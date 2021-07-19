Овечкин, аки витязь Васнецова, на распутье: «Сиэтл», «Динамо» или все-таки «Вашингтон»?

- У меня нет никаких переживаний. Потому что в принципе если я не подпишу новый контракт с «Кэпиталз», то стану неограниченно свободным агентом. Но, конечно же, хотелось бы остаться в Вашингтоне. До сих пор ведутся переговоры. Поэтому поживем-увидим. Есть ли шанс, что в следующем сезоне вернусь в «Динамо»? Да все может быть!

Еще на прошлой неделе казалось, что капитан «Вашингтона» с руководством «столичных» давным-давно обо всем договорился. Но, прибыв в Москву на предварительную защиту кандидатской диссертации, лучший снайпер современности сделал сенсационное заявление:

Самая интересная ситуация со свободными агентами типа Овечкина. У «морских чудовищ» есть эксклюзивное окно, в которое они могут подписывать таких игроков, не защищенных своими командами. Этот период продлится с 17:00 (мск) воскресенья до 17:00 (мск) среды. Если они подпишут игрока в это время, он будет считаться выбором «Сиэтла» из этой команды на драфте расширения.

«Сиэтл» вправе пригласить по одному игроку из каждой команды, но при этом должно быть не менее трех вратарей, девяти защитников и 14 нападающих. Драфт расширения начнется в четверг в три ночи по Москве и продлится 90 минут.

Вчера НХЛ опубликовала список открытых для «Сиэтла» игроков 30 команд. Им разрешалось защитить от драфта по семь форвардов, три защитника и одному вратарю либо восемь полевых игроков и вратаря. Недавно принятый в лигу «Вегас» от этой процедуры освобожден. Могут спать спокойно и энхаэловцы со стажем в один-два года, в частности, Шестеркин, Сорокин, Зуб.

О как!

«Сиэтл», «Динамо», ЦСКА, вы слышите?

Все может быть!

Конечно, тяжело срываться с насиженного места в Арлингтоне, по мне так это одна из самых комфортных и спокойных территорий в Америке. Но ведь стоит очередному сезону завершиться, как Александр без малейших сантиментов покидает свою роскошную усадьбу в пригороде столицы США и возвращается в родную Москву. Ну а тут будет тот же Вашингтон – только штат, но с обилием озер, гор, вечнозеленых лесов и парков. Опять же до солнечной Калифорнии рукой подать. Супруге и двум сынишкам должно понравиться.

Лично меня больше всего напрягает тот факт, что Тед Леонсис не продлил отношения с озолотившим его динамовцем еще по ходу сезона. Как это принято в лучших домах Лондона и Парижа. Как это сделали и в «Кэпиталз», когда в январе прошлого года досрочно переподписали Бекстрема до 2025 года на сумасшедшие 9,2 млн долларов за сезон! После того как пандемия заставила НХЛ зафиксировать потолок зарплат на неопределенный срок, «Вашингтон» вдруг осознал, что угодил в финансовый капкан. Вместе со многими другими транжирами лиги типа «Тампы» и «Торонто».

Ясно, что икона организации, несущая золотые яйца 15 лет, должна зарабатывать больше своего оруженосца хотя бы на полтора миллиона – до минувшего сезона этот разрыв составлял и вовсе 2,84 млн долларов! Но где «столичным» найти для Великой восьмерки 10,5-11 млн, если у них в платежке сейчас свободны лишь 9 миллионов?! А ведь еще без контракта Самсонов, который вошел в список защищенных. Значит, на магнитогорца рассчитывают всерьез. Но ведь никто не поручится, что Илья потянет роль первого номера. Вполне возможно, придется искать опытного проверенного голкипера, без которого в плей-офф делать нечего. Такой штык за кулек карамелек не купишь.

Да, Овечкину в сентябре стукнет 36. Тем не менее усталости металла пока не видно. Правда, насторожил пропуск ряда матчей в концовке последней регулярки. Но к плей-офф капитан вернулся и отыграл на привычном звездном уровне. По его словам, это было стандартное повреждение паха.

Если медики «Сиэтла» убедятся, что со здоровьем у москвича все окей и пролоббируют длинный и жирный контракт, то Ови вполне может стать для новоселов НХЛ таким же мощнейшим рекламным и маркетинговым буром, как 50 лет назад Бобби Халл для ВХА. В 33 года канадский болид променял «Чикаго» на «Виннипег» в бросившей НХЛ вызов новообразованной лиге. И с блеском отыграл там восемь сезонов, наколотив 303 шайбы!

Разумеется, Александру в его новом офисе №8 потребуются помощники. Четырех готов назвать мгновенно – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Габриель Ландеског (капитан «Колорадо»), Никита Задоров («Чикаго»), Дуги Хэмилтон («Каролина»). У всех возникли непонятки в нынешних клубах, потому все оказались в зоне доступа «Кракенов».

Тарасенко закроет в большинстве правый фланг. У него по контракту с «Блюз» осталось два года. Большого риска потерять дорогостоящего форварда из-за хронической травмы плеча нет.

Ландескога можно попробовать в центре. Соотечественнику Бекстрема всего 28 лет. Он – свободный агент и в перспективе может стать лицом франшизы. Как и забивной защитник Хэмилтон, которого генменеджер «Сиэтла» Рон Френсис прекрасно знает по совместной работе в «Каролине».

Ну а Русский крушитель обеспечит силовую составляющую. Кумир СМИ в расцвете таланта и, уверен, станет любимчиком болельщиков. Конкретный и искренний хоккей Задорова никого не оставит равнодушным. А что еще надо для раскрутки нашей любимой игры на новом рынке?