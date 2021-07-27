Простите, бело-голубые! «Виннипег» нашел деньги и спас карьеру Овечкина в «Вашингтоне»

Завтра в 19:00 по московскому времени в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Но самый лакомый лот на него уже очевидно не выйдет: как в минувшие выходные и обещал генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, контракт с хоккейной иконой столицы США будет продлен еще до торгов.

Эту информацию из штаба «столичных» вчера подтвердили многочисленные инсайды. Со всех утюгов посыпалось: детали нового договора Ови почти утрясены – стороны согласились на 10 млн долларов годовых на четыре сезона.

Оставалась самая малость: найти на это деньги. Ибо под потолком зарплат американского клуба были свободны лишь 9,7 млн долларов. А ведь в очереди за новым ангажементом еще стоит и вратарь Самсонов. Илья стал автоматически первым номером, после того как «Сиэтл» на драфте расширения умыкнул чеха Ванечека. Не стоит забывать и о старине Харе – 44-летний словацкий защитник пока не изъявлял желания покинуть берега Потомака.

Маклеллан выставлял на драфт расширения дорогих тыловиков Шульца (4 млн за сезон), Диллона (3,9 млн), Дженсена (2,5 млн). «Кракены» решили сэкономить и за 717 тысяч долларов годовых взяли Ванечека. Казалось, вот она – истинная цена этих мачо. Они новоселу лиги даже бесплатно не нужны!

Но нет, сказалась специфика НХЛ. А именно - ограниченный ресурс по привлечению кадров в канадские клубы с маленьких региональных рынков. Ну как, к примеру, в холодный и снежный Виннипег – почти в Колыму! - затащить солидного свободного агента? Правильно! Только переплатить ему. Хотя и этим не каждого завлечешь в северную глубинку. Наверняка «Джетс» выкатили роскошный контракт Даги Хэмилтону из «Каролины». Однако один из лучших защитников лиги не польстился на щедрое предложение - и тогда…