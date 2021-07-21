Его носил на руках сам Овечкин. Алексею Кудашову – 50!

Он начинал в Электростали, а большую карьеру начал в творческой лаборатории Игоря Дмитриева, возглавлявшего «Крылья Советов». Тот гарантировал Алексею место в составе.

- На вас в детстве тренеры ругались матом? – поинтересовался автор этих строк у Кудашова три года назад в Сочи на представительном предсезонном турнире.

А потом стал тренером. Возглавлял клубы - всякие и сильные, а также сборную России. Теперь на него с надеждой смотрят бело-голубые. Сегодня, 21 июля, главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов празднует полувековой юбилей.

На тренеров Кудашову везло. Он прошел университеты Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова, Ганса Цаха и Юрия Моисеева, Зинэтулы Билялетдинова и Владимира Крикунова, Вячеслава Быкова и Олега Знарка, Петра Воробьева и Кари Хейккиля, Александра Якушева и Бориса Михайлова. В Ярославль его на излете карьеры лично пригласил Николай Борщевский, Кудашов к тому времени не имел агента, играя за мытищинский «Химик».

- Зачем мне агент, если это мой последний контракт игрока! – признался Алексей.

Однако «Локомотив» стал не последним и даже не предпоследним клубом в его карьере. С Ярославлем он добрался до финала плей-офф, остановившись в шаге от Эвереста. Играл в финале и будучи капитаном ХК МВД, а потом с «Динамо» завоевал Кубок Гагарина и примерил костюм тренера.

В 2017-м возглавляемый им «Локомотив» снял одним махом с пробега ЦСКА и его тренера Дмитрия Квартальнова, однако в начале следующего сезона уступил пост именно побежденному специалисту.

Однако без работы Кудашов долго не сидел. Его пригласили в СКА и сборную – поначалу ассистентом главного тренера. А летом 2019-го он встал у руля главной команды страны и его базового клуба. Жаль только, что ему не довелось в силу объективных обстоятельств проверить себя на чемпионате мира. Турнир в Швейцарии отменили, вскоре Кудашов покинул СКА, а в сборной перешел на должность консультанта тренерского штаба. Говорите, нет такой? Болельщикам виднее, сообщу лишь, что на официальном сайте ФХР юбиляра представили именно так.

В медальной коллекции форварда Кудашова не наград чемпионата мира и Олимпиады. Он прибыл в олимпийский Лиллехаммер из фарм-клуба «Торонто». Увы, на Играх-1994 сборная России осталась с деревянными медалями.

- Мы были молодые, зеленые и не осознавали, на какой турнир приехали, поэтому должным образом не настроились, - сокрушался впоследствии Кудашов.- Зато сколько нового о себе я узнавал там от Виктора Васильевича!

Казалось, в 2000 году Кудашову покорится ЧМ. Вместе в партнерами по чемпионскому «Динамо» его включили в «дрим тим», которую считали безоговорочным фаворитом турнира в Санкт-Петербурге. Чем все закончилось – хорошо известно. Больше на мировых первенствах Алексею сыграть не довелось.

В первой половине сезона-2004/05, закончившегося триумфом бело-голубых, ему пришлось покинуть любимое «Динамо» и перейти в ЦСКА. Александр Овечкин и его тезка Савченков (ныне соратник-помощник Кудашова) в знак уважения буквально вынесли ветерана из раздевалки на руках. Кстати, дебют и становление Ови прошли на глазах Кудашова.

Когда его назначили главным тренером сборной, Овечкин на пресс-коференции сказал:

- Это пойдет на пользу.

В ЦСКА у Быкова Кудашов расцвел. Билялетдинов даже позвал его в сборную на декабрьский международный турнир и поставил в тройку к молодым Александру Фролову и Николаю Жердеву. Увы, после первого же матча Жердев покинул Новогорск по-английски.

В Мытищи Кудашова приглашали под первое звено. Но в декабре 2006-го Петр Ильич Воробьев решил подтянуть в «Химик» своего сына Илью. Пришлось Алексею уехать в Ярославль.

Юрзинов-старший считает Кудашова своим учеником. Тот скрупулезно вел конспекты тренировок. Кстати, в возглавляемый мэтром финский ТПС Алексей попросился сам, позвонив тренеру.

Тренер Кудашов не позволяет себе унизить игрока, тем более оскорбить его. Он сам через это прошел. Алексей уважительно общается и с судьями.

- А как же тот бросок фляжки с водой на лед в серии плей-офф «Локомотив» - СКА? – вправе возразить болельщики.

Это несчастный случай, бросал-то фляжку тренер себе под ноги на лавку, но та вырвалась из рук и перелетела через борт.

Когда весной 2013-го Кудашов заканчивал карьеру, босс «Динамо» заявил, что ему предложат работу в клубе. Предложили спустя восемь лет. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В «Динамо» от Кудашова ждут не только плодотворной работы с молодежью, а нечто большего.

А вдруг в новом сезоне в родной клуб вернется Овечкин? Вместе Александр Великий, Вадим Шипачев и Кудашов горы способны свернуть.