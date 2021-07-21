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Депутат Госдумы Коваленко за лимит, близкий к канадскому. Почему молчат ФХР и КХЛ?
21 июля 17:40
автор: Виталий Славин

Депутат Госдумы Коваленко за лимит, близкий к канадскому. Почему молчат ФХР и КХЛ?

Пока футбол мучается очередным маразмом с тренером-иностранцем сборной и отменой лимита, депутат Госдумы Андрей Коваленко призвал КХЛ к революции. Разовью мысль олимпийского чемпиона-1992.

Экс-глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ на днях сделал сенсационное, хотя лично для меня долгожданное, заявление:

- Легионеры должны быть высшего качества и превосходить российских хоккеистов, иначе нет никакого смысла в их привлечении. На мой взгляд, 100-120 доминирующих иностранцев в КХЛ сегодня нет. Поэтому имеет смысл подумать над сокращением лимита до трех - и тем самым увеличить между легионерами конкуренцию.

Браво! Бис! Звучат здравицы. Весь зал встает. Слышатся продолжительные аплодисменты. Еще бы «Марсельезу» хором исполнить:

Нет, чужеземные наймиты
Нам не навяжут свой закон!
Мы ими можем быть убиты,
Но не согнется стан в поклон,
О Боже, наш народ сберечь бы!
Коль мы падем, пощады нам не ждать,
Нас деспот может без надежды
В узде навечно всех держать!

Прежде чем в поддержку инициативы Андрея Коваленко перейти к ковровой бомбардировке железобетонными аргументами, несколько вводных положений.

1) Любой, кто в вопросах лимита сравнивает НХЛ и КХЛ, финальный дурак, ибо это то же самое, что километры мерить килограммами. НХЛ – отдельная галактика. Эта лига не сосет, как КХЛ, мегалитры кэша из государства. Беттмэн и Ко, наоборот, финансируют федеральные и местные бюджеты США и Канады миллиардами долларов налогов. А значит, в своем полностью автономном хозяйстве они могут делать абсолютно все, что им заблагорассудится. Никто им не указ.

2) Любой, кто призывает в КХЛ поднять потолок зарплат вместо того, чтобы его опустить хотя бы до 500 млн рублей, по меньшей мере неадекватен. Ибо никому не дано право распоряжаться деньгами налогоплательщиков на свои глупые бирюльки: разве врачи, учителя, военные, полицейские, в конце концов – депутаты Госдумы давали добро на эти миллиардные гонорары так называемым профессионалам? Если же кто-то все-таки настаивает на увеличении потолка зарплат в КХЛ, то нет ничего проще: платите из своего кармана! Отстаньте со своими дебильными хотелками от государства! Навсегда!

Ну а теперь к делу.

Если мы договорились, что НХЛ – планета из параллельных миров, с какой лигой все-таки сравнить КХЛ? Можно было бы со швейцарской – в национальной лиге А при лимите в четыре варяга 13 клубов. Или со шведской – 14 команд при квоте в два иностранца, к коим относятся представители стран вне европейской экономической зоны. Вроде североамериканцев, россиян, швейцарцев.

Но это маленькие страны. Зачастую команды ездят друг к другу на автобусе. А нам нужен континентальный размах, как в КХЛ с 19 российскими командами. Тут лучше всего как раз и подходят три подразделения молодежной лиги Канады (до 20 лет): Квебек (18 клубов), Онтарио (20, в том числе три из США), Запада (22, в том числе пять из США), которые венчают сезон Мемориальным Кубком. У них и средняя посещаемость – около 6 тысяч на игре – похожа на ту, что в КХЛ.

Однако основной мой довод в пользу сопоставления КХЛ с юниорскими заокеанскими лигами иной. Хочешь не хочешь, но краеугольная миссия обеих структур – развитие молодежи с последующим донорством в НХЛ. В отношении россиян здесь нет ничего зазорного. Отечественные футбольные неумехи только мечтают, чтоб их хоть в какую-то европейскую пердь позвали. Зато за наших пацанов акулы НХЛ пасти друг другу рвут! Как это было с Овечкиным и Малкиным, Свечниковым и Сергачевым, Панариным и Бобровским. Как это будет с Чибриковым и Свечковым, Чайкой и Мичковым.

