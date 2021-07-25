«Вашингтон» пообещал к среде чудо: заключить с Овечкиным новый суперконтракт, на который нет денег

- Обе стороны стремятся к одному и тому же, и я думаю, мы договоримся к этому времени, - оптимистичен генменеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан. - Во всяком случае, я на это надеюсь.

Рынок свободных агентов откроется в эту среду в 19:00 по московскому времени. «Вашингтон» дал понять, что продлит контракт с русским капитаном до того, как Ови выйдет на торги.

На рынке неограниченно свободных агентов Александр Овечкин, которому в сентябре стукнет 36, сейчас самый дорогой лот. Его зарплата в минувшем сезоне - 9,54 млн долларов. Следом идет другой капитан – Райан Гетцлаф (36 лет) из «Анахайма» - 8,25 млн. Далее два выкинутых из «Миннесоты» 36-летних ветерана ради новых миллионов для Капризова – Зак Паризе, Райан Сутер (по 7,54 млн) и пара бостонцев – 35-летний Давид Крейчи (7,25 млн), 34-летний Туукка Раск (7 млн).

Свадьба в вашингтонской Малиновке, кажется, близка к финалу. Боссы «столичных» наконец зашевелились и вчера объявили, что в ближайшие три дня переподпишут своего спасителя под №8.

Управленец, которому болельщики никогда не простят сплав в «Айлендерс» тренера-триумфатора Барри Троца, уверен, что переговоры движутся в правильном направлении:

- Прогресс есть. Наша задача договориться до открытия рынка свободных агентов.

Маклеллан вроде мягко стелет, но лично мне как-то жестковато все это воспринимать. Непонятно, откуда вдруг этот оптимизм? Неужели Ови согласился получать меньше Бекстрема? У шведского центра, которому в ноябре исполнится 34, гарантированные 9,2 млн годовых до конца сезона-2024/25. Ну а как может быть иначе, если у «Вашингтона» под потолком зарплат свободны только 9,74 млн долларов, но еще нужно обязательно продлить отношения с вратарем Самсоновым, а это минимум 1,5 млн за сезон!

Возможно, Маклеллан надеялся, что на его крупную дичь наивно клюнут новоселы из «Сиэтла». Однако «кракены» на драфте расширения выбрали дешевого чешского вратаря Ванечека, проигнорировав дорогих, но в общем-то уже бесполезных защитников Шульца (4 млн в год), Диллона (3,9 млн), Дженсена (2,5 млн). Попытки куда-то пристроить безнадежно деградировавшего после чемпионского сезона-2018 Кузнецова с его 7,8 млн за сезон до 2025 года тоже не увенчались успехом.

Вот потому я никак и не могу уразуметь, на что рассчитывает Маклеллан?! В чем его тайный план?

- Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет, - из-за бездарного менеджмента, начавшегося три года назад с расставания с Троцем, «столичные» угодили в такой же замкнутый круг, как герои «Простоквашино». Слишком много ненужного приобрел Маклеллан с лета 2018 года, которое теперь даром никому не сдалось. «Сиэтл» только что это доказал.

На кой ляд, к примеру, горе-руководитель вытащил из «Детройта» прямолинейного силовика Манту за сумасшедшие для его уровня 5,7 млн до 2024 года? Уилсона, что ли, мало? Чем высокооплачиваемый канадский новичок помог в Кубке Стэнли-2021? Да ничем – две передачи в пяти матчах?! Нам бы так жить!

Последний плей-офф четко показал, что этот пенсионерский состав «Вашингтона» уже сейчас ни на что не годен. Чемпионы-2018 реально опустились на дно, но тут снизу настойчиво постучали. После ухода в «Сиэтл» Ванечека ситуация с постом номер один вообще стала аховой: 40-летний Андерсон завершил карьеру, 39-летний Лундквист продолжает восстанавливаться после операции на сердце, 24-летний Самсонов без контракта – и денег нет, но вы держитесь!

Какие варианты у Маклеллана? Выкупить контракт Кузнецова? Дорогое удовольствие. Поискать обмен 31-летнему защитнику Карлсону, у которого до 2026 года по 8 млн за сезон? Болельщики не поймут.

Но ведь как-то – хоть ты умри! – до ближайшей среды нужно изыскать для Ови хотя бы 9,8 млн долларов годовых! Или Великая восьмерка уже согласился на демпинг? Тогда на каких условиях? Долгосрочный контракт? Обилие бонусов? Например, за выход в плей-офф или за титул? Однако Кубок Стэнли этому поколению «столичных» точно не светит – первый бы круг плей-офф с таким составом пройти!

Интрига! Чем удивит хоккейный мир Маклеллан, разваливший в «Кэпиталз» все, что только можно? Пожалуй, это главный сюжет энхаэловского лета. Для России – наверняка.