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Простите, бело-голубые! «Виннипег» нашел деньги и спас карьеру Овечкина в «Вашингтоне»
27 июля 13:18
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Простите, бело-голубые! «Виннипег» нашел деньги и спас карьеру Овечкина в «Вашингтоне»

Сага Ови – «Кэпиталз» - «Динамо» близка к завершению. У «столичных» сегодня наконец появились деньги на новый контракт капитана. Счет пошел на часы.

Завтра в 19:00 по московскому времени в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Но самый лакомый лот на него уже очевидно не выйдет: как в минувшие выходные и обещал генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, контракт с хоккейной иконой столицы США будет продлен еще до торгов.

Эту информацию из штаба «столичных» вчера подтвердили многочисленные инсайды. Со всех утюгов посыпалось: детали нового договора Ови почти утрясены – стороны согласились на 10 млн долларов годовых на четыре сезона.

Оставалась самая малость: найти на это деньги. Ибо под потолком зарплат американского клуба были свободны лишь 9,7 млн долларов. А ведь в очереди за новым ангажементом еще стоит и вратарь Самсонов. Илья стал автоматически первым номером, после того как «Сиэтл» на драфте расширения умыкнул чеха Ванечека. Не стоит забывать и о старине Харе – 44-летний словацкий защитник пока не изъявлял желания покинуть берега Потомака.

Маклеллан выставлял на драфт расширения дорогих тыловиков Шульца (4 млн за сезон), Диллона (3,9 млн), Дженсена (2,5 млн). «Кракены» решили сэкономить и за 717 тысяч долларов годовых взяли Ванечека. Казалось, вот она – истинная цена этих мачо. Они новоселу лиги даже бесплатно не нужны!

Но нет, сказалась специфика НХЛ. А именно - ограниченный ресурс по привлечению кадров в канадские клубы с маленьких региональных рынков. Ну как, к примеру, в холодный и снежный Виннипег – почти в Колыму! - затащить солидного свободного агента? Правильно! Только переплатить ему. Хотя и этим не каждого завлечешь в северную глубинку. Наверняка «Джетс» выкатили роскошный контракт Даги Хэмилтону из «Каролины». Однако один из лучших защитников лиги не польстился на щедрое предложение - и тогда…

«Виннипег» одним ходом решил судьбу Овечкина в «Вашингтоне», попутно отомстив за Бобби Халла в его исторической гонке с Горди Хоу и примкнувшим к ним Гретцки. «Джетс» забрали Диллона в обмен на выбор во вторых раундах драфта-2022 и 2023. То есть почти даром разгрузили платежку «столичных» сразу на 3,9 млн долларов!

Бинго! Вуаля! Все сошлось! Теперь в распоряжении Маклеллана 13 миллионов 635 тысяч долларов. Этого с лихвой хватит, чтобы сохранить в команде все три необходимых ей штыка.

Овечкин получит свои законные 10 миллионов до 2025 года, когда, кстати, завершатся контракты и у Бекстрема, Кузнецова, Оши. Александр наверняка пропишет бонусы – за определенное количество матчей, голов, очков, выход в плей-офф и тому подобное, благодаря чему сможет заработать под 12 миллионов. Великой восьмерке с активом в 729 голов необходимо забивать 40+ за сезон, чтоб обойти Хоу (801 шайба), а к весне 2025 года скинуть с трона снайпера всех времен сами знаете кого с его 893 голами. Хотя у Халла их за 900, но 303 Бобби забил в ВХА, куда его из «Чикаго» почти 50 лет назад переманил как раз «Виннипег».

Самсонову положат 1,5-2 миллиона годовых на пару сезонов. Пока Илья никого не убедил, что он железный номер один.

Хара по традиции ограничится сезонным ангажементом до миллиона долларов с кучей бонусов, за счет которых сможет удвоить свое жалование.

Так что, еще четыре года Вашингтон будет спать спокойно, а московское «Динамо» - до лучших дней! Екатеринбург дождался Дацюка. Дождутся когда-нибудь своего геройского воспитанника и бело-голубые.

источник: «Советский спорт»
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