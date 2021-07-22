Драфт расширения НХЛ зафиксировал очередное фиаско нашего хоккея: Канада – Россия – 20:0

Теперь Сергей Бобровский может спать спокойно. Переигравший его в «пантерах» канадец будет номером один в «морских чудовищах», с которыми сразу заключил трехлетний контракт на 10,5 млн долларов.

Крис Дридгер («Флорида», 27 лет, Канада) – 3,5 млн до 2024 года

В основной состав «Кракен» включены 23 игрока. Еще семеро помещены в фарм-клуб. Пробежимся по переселенцам.

Напомним, «Сиэтл» имел право пригласить по одному игроку из каждой команды лиги. Кроме «Вегаса», который сам недавно вступил в НХЛ.

Витек Ванечек («Вашингтон», 25, Чехия) – 0,717 млн до 2022 года

Выдохнуть может и Илья Самсонов. Очевидно, что «столичные» сделали ставку именно на российского вратаря, которому, впрочем, новый контракт еще предстоит подписать. А вот дело Овечкина окончательно зашло в тупик. Уход дешевого Ванечека освободил в платежке «Кэпиталз» всего-то 700 тысяч долларов. До потолка зарплат – 9,74 млн, что явно недостаточно для достойного гонорара лучшему снайперу современности. А ведь еще нужно изыскать деньги для того же Самсонова и словацкого дедушки Здено Хары.

ЗАЩИТНИКИ (10 – $21,125 млн)

Марк Джиордано («Калгари», 37 лет, Канада) – 6,75 млн до 2022 года

Единственный дядька в составе дебютантов НХЛ. Отличный выбор генменеджера Рона Френсиса. У воспитанника, скажем так, московского «Динамо» остался лишь год контракта. Если на новом месте у экс-капитана «Калгари» не сложится, стороны через год разойдутся без сожалений.

Джейми Олексяк («Даллас», 28, Канада) – 4,6 млн до 2026 года

Еще одна находка Френсиса. Канадский бугай ничем не хуже Никиты Задорова в силовой составляющей, а вот в игровой - заметно превосходит. «Сиэтл» мгновенно подмахнул финалисту Кубка Стэнли-2020 пятилетний договор на 23 миллиона!

Адам Ларссон («Эдмонтон», 28, Швеция) – 4 млн до 2025 года

Шведский защитник отказался продлевать отношения с «Эдмонтоном» еще в начале июля. Однако в «Сиэтле» ему пришлось ужаться до 4 млн годовых с 4,17 млн в «Ойлерз».

Карсон Суси («Миннесота», 26, Канада) – 2,75 млн до 2023 года

Крепкий проверенный тыловик для топ-5. В минувшем укороченном из-за пандемии сезоне установил личный рекорд результативности - 17 (1+16) очков в 50 матчах.

Гейдн Флери («Анахайм», 25, Канада) – 1,3 млн до 2022 года

Кертис Макдермид («Лос-Анджелес», 27, Канада) – 0,875 млн до 2022 года

Два неприметных трудяги для черновой работы за разумные деньги. Что-то пойдет не так, через год не проблема разбежаться.

Джереми Лозон («Бостон», 24, Канада) – 0,85 млн до 2022 года

Потенциально защитник второй пары. Все в его руках.

Винс Данн («Сент-Луис», 24, Канада) – без контракта

20 (6+14) очков в 43 матчах прошлого сезона позволяют относительно молодому канадцу рассчитывать на ангажемент от трех миллионов в год.

Вильям Борген («Бафало», 24, США) – без контракта

Деннис Чоловски («Детройт», 23, Канада) – без контракта

Ноунеймы для мебели. Впрочем, у Чоловски уже 104 игры в НХЛ. В донном «Детройте» с КПД по «плюс/минус» аж «-47»?!

НАПАДАЮЩИЕ (11 – $27,207 млн)

Джордан Эберле («Айлендерс», 31 год, Канада) – 5,5 млн до 2024 года

Будущий лидер атаки «кракенов». Барзал в ударном звене «островитян» осиротел без чемпиона мира-2015.

