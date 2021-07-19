ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Овечкин, аки витязь Васнецова, на распутье: «Сиэтл», «Динамо» или все-таки «Вашингтон»?
19 июля 14:45
автор: Виталий Славин
автор фото: Instagram Александра Овечкина

Овечкин, аки витязь Васнецова, на распутье: «Сиэтл», «Динамо» или все-таки «Вашингтон»?

До 17:00 среды по Москве 32-й клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» будет размышлять, кого выбрать на драфте расширения. Я бы взял Овечкина, Тарасенко, Ландескога, Задорова, Хэмилтона. Все они доступны.

Вчера НХЛ опубликовала список открытых для «Сиэтла» игроков 30 команд. Им разрешалось защитить от драфта по семь форвардов, три защитника и одному вратарю либо восемь полевых игроков и вратаря. Недавно принятый в лигу «Вегас» от этой процедуры освобожден. Могут спать спокойно и энхаэловцы со стажем в один-два года, в частности, Шестеркин, Сорокин, Зуб.

«Сиэтл» вправе пригласить по одному игроку из каждой команды, но при этом должно быть не менее трех вратарей, девяти защитников и 14 нападающих. Драфт расширения начнется в четверг в три ночи по Москве и продлится 90 минут.

Самая интересная ситуация со свободными агентами типа Овечкина. У «морских чудовищ» есть эксклюзивное окно, в которое они могут подписывать таких игроков, не защищенных своими командами. Этот период продлится с 17:00 (мск) воскресенья до 17:00 (мск) среды. Если они подпишут игрока в это время, он будет считаться выбором «Сиэтла» из этой команды на драфте расширения.

Еще на прошлой неделе казалось, что капитан «Вашингтона» с руководством «столичных» давным-давно обо всем договорился. Но, прибыв в Москву на предварительную защиту кандидатской диссертации, лучший снайпер современности сделал сенсационное заявление:

- У меня нет никаких переживаний. Потому что в принципе если я не подпишу новый контракт с «Кэпиталз», то стану неограниченно свободным агентом. Но, конечно же, хотелось бы остаться в Вашингтоне. До сих пор ведутся переговоры. Поэтому поживем-увидим. Есть ли шанс, что в следующем сезоне вернусь в «Динамо»? Да все может быть!

О как!

«Сиэтл», «Динамо», ЦСКА, вы слышите?

Все может быть!

Конечно, тяжело срываться с насиженного места в Арлингтоне, по мне так это одна из самых комфортных и спокойных территорий в Америке. Но ведь стоит очередному сезону завершиться, как Александр без малейших сантиментов покидает свою роскошную усадьбу в пригороде столицы США и возвращается в родную Москву. Ну а тут будет тот же Вашингтон – только штат, но с обилием озер, гор, вечнозеленых лесов и парков. Опять же до солнечной Калифорнии рукой подать. Супруге и двум сынишкам должно понравиться.

Лично меня больше всего напрягает тот факт, что Тед Леонсис не продлил отношения с озолотившим его динамовцем еще по ходу сезона. Как это принято в лучших домах Лондона и Парижа. Как это сделали и в «Кэпиталз», когда в январе прошлого года досрочно переподписали Бекстрема до 2025 года на сумасшедшие 9,2 млн долларов за сезон! После того как пандемия заставила НХЛ зафиксировать потолок зарплат на неопределенный срок, «Вашингтон» вдруг осознал, что угодил в финансовый капкан. Вместе со многими другими транжирами лиги типа «Тампы» и «Торонто».

Ясно, что икона организации, несущая золотые яйца 15 лет, должна зарабатывать больше своего оруженосца хотя бы на полтора миллиона – до минувшего сезона этот разрыв составлял и вовсе 2,84 млн долларов! Но где «столичным» найти для Великой восьмерки 10,5-11 млн, если у них в платежке сейчас свободны лишь 9 миллионов?! А ведь еще без контракта Самсонов, который вошел в список защищенных. Значит, на магнитогорца рассчитывают всерьез. Но ведь никто не поручится, что Илья потянет роль первого номера. Вполне возможно, придется искать опытного проверенного голкипера, без которого в плей-офф делать нечего. Такой штык за кулек карамелек не купишь.

Да, Овечкину в сентябре стукнет 36. Тем не менее усталости металла пока не видно. Правда, насторожил пропуск ряда матчей в концовке последней регулярки. Но к плей-офф капитан вернулся и отыграл на привычном звездном уровне. По его словам, это было стандартное повреждение паха.

