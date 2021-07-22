Тему Никитина в сборной пора закрыть. Он ей не нужен

Первое. Штаб усилен Павлом Буре, и это очень сильный кадровый ход. Легендарная десятка не только знает хоккей от и до. Но и является огромным авторитетом для всех звездных игроков - от поколения Овечкина до поколения Капризова. Гигантский опыт международных матчей. Тонкие нюансы борьбы с самыми грозными соперниками. Очевидный талант штабной управленческой работы. Напомню, что в Турине-2006 Россия в последний раз проходила в медальный раунд Олимпиады с участием всех сильнейших, в последний пока раз побеждала Канаду в плей-офф Зимних Игр. Тогда генменеджером национальной команды был именно Буре.

В футболе кадровые решения, связанные с главной командой страны, вызывают удивление без знака плюс. Выбор между иностранцем без опыта работы на взрослом уровне - и клубным тренером, который завершил прошлый сезон в нижней части таблицы (9-е место), но при согласен идти в сборную только совместителем. Извините, но это не выглядит как убедительная системная работа на будущее.

Второе. К активной работе со сборной возвращается Алексей Жамнов. Кстати, даже многие представители хоккейного мира почему-то были уверены, что он в главной команде больше не трудится. Так вот, поясняем – никто из штаба Жамнова не убирал. Прошедший сезон был просто творческой паузой, которую могли себе позволить обе стороны. На специалиста выпала повышенная клубная нагрузка, отвлекать его и на международные отлучки было бы просто неправильно. Ведь выиграть Евротур, обкатав там молодежь, можно и без Жамнова.

Но Олимпиада – совсем другое дело. Тут огромный опыт тренерской и менеджерской деятельности буквально на вес золота. Жамнов отлично отработал в золотом Пхенчхане-2018. Бесспорно, что он усилит подготовительную и турнирную эффективность сборной в предстоящем сезоне.

Третье. В отличие от того же футбола, во главе хоккейного штаба стоит самый опытный генменеджер страны. Все привыкли ругать Романа Ротенберга, но почему-то забывают, что он в сборной уже седьмой сезон, выиграл два Кубка Гагарина и олимпийское золото, при нем у отечественного хоккея более двух десятков медалей самых престижных международных турниров. Хоккейных управленцев с сопоставимым багажом достижений в сегодняшней России просто нет. Про несравнимый с другими опыт управления национальной сборной и говорить нечего. Так что и на ключевом руководящем посту – тот, кто сильнейший на данный момент.

Поэтому не надо всерьез воспринимать цитаты Майорова а-ля «кто все эти люди в штабе?». Брагин, Буре, Жамнов, Ротенберг – опыт и бэкграунд ключевых людей говорят сами за себя. А уважаемого ветерана Майорова просто выставляют в неприглядном свете журналисты, занимаясь банальным передергиванием фраз ради хайпа и броских заголовков.

Почему не нужен Никитин

И, чтобы поставить жирную точку вокруг дискуссий о кандидатуре Никитина. Его в олимпийском тренерском штабе не будет. Вся эта тема банально высосана из пальца, спровоцирована неожиданными внутриклубными решениями ЦСКА. Даже непонятно, кому выгодно столь усердное и настойчивое проталкивание ушедшего Игоря Валерьевича в главную команду. Давайте всех, кого увольняют клубы КХЛ, «пристраивать» в различные сборные со страниц СМИ.

Безусловно, по масштабу тренерского мастерства Никитин гораздо выше Буцаева, Заварухина, Крикунова да и любого из других уволенных коллег. Но опять же, это не означает автоматической совместимости с сегодняшней сборной. Противопоказаний гораздо больше. Сейчас я назову вам ПЯТЬ главных причин, по которым Никитина нельзя звать в штаб национальной команды. Эти причины вроде бы и на поверхности. Но о них почему-то не пишут СМИ, о них не спрашивают уважаемых экспертов во время интервью и дискуссий. Манипулируя на возникшей из воздуха темой, убедительные аргументы из категории «против» просто замалчивают. Ну так давайте их обсудим.

