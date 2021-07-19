Овечкин, может, и готов вернуться в «Динамо». Но КХЛ своими руками закрыла ему дорогу домой

Ждать до осени суперзвезда не может. Надо определяться с карьерными планами на будущий сезон. Судя по последним трендам, гарантированно попасть на Олимпиаду он может только в одном случае. Если проведет сезон-2021/22 в КХЛ.

Овечкину не хватает для вхождения в «Тройной золотой клуб» победы на Играх. Кубок Стэнли и золото ЧМ у него есть. Перед глазами Александра пример Ковальчука и Дацюка, которые в феврале 2018-го взяли золото Белых Игр, проведя сезон на родине. Эта Олимпиада – последний шанс для Овечкина. К февралю 2026-го ему будет больше сорока лет.

Все идет к тому, что энхаэловцев мы не увидим на второй хоккейной Олимпиаде подряд. МОК и НХЛ снова не могут договориться по деньгам. Финансовые аппетиты нью-йоркских юристов, руководящих заокеанской лигой, растут не по дням, а по часам. Ситуация точь-в-точь как перед Пхенчханом-2018. Только теперь поводов для оптимизма еще меньше. Потому что осенью модерировать переговоры Бэттмена и Ко с МОК будет не тяжеловес Фазель (в 2017-м не справился и он), а новый президент ИИХФ. Отнюдь не обладающий таким же опытом и авторитетом.

Ови не исключает своего возвращения в московское «Динамо». Это, конечно, была бы шикарная история. Он давно мечтает выиграть со сборной России Олимпийские игры, а НХЛ пока не решила, поедет ли в Пекин предстоящей зимой.

Александр Овечкин сидит без контракта. Многолетнее соглашение с «Вашингтоном» только недавно завершило срок действия, а новое он подписывать не спешит. Великая Восьмерка 28 июля станет неограниченно свободным агентом и будет выбирать, куда ему податься.

В «Кэпиталз» его бы поняли. Энхаэловский клуб хочет, чтобы главная звезда оставалась в его составе еще пару-тройку лет. Но кто мешает вернуться в Вашингтон после годичной паузы? Такой вариант устроил бы всех. И прежде всего самого хоккеиста, который гарантированно сыграл бы на Олимпиаде. А в России уж точно нашелся бы меценат, готовый проспонсировать сезонный контракт великолепного нападающего. Не секрет, что Овечкина обожает огромное число хоккейных болельщиков нашей страны, в том числе и самый главный. Александр вот уже много лет – любимый игрок президента России.

Вот только в офисе КХЛ позиция по Овечкину категорически противоположна чаяниям страны. «Овечкин возвращается в Россию, чтобы выиграть Олимпиаду». Это была бы очень красивая хоккейная история. Но лига сделала все, чтобы она не состоялась. Возможность суперкамбэка зарублена управленческими решениями руководства КХЛ. Оно навязало нашему хоккею такой потолок зарплат, который на корню убивает шансы на возвращение Овечкина.

В локаутном сезоне-2012/13 контракт звезды с «Динамо» был рассчитан на 300 млн рублей в год. Можно предположить, что за эти деньги он согласился бы играть и в чемпионате-2021/22. Сумма не кажется завышенной. Если такие «звезды» как Ландер и Метсола в прошлом сезоне получали под сотню, то один из самых ярких форвардов России стоит как минимум втрое больше.

Однако под жестким потолком места под такой контракт нет ни у одного клуба, который достоин иметь в своем составе Овечкина. Ни у родного суперзвезде «Динамо», ни у ЦСКА, ни у СКА, ни у «Ак Барса», ни у «Магнитки», ни у «Авангарда». Теперь вы понимаете, что сделала лига своими попытками «оптимизации»? Понятно, что «Адмирал», «Куньлунь» и «Нефтехимик» поместились бы под потолок и с 300-миллионным контрактом Александра. Но предлагать ему выступать в подобном клубе – оскорбление для лидера сборной России.

А возможность присоединиться к реально сильной команде КХЛ для Овечкина закрыта. Некомпетентность лиги в таких стратегических вопросах просто поражает. Ведь и весной 2020-го, когда вводился этот формат потолка, было известно, что в феврале 2022-го сборной России предстоит защищать титул победителей Олимпиады. И то, что в Пекин могут не поехать энхаэловцы. И то, что в 2021-м заканчивается длинный контракт Александра Великого с «Вашингтоном», после чего он будет крепко думать о дальнейших поворотах карьеры.

Увы, для лиги оказались гораздо важнее собственные реформаторские амбиции. На мозговой штурм в интересах развития хоккея она при введении потолка не задумалась. На этом фоне цинично звучат слова нынешнего президента КХЛ Алексея Морозова. В ответ на прямые вопросы об Овечкине он предлагает суперзвезде в случае чего поиграть в сезоне-2021/22... бесплатно.

Вот только почему-то сам Морозов вернулся из НХЛ в Россию на контракт в 4 миллиона долларов (в локаутном сезоне-2004/05). За годы выступлений в «Ак Барсе» он с учетом премиальных и бонусов заработал под два миллиарда рублей. А потом, когда Казань оказалась не готова платить постаревшему и сдавшему Морозову такие деньги и инициировала переговоры о новом пониженном контракте, сегодняшний сторонник бессеребреничества не стал играть за любимый клуб бесплатно. Вместо этого он немедленно удрал в ЦСКА, выбив из приятеля Сергея Федорова (тогдашнего генменеджера армейцев) огромный контракт – более 100 миллионов рублей в олимпийском сезоне-2013/14.

И вот теперь Морозов, на протяжении всей карьеры ставивший финансовое благополучие во главу угла, призывает играть бесплатно. Тут дело даже не в суммах, а в принципе. Не удивлюсь, если такие предложения оскорбят Овечкина чисто по-человечески. Он сочтет унизительным, что руководство КХЛ ставит его ниже многочисленных ландеров и хульстремов.

И принципиально не захочет возвращаться в лигу, которая его недооценивает. Такое решение будет горьким для страны, но логичным. Ведь как говорят в Китае, который и будет хозяином Олимпиады-2022: «В этом случае можно потерять лицо. А если ты потерял лицо – зачем все остальное?»