Янни Гурд («Тампа», 29, Канада) – 5,167 млн до 2025 года

Болельщики «Тампы» рыдают в полный голос. От сильнейшего сдерживающего звена двух последних Кубков Стэнли остался один Коулман. «Рейнджеры» соблазнили Бродвеем Гудроу. «Сиэтл» выловил золотую рыбку в лице элитного для больших дел центра «молний». Единственная отрада для южан, что после ухода Гурда «Тампа» наконец-то вписалась в потолок зарплат – 79,995 млн. Однако без контрактов тот же Коулман, автор золотой шайбы-2021 Колтон, защитники Савар и Шенн, вратарь Макелинни.

Йонас Донской («Колорадо», 29, Финляндия) – 3,9 млн до 2023 года

Взаимовыгодная сделка для игрока и клуба. В «Колорадо» финна явно недооценивали. Теперь у талантливого форварда прекрасная возможность развернуться в полную силу.

Брандон Танев («Питтсбург», 29, Канада) – 3,5 млн до 2025 года

Очевидная потеря для «пингвинов». Про зубастого канадца ведущий церемонии драфта расширения сказал: «Он хитует все, что движется».

Джаред Макканн («Торонто», 25, Канада) – 2,94 млн до 2022 года

Еще один экс-пингвин, попавший к «кракенам» транзитом через «Торонто». В это трудно поверить, но в «Питтсбурге» Макканн удачно заменял самого Малкина, когда тот бюллетенил, в том числе и в большинстве.

Калле Ярнкрок («Нэшвилл», 29, Швеция) – 2 млн до 2022 года

Непонятное решение «хищников», не защитивших грамотного, надежного и недорогого шведского технаря. Прекрасное приобретение Френсиса!

Тайлер Питлик («Аризона», 29, США) – 1,75 млн до 2022 года

Мейсон Апплтон («Виннипег», 25, США) – 0,9 млн до 2022 года

Трудолюбивые носильщики рояля необходимы любой команде.

Натан Бастиан («Нью-Джерси», 23, Канада) – 0,825 млн до 2022 года

Кто это? Поживем - увидим. Ну, право дело, не Суббана же было у «Нью-Джерси» брать с его дьявольским контрактом на 9 миллионов в год?!

Колин Блеквелл («Рейнджерс», 28, США) – 0,725 млн до 2022 года

Панарин будет скучать по бывшему партнеру по звену. Шутка. В сочетании с Хлебушком любой тюфяк становится Гретцки.

Карсен Тварински («Филадельфия», 23, Канада) – без контракта

Ну как же обойтись без ноунейма!

В фарм-клуб пока делегированы восемь игроков:

вратарь – Джо Даккорд («Оттава», 24 года, США) – 0,75 млн до 2023 года;

защитники – Гевин Бейрутер («Коламбус», 27, США), Кейл Флери («Монреаль», 22, Канада) – оба без контракта;

нападающие – Морган Гики («Каролина», 23, Канада) – 0,9 млн до 2022 года, Джон Кенневиль («Чикаго», 25, Канада), Коул Линд («Ванкувер», 22, Канада), Алекс Труэ («Сан-Хосе», 24, Дания) – все без контрактов.

Кроме того, еще 13 мая «кракены» подписали 21-летнего канадского защитника Люка Хенмана на три сезона с годовым окладом 792 тысячи долларов. Его задрафтовала «Каролина» в четвертом раунде 2018 года, но в НХЛ так и не сыграл.

Итожим. Из 81,5 млн долларов платежки «Сиэтл» на 22 игрока израсходовал 52,55 млн. Свободны еще почти 29 миллионов долларов. Зачетная работа менеджмента.

Но впереди самое лакомое – 28 июля открывается рынок свободных агентов. Может, Френсис обратит все-таки внимание на Тарасенко или Задорова, Бучневича или Барбашева, Куликова или… А что? Овечкин абсолютно доступен. Ограниченно свободные агенты Капризов и Свечников тоже пока без контрактов с «Миннесотой» и «Каролиной».

Может, тогда размочим счет в споре с Канадой? А пока позорно летим Кленовым 0:20! Американцам – 0:6. Даже датчанам – 0:1?!

Вот к чему привел запредельный финансовый разврат в КХЛ за счет рядовых налогоплательщиков. Унавозили домашнюю лигу бесчисленными иностранными отходами из всяких АХЛ и прочих экскрементальных лиг, а своих ребят не растим. Не пестуем. Вообще! Когда же, наконец, хоккейные бонзы вернутся в разум? Неужели мы, российская хоккейная семья, допустим, чтоб наша любимая игра превратилась в такой же гнусный отстой, как отечественные футбол и баскетбол?!