Если медики «Сиэтла» убедятся, что со здоровьем у москвича все окей и пролоббируют длинный и жирный контракт, то Ови вполне может стать для новоселов НХЛ таким же мощнейшим рекламным и маркетинговым буром, как 50 лет назад Бобби Халл для ВХА. В 33 года канадский болид променял «Чикаго» на «Виннипег» в бросившей НХЛ вызов новообразованной лиге. И с блеском отыграл там восемь сезонов, наколотив 303 шайбы!

Разумеется, Александру в его новом офисе №8 потребуются помощники. Четырех готов назвать мгновенно – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Габриель Ландеског (капитан «Колорадо»), Никита Задоров («Чикаго»), Дуги Хэмилтон («Каролина»). У всех возникли непонятки в нынешних клубах, потому все оказались в зоне доступа «Кракенов».

Тарасенко закроет в большинстве правый фланг. У него по контракту с «Блюз» осталось два года. Большого риска потерять дорогостоящего форварда из-за хронической травмы плеча нет.

Ландескога можно попробовать в центре. Соотечественнику Бекстрема всего 28 лет. Он – свободный агент и в перспективе может стать лицом франшизы. Как и забивной защитник Хэмилтон, которого генменеджер «Сиэтла» Рон Френсис прекрасно знает по совместной работе в «Каролине».

Ну а Русский крушитель обеспечит силовую составляющую. Кумир СМИ в расцвете таланта и, уверен, станет любимчиком болельщиков. Конкретный и искренний хоккей Задорова никого не оставит равнодушным. А что еще надо для раскрутки нашей любимой игры на новом рынке?

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Бюджет "Спартака" вырастет в новом сезонеАлександр Овечкин: Надеюсь, что мы полетим на ОлимпиадуТоп 3 самых горячих трансферов после окончания Чемпионата Европы 2020Черданцев об отстранении на «Матч ТВ»: Я был в бешенствеФутболист застукал любимую жену за изменойЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Витория против своей бывшей. Что за «Бенфика» встала на пути «Спартака» в Лигу чемпионов
Красно-белые узнали соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов - им стала лиссабонская «Бенфика», которую новый главный тренер спартаковцев приводил к чемпионству в Португалии.
И ведет себя как баба… Зачем МОК пустил трансгендера на Игры в Токио
На Олимпиаде-2020 впервые выступит тяжелоатлет-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. И ничего хорошего в этом нет.
Черчесов в ЦСКА — это действительно бред. А вот в «Локомотиве» ему, похоже, самое место
Слухи отправили Станислава Черчесова на переговоры с ЦСКА. Дескать, экс-главный тренер сборной России экстренно вернулся из Северной Осетии в Москву на важную встречу с потенциальными работодателями.
Фальстарт ради Лиги чемпионов? «Спартак» поразил, выиграв три матча с общим счетом 13:1
В заключительном матче крупного предсезонного турнира красно-белые раздавили «Химки» (5:1).
Хэмилтон — 99-кратный, «Ред Булл» в пролете. Гран-при Великобритании лихо закрутило чемпионскую интригу
Британец Льюис Хэмилтон восьмой раз в карьере выиграл домашний этап «Формулы-1», выбив с трассы лидера общего зачета Макса Ферстаппена. Преимущество голландца над семикратным чемпионом мира сократилось до 8 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседес» приблизился к «Ред Буллу» на расстояние в 4 балла.
Без России, но со звездами из нашего чемпионата. Каким будет футбольный турнир Олимпиады-2020
Большой футбол не закончился этим летом на чемпионате Европы и Кубке Америки. Впереди олимпийский турнир, где мы увидим много хорошо знакомых лиц.
Как американец и аргентинец 12 раундов колошматили друг друга, но в итоге оба остались чемпионами
Грандиозный бой Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо в Сан-Антонио за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) победителя не выявил: судьи зафиксировали редкую для профессионального бокса ничью. И этот результат многих огорчил.
Махачев порадовал Хабиба. Как наш боец ММА победил в главном бою UFC Vegas 31
«Плеймейкер» подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC, главным событием которого стала победа сабмишном в легкой категории россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом.
Вот и критикуй Черчесова, что он не взял на Евро Гилерме… Как «Зенит» разгромил «Локо» в Суперкубке России
Чемпионы страны забили в Калининграде три безответных мяча в ворота «Локомотива» и начали сезон-2021/22 с завоевания очередного трофея.
«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча за Суперкубок России 17.07.2021
17 июля 2021 года в Калининграде состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика