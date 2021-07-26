Панарин и Шестеркин - в беде: горе-боссы «Рейнджерс» глупыми сделками лишили Нью-Йорк перспективы

Другое дело – Бучневич с его статутом ограниченно свободного агента с возможностью обращения в арбитраж. Павел провел выдающийся чемпионат. Второй в «Рейнджерс» по голам после Зибанежада – 20 против 24, четвертый по очкам – 48 после Панарина (58), Зибанежада (50), Строма (49). Среди соотечественников череповчанин уступил только Панарину и Капризову (51). Для сравнения: у Овечкина и Свечникова – по 42 очка, Гурьянова и Сергачева – по 30.

Как только завершилась регулярка, зароились слухи о различных вариациях обмена Кравцова и Георгиева. Но у обоих действующие контракты – после невыразительного сезона как новичка-форварда, так и вратаря, сбыть такой товар практически нереально. По крайней мере без солидного дисконта.

Совсем недавно взвод «синерубашечников» считали самой русской командой НХЛ. Однако стоило владельцу франшизы и «Медисон Сквер Гарден» Джеймсу Долану после очередного пролета мимо плей-офф разогнать весь штаб, который и собрал на Манхэттене нашу колонию, как отношение к россиянам сразу резко изменилось.

До открытия рынка свободных агентов еще два дня, однако ньюйоркцы успели таких дел наворотить, что уже сейчас ясно – в будущем сезоне клубу Хлебушка и Шести плей-офф опять не светит.

Но у Панарина зарплата – 11,64 млн долларов, Зибанежада – 5,35 млн, Строма – 4,5 млн, Овечкина – 9,54 млн. Причем швед уже заявил, что следующим летом потребует оклад не менее чем в 10 миллионов. Бучневич в минувшем сезоне заработал 3,25 млн. Понятно, что со столь весомой статистикой независимый арбитр присудил бы максимально разрешенную сумму – порядка 4,54 млн в год. Эти скромные при показанном россиянине КПД цифры так напугали нового босса «рейнджеров» Криса Друри, что американец, кажется, потерял рассудок. Сперва защитил Павла от «Сиэтла» на драфте расширения, а затем скинул его в «Сент-Луис» за кулек семечек в лице форварда-ролевика Блейза и выбор во втором раунде драфта-2022. На кой черт Друри эти драфты, если уже сейчас не знают, куда девать Какко, Лафреньера, Хытила (чех тоже без контракта), Кравцова!

«Кракены» выдернули на драфте расширения партнера Панарина по тройке Блеквелла, бронзового призера ЧМ-2021. В «Вегас» зачем-то отправили дешевого форварда боттом-6 Хаудена, который в позапрошлом сезоне пропустил лишь 12 матчей, а в минувшем – 14. Короче, вполне себе боевая единица, несопоставимая с полученным взамен от «рыцарей» 26-летним защитником ДеСимоном с нулевым опытом НХЛ. До кучи выкупили контракт у прежнего короля синей линии ньюйоркцев Дианджело. Американец угодил в опалу из-за своего склочного характера и скверных отношений с одноклубниками, что вылилось в скандальную драку с Георгиевым.

Что в итоге в ростере «Рейнджерс»? Ну да, приобретен у «Тампы» двукратный обладатель Кубка Стэнли Гудроу из знаменитой сдерживающей тройки Гурда, который уже в «Сиэтле». Но какой ценой? Ни разу за регулярку 28-летний нападающий не забрасывал более восьми шайб. Тем не менее на Бродвее с ходу удостоился 3,64 млн (больше, чем было у Буча с 20 голами), причем аж на шесть лет?! В «Тампе» Гудроу, кстати, даже миллиона не имел - 925 тысяч долларов.

Окей, для разрушения канадец сойдет. В «молниях» доказал. Но кто созидать-то будет? А ведь Бучневич, напомню, выходил в большинстве и меньшинстве, в концовках при снятии голкипера. Стром и Крайдер? Не-а. Бойцы-трудяги второго фронта – не более. Какко и Лафреньер? Еще сомнительнее. Финн завалил в НХЛ оба сезона – вообще не прогрессирует. Канадец тоже, мягко сказать, не оправдывает авансов. Оба по-прежнему совсем сырые, не тянут физически. В тылу – никакие.

В линию обороны не отрабатывает свои 8 миллионов долларов Труба. Вроде признали лучшим защитником НХЛ прошлого сезона 23-летнего Фокса. Однако и он слабоват в силовой борьбе да и в целом в выполнении основных функций. «Норриса» хапнул благодаря высокой результативности, которую американцу обеспечили Панарин и Зибанежад, прежде всего в большинстве.

Вот и выходит, что вся надежда опять исключительно на эту уральско-скандинавскую парочку, закрыть которую проще простого. Два сезона жизни на Манхэттене Артемия это жестко доказали.

Наверное, Друри все-таки изымет из «Баффало» его 10-миллионного капитана Айкела. Опять же – какой ценой? А главное - где гарантии, что этот 24-летний американский центр – сейчас, к слову, травмированный - что-то изменит кардинально? Зато финансовый флюс типа торонтского имени Меттьюза, Тавареса, Марнера точно наметится, если Зибанежад через год все-таки выбьет свой червонец. На трех нападающих – почти 32 млн долларов! Следующим летом, глядя на 22-летнего Макара из «Колорадо» (на днях подписался на шесть лет за 54 млн) и 26-летнего Джонса из «Чикаго» (76 миллионов за восемь лет), свои законные 9 миллионов еще и Фокс затребует.

Вот Друри и испугался, что бюджет элементарно треснет, хотя сейчас в нем свободны почти 22 млн долларов при неподписанных Шестеркине, Хытиле, Гайеке и вероятном скором прибытии десятимиллионного Айкела.

Остается пожелать Павлу Бучневичу заключить достойный контракт на новом месте в «Сент-Луисе», а неблагодарные и близорукие «рейнджеры» пусть будущей весной локти кусают. Панарин и Шестеркин пригодятся сборной России на чемпионате мира-2022 в Финляндии.