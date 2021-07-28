У Капризова в контрактной войне с «Миннесотой» нет рычагов: или «дикие», или домой – в КХЛ

Ови, которому в сентябре стукнет 36, переподписался с «Кэпиталз» на пять сезонов за 9,5 млн годовых. Капризову такую сумму в «Миннесоте» пока не предлагают. Впрочем, далеко не факт, что Кирилл даже на эти деньги согласится.

Фишка в том, что у новокузнечанина тот же агент, что у Панарина с Бобровским – бывший американский спецназовец греческого происхождения Пол Теофанос. Этот кремень, прошедший Афганистан, умеет выбивать деньги из барыг НХЛ. Порой даже чересчур – 70-миллионная печальная сага Боба во «Флориде», где 32-летний новокузнечанин пока не отрабатывает свои 10 млн годовых, в самом разгаре.

Другое дело – Хлебушек. Он, как Овечкин и Капризов, брал «Колдер Трофи» как лучший новичок, чем резко повысил себе цену, настреляв попутно бонусов на 2,8 млн в дебютном сезоне и 2,575 млн – во втором. Продлив с «Чикаго» досрочно контракт еще на два года за 12 миллионов долларов, третий сезон Артемий, однако, начал в «Коламбусе», куда «Хокс» его беспечно поменяли, о чем потом жутко жалели.

Уралец продолжал ударно штамповать очки и в «Блю Джекетс»: с каждым чемпионатом повышал личный рекорд результативности, чем доказал абсолютную независимость от лидера «Чикаго» Кейна. Два года назад Панарин и Бобровский вышли на рынок свободных агентов и сорвали куш: заключили главные контракты в карьере, оба на семь лет – нападающий на 81,5 млн долларов с «Рейнджерс», вратарь на 70 млн с «Флоридой».

Разумеется, точно таким же образом Теофанос хочет проложить путь к сокровищам энхаэловского Форт-Нокса и 24-летнему Капризову, самому яркому форварду НХЛ нового поколения. Напомню, в голосовании на «Колдера-2021» ему отдали первое место 99 журналистов из ста, участвовавших в опросе. Победа нокаутом подразумевает соответствующую сумму прописью на многие лета вперед.