клуба Геннадий Тимченко после провала в сезоне-2014/14 решительно уволил весь штаб армейцев и назначил Быкова (вместе с Игорем Захаркиным).

Весьма сомнительно, что Ови был доволен своей ролью на ЧМ-2019 в Братиславе. Поэтому положительно отреагировал на смену тренера (Ильи Воробьева на Алексея Кудашова). С Брагиным Овечкин пересекался на МЧМ-2005 в американском Гранд-Форксе, где в финале сборная России была повержена канадцами 1:6. Правда, тогда молодежку возглавлял Сергей Герсонский, а Валерий Николаевич входил в его штаб.

Знарок же на первом же своем ЧМ дал понять: Овечкин в сборной фигура неприкасаемая, пользующаяся безграничным доверием. И чтобы создать для него зону максимального комфорта в Пекине-2022, нужен Олег Валерьевич.

Та же ситуация и с Артемием Панариным, на которого глаз положил еще Зинэтула Билялетдинов, но раскрылся Хлебушек в сборной под водительством Знарка.

…А НИКИТИН - ПРИ ПЛАНЕ «В»

Недавно освобожденный от работы в ЦСКА Игорь Никитин будет востребован. Не удивимся, если вскоре он получит приглашение в сборную. Как специалист, отвечающий за работу с защитниками и бригадами меньшинства. Вряд ли лучший тренер КХЛ сезона-2018/19 сыграет ключевую роль в варианте «А». Чему он за пару тренировок может научить Михаила Сергачева и Ивана Проворова, Дмитрия Орлова и Никиту Задорова, Никиту Зайцева и… Шаловливые пальчики автора заметки норовят напечатать: Александра Романова. Но нет твердой уверенности в пекинской перспективе молодого защитника «Монреаля».

Но если олимпийский состав будет комплектоваться силами КХЛ, тут без Никитина не обойтись. С его-то утонченным вкусом на игроков обороны. Даром ли услугами Игоря Валерьевича пользовались Билл, а потом Знарок, а также Дмитрий Квартальнов – на клубом уровне.

P.S. По заверению президента ИИХФ Рене Фазеля, на следующей неделе от НХЛ ждут решения об участии в Олимпиаде-2022. Сразу после этого можно будет предметно обсуждать детали-нюансы усиления тренерского штаба сборной России.

источник: «Советский спорт»
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