Первое. Никитин играл в трех финалах плей-офф и «уверенно проиграл» два. Билялетдиновскому «Ак Барсу» и балашихинскому «Авангарду». Казань играла против ЦСКА так, как против России на Олимпиаде будут играть финны. Команда Хартли играла против ЦСКА так, как против России на Олимпиаде будут играть канадцы. В обоих случаях модель Никитина банально рассыпалась, явив полную беспомощность против соперников. В 2018-м армейцы с Капризовым, Григоренко, Шумаковым, Шалуновым, Окуловым, Ничушкиным и прочая-прочая-прочая забивали по одной шайбе за игру. В 2021-м рассыпались под силовым давлением и не забивали даже впятером против троих. Разве эти железные, неотъемлемые недостатки нужны сборной России на главном турнире четырехлетия?

Тактические наработки Никитина позволяют уверенно побеждать только тех, кто ниже классом по составу. Но в том, чтобы «пересидеть» в защите менее мастеровитую команду, большого таланта не надо. С хоккеем, который внедрялся в ЦСКА последних лет, хорошо выходить против нефтехимиков на кахаэловской арене и словений на международном уровне. Но условную Словению Россия на Олимпиаде разнесет и без Никитина.

Второе. Вытекает из предыдущего аргумента. Хоккей по Никитину несовместим со стилем, который внедряется в вертикали национальных команд на протяжении нескольких лет. Несовместим ни стратегически, ни творчески, ни идейно, ни на деле. Реальная жизнь сложнее чьих-то хотелок. Практический пример того, во что выливается несовместимость, показал нам Сочи-2014. Тогда в штаб сборной аврально, за пару месяцев до Игр ввели Валерия Белоусова. Потому что у национальной команды налицо были проблемы с атакой, с мыслью, с наступательной тактикой. В теории мастер комбинационных моделей должен был усилить этот компонент до золотого уровня. На практике Валерию Константинычу просто не дали это сделать. Он был белой вороной в штабе Билялетдинова, где собрались единомышленники, адепты оборонительного архаичного стиля. Белоусова задвинули в тень, его присутствие на лавке и на тренировках оказалось бесполезным.

Так вот Никитин оказался бы в сегодняшнем штабе ровно в той же ситуации. Потому что привык внедрять совсем другой стиль, чем тот, который культивируется в сборной. С управленческо-структурной точки зрения - полная аналогия. Пример из 2014-го дает понять, что не надо пытаться сплавлять вместе несовместимое в 2021-м.

Третье. Фактор отношения звезд к тому хоккею, в который им предлагают играть – сверхважен. На дворе-то не советские времена с армейской системой субординации. Так вот, в сочинском олимпийском цикле энхаэловцев от хоккея по Билялетдинову просто тошнило. Что Малкина, который на золотом ЧМ-2012 действовал не по установкам, а так, как хотел. Что Ковальчука, Дацюка и Радулова, которые на самих Играх-2014 играли вопреки тренерским чаяниям и были в Сочи лучшими.

Вот и на тактику Никитина у звездных хоккеистов будет такая же аллергия. Причем даже в том случае, если на Олимпиаде не будет энхаэловцев. Неслучайно из ЦСКА летом побежали как умные творцы вроде Шалунова, так и бойцы-энерджайзеры вроде Мамина. Оба форварда лучшей тройки приняли решение об отъезде задолго до того, как случилась неожиданная отставка Никитина. Разве это не показатель того, сколь важен нюанс совместимости требований с чаяниями игроков? Особенно в год Олимпиады.

Четвертое. Уходя из национальной команды в 2019-м, Никитин четко расставил приоритеты: клуб для него важнее сборной. И, конечно, имел на это право. Но тогда и штаб имеет право отдавать предпочтение тем, для кого главнее именно национальная команда. Это более правильно и с человеческой, и с управленческой точки зрения. Никитин и сейчас не скрывает, что в последние годы «хотел сосредоточиться на ЦСКА». А теперь испытывает «эмоциональное выгорание». Разумно ли при таких вводных сейчас брать его в штаб с большими полномочиями? А без больших полномочий – и смысла нет.

Пятое. Кадровые потребности самого штаба. Мы не видим всю ситуацию изнутри. Но со стороны предполагаем, что в случае согласия НХЛ действующему тренерско-менеджерскому составу сборной нужен совсем не Никитин. А человек с опытом работы за океаном, реально держащий руку на пульсе и знающий закулисные нюансы лиги. То есть кто-то вроде Гончара. И приоритет, видимо, должен быть в том, чтобы найти такого человека – и понять, способен ли он принести серьезную пользу сборной на Олимпиаде.

А в остальном – все отлажено и очевидно. Как сказали бы футбольные коллеги хоккейным, «нам бы ваши проблемы»..