Что поделаешь, с крушением соцлагеря двухполюсный хоккейный мир канул в Лету. Все сливки уже почти как 30 лет строго в НХЛ. Все советские хоккеисты стремились попасть в Москву, Большой театр отечественной шайбы. Теперь хочешь прогрессировать, достичь вершин в профессии - нет иного пути, кроме как прорываться в НХЛ.

Но что мы в КХЛ делаем, чтобы этот конвейер по воспроизводству классных российских хоккеистов функционировал бесперебойно и на максимальной мощности? Чтобы выпускники детских школ не тонули на переправе во взрослый хоккей, чтобы их переход в команды КХЛ был предельно плавным, безболезненным и комфортным? Как между канадскими юниорскими лигами и НХЛ.

Да ничего не делаем! Наоборот, устраиваем нашим неоперившимся юнцам кучу затыков, капканов и рогаток! Куда это годится, что у всех полуфиналистов Кубка Гагарина-2021 ворота защищали мигранты?! Подчеркиваю, за деньги российских налогоплательщиков. Правильно! Это преступление перед нашей родной шайбой. Что делать? Да проще простого! Берем пример с канадских юниорских лиг – и на несколько сезонов запрещаем импорт голкиперов. Полностью! У них сработало, чем мы хуже?!

Печалька, что с остальными линиями почти такая же байда. Практически везде хлебные места в ведущих звеньях оккупированы пятью шабашниками из дальнего зарубежья. Либо неограниченным количеством из близлежащих Белоруссии и Казахстана, включая их натурализованных сборников из Северной Америки. Вот и выходит, что при вроде бы нефатальном лимите в пять легионеров на ЧМ-2018 некого было взять из чемпионского «Ак Барса», а на ЧМ-2021 золотой «Авангард» делегировал в Ригу лишь Толчинского. Понятно, если у обладателя Кубка Гагарина не находится вакансий для российских сборников, то нашим юношам туда путь вовсе заказан.

А что за океаном? Там все жестко! Но разумно, рачительно, правильно. Три легионера, предложенные на рассмотрение КХЛ Андреем Коваленко, для канадской федерации хоккея – непозволительная роскошь. Ха-ха, вы не знали, что молодежным чемпионатом там рулит федерация? Так вот: у них в клуб можно завезти только два европейца – и точка!

Бинго! Ура! Вот откуда растут ноги непобедимых Кленовых на всех уровнях.

Но и это еще не все. Великолепная раскрутка юных талантов, которых болельщики жаждут увидеть в высшем свете, вкупе с потолком зарплат в НХЛ, которая разрослась уже до 32 клубов, каждую осень открывают двери в заокеанский Большой театр не считанным единицам 18-19-летних, как в КХЛ, а десяткам!

Грандиозно работает именно система:

- разрекламированный в молодежках потенциальный кумир, манящий публику, есть? Есть!

- уровень мастерства, достигнутый в лютой конкуренции среди себе подобных, есть? Есть!

- гарантированное рабочее место благодаря фиксированной малой зарплате новичков есть? Есть!

- емкость рынка, способная переварить десятки юниоров-дебютантов, есть? Есть! Для этого НХЛ до 32 команд и расширяли.

Вот идеальный образец и пример для нас. Для КХЛ, развращенной миллиардами рублей налогоплательщиков. Заметьте, в юниорских североамериканских лигах за 200 долларов в месяц играют. Здесь не деньги главное, а перспектива. Потому вы в КХЛ хоть миллионы долларов положите условному Капризову, все равно сбежит за Атлантику. Там мечта, там самое важное, что может быть в жизни человека – самореализация, самоутверждение среди самых-самых.

Глубину проблемы с популяризацией юных талантов и продвижением их на большие экраны я обозначу одним простым фактом. В середине сезона самым ярким спортивным событием страны ежегодно становится молодежный чемпионат мира по хоккею. Вся Россия следит за ним денно и нощно – рейтинги не дадут солгать. К концу турнира игроков сборной, как во времена СССР, телезрители знают в лицо. Но завершается чемпионат – и подавляющее большинство новогодних героев нации растворяется в низших лигах. А ведь именно эти амбициозные парни способны радикально поднять интерес к тухлому регулярному чемпионату КХЛ, который до плей-офф привлекает жалкую щепотку самых продвинутых поклонников шайбы.

Прав Андрей Николаевич, безусловно прав! Но пока ФХР не получит в нашем хоккее всю полноту власти, надеяться на возрождение любимой игры, на то, что мы когда-то прихлопнем Канаду, бессмысленно. Увы.

источник: «Советский спорт»
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