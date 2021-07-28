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У Капризова в контрактной войне с «Миннесотой» нет рычагов: или «дикие», или домой – в КХЛ
28 июля 12:21
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

У Капризова в контрактной войне с «Миннесотой» нет рычагов: или «дикие», или домой – в КХЛ

Сегодня в 19:00 по Москве начнется самое интересное в межсезонье НХЛ – откроется рынок свободных агентов. После того как Овечкин договорился с «Вашингтоном», главная интрига – что будет с Капризовым.

Ови, которому в сентябре стукнет 36, переподписался с «Кэпиталз» на пять сезонов за 9,5 млн годовых. Капризову такую сумму в «Миннесоте» пока не предлагают. Впрочем, далеко не факт, что Кирилл даже на эти деньги согласится.

Фишка в том, что у новокузнечанина тот же агент, что у Панарина с Бобровским – бывший американский спецназовец греческого происхождения Пол Теофанос. Этот кремень, прошедший Афганистан, умеет выбивать деньги из барыг НХЛ. Порой даже чересчур – 70-миллионная печальная сага Боба во «Флориде», где 32-летний новокузнечанин пока не отрабатывает свои 10 млн годовых, в самом разгаре.

Другое дело – Хлебушек. Он, как Овечкин и Капризов, брал «Колдер Трофи» как лучший новичок, чем резко повысил себе цену, настреляв попутно бонусов на 2,8 млн в дебютном сезоне и 2,575 млн – во втором. Продлив с «Чикаго» досрочно контракт еще на два года за 12 миллионов долларов, третий сезон Артемий, однако, начал в «Коламбусе», куда «Хокс» его беспечно поменяли, о чем потом жутко жалели.

Уралец продолжал ударно штамповать очки и в «Блю Джекетс»: с каждым чемпионатом повышал личный рекорд результативности, чем доказал абсолютную независимость от лидера «Чикаго» Кейна. Два года назад Панарин и Бобровский вышли на рынок свободных агентов и сорвали куш: заключили главные контракты в карьере, оба на семь лет – нападающий на 81,5 млн долларов с «Рейнджерс», вратарь на 70 млн с «Флоридой».

Разумеется, точно таким же образом Теофанос хочет проложить путь к сокровищам энхаэловского Форт-Нокса и 24-летнему Капризову, самому яркому форварду НХЛ нового поколения. Напомню, в голосовании на «Колдера-2021» ему отдали первое место 99 журналистов из ста, участвовавших в опросе. Победа нокаутом подразумевает соответствующую сумму прописью на многие лета вперед.

«Миннесота» не отказывается платить – даже быстренько расчистила платежку, выкупив контракты 36-летних тихоходов Паризе и Сутера. Но клуб, вполне естественно, настаивает на долгосрочном соглашении. Инсайдеры сообщали о 8-8,5 млн годовых при семилетнем договоре и 9 млн годовых при восьмилетнем. Суммы разумные с учетом того, что защитник Миро Хейсканен 17 июля переподписался с «Далласом» на восемь лет за 8,45 млн годовых, а его коллега по амплуа Кейл Макар 24 июля согласился остаться в «Колорадо» еще на 6 сезонов за 9 млн годовых.

Вот только финну и канадцу по 22 года. Им до выхода на рынок неограниченно свободных агентов еще пять лет, а Капризову – три. То есть Макар подарит «лавинам» только один сезон, когда он мог бы уже выбирать любую команду, а от россиянина «Миннесота» требует такой же жертвы в размере минимум четырех лет! Сколько при подобном раскладе потеряет Кирилл, если отталкиваться от 11,64 млн Панарина в «Рейнджерс», которому два года назад в других командах предлагали даже 12,5 млн? Минимум 12 миллионов долларов! С учетом того, что потолок зарплат в НХЛ с замиранием пандемии все-таки будет постепенно подниматься.

Вот цена вопроса! Вот почему полный затык в переговорах. Внимательно следящий за их ходом североамериканский инсайдер Грег Вышински вчера охарактеризовал контакты «Миннесоты» и ее потенциального козырного туза как «оглушительную тишину».

Беда Капризова в том, что он не просто ограниченно свободный агент. Кирилл не набрал в НХЛ сезонов для того, чтобы иметь возможность принять оффершит другого клуба. Который «Уайлд» должен был бы повторить или отдать россиянина за компенсацию в зависимости от суммы предложенного контракта.

Потому у героя Пхенчхана-2018 только две дороги: остаться в «Миннесоте» либо вернуться в КХЛ, где таких денег, как в НХЛ, Капризову близко никто не даст. Соизволят «дикие» выложить лицу франшизы 10 млн годовых, тогда, думаю, сибиряку на 7 лет точно стоит согласиться. Бобровский, к слову, в первый сезон суперконтракта с «пантерами» вступил в чемпионат в 31 год.

источник: «Советский спорт»
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