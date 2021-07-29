Русский фальстарт: из 784 миллионов рынка свободных агентов НХЛ нашим досталось лишь 5,5 миллиона

Наконец на самом флажке «Колорадо» нашел-таки консенсус со своим 28-летним капитаном Габриелем Ландескугом – 56 млн долларов за 8 сезонов. Как видите, по годовой зарплате (7 млн) швед в команде будет уступать Макару (9 млн), а также финскому партнеру по звену Микко Рантанену (9,2 млн). Но превосходить другого партнера по ударной тройке «лавин» канадца Натана Маккиннона, который за смешные для его уровня 6,3 млн будет тянуть лямку еще два чемпионата.

Позавчера все удачно разрешилось и для нашего форварда Павла Бучневича, об обмене которого в «Сент-Луис», уверен, в «Рейнджерс» еще сто раз пожалеют. Череповчанин, имевший в Нью-Йорке 3,2 млн долларов, подписался в «Блюз» сразу на 5,8 млн годовых на четыре сезона. Среди нападающих победителей Кубка Стэнли-2019 россиянин стал по зарплате четвертым после капитана команды Райана О’Рейлли, Владимира Тарасенко (по 7,5 млн), Брайдена Шенна (6,5 млн). Так что игрового времени на новом месте у Павла будет предостаточно.

Напомню, что до открытия рынка клубы могли продлить отношения со своими игроками. Лидеры здесь «Чикаго» и «Вашингтон», раскошелившиеся на 9,5 млн годовых. «Хокс» выменяли у «Коламбуса» 26-летнего защитника Сета Джонса и быстренько заключили с ним 8-летний договор на 76 млн долларов, который активируется в сезоне-2022/23. «Кэпиталз», как и ожидалось, никуда не отпустили Александра Овечкина, выложив капитану, которому в сентябре стукнет 36, рекордные для его возраста 47,5 млн до 2026 года.

Максим Мамин сдержал слово и вернулся в НХЛ. Экс-форвард ЦСКА наступающий сезон проведет вместе с Сергеем Бобровским, Григорием Денисенко и Александром Барковым во «Флориде». Для обеих сторон контракт явно прикидочный – один год за 975 тысяч долларов, но односторонний – без права ссылки в фарм-клуб.

- За время выступлений в ЦСКА Максим вырос в потенциального двустороннего форварда, играя в команде чемпионского калибра, - констатировал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито. - Он ценен габаритами и бойцовскими качествами. Мы рады, что он вернулся в «Пантерз».

За южан 26-летний Мамин отыграл два сезона (2017/18, 2018/19) и набрал в 33 матчах 4 (3+1) очка.

Другой наш вчерашний герой – 30-летний защитник Дмитрий Куликов, который в энхаэловской карьере меняет уже шестой клуб! Теперь его позвали в «Миннесоту» в помощь Кириллу Капризову. Переговоры с лучшим новичком НХЛ-2021 зашли в тупик. Стороны выжидают, наблюдая за развитием цен на все еще пандемийном трансферном рынке. Очевидно, что Кириллу сложно будет претендовать на 10 млн годовых, ибо новых контрактов на более чем 9,5 млн долларов в это лето пока не зафиксировано.

Куликов завершал минувший сезон в «Эдмонтоне», куда перебрался перед Кубком Стэнли из «Нью-Джерси», и заработал 1,15 млн. В «Уайлд» зарплата матерого тыловика вырастет почти в два раза – 4,5 млн за два сезона.

Еще двое россиян сменили локацию в результате обменов.

Нападающий Евгений Дадонов из безнадежной «Оттавы» переехал в амбициозный «Вегас», который с момента основания не пропустил ни одного плей-офф. У челябинца до 2023 года действует контракт на 5 млн за сезон. Любопытно, что в «Вегасе» провалились его партнеры по звену в СКА – Шипачев и Гусев. Как-то сложится у Евгения?

Защитник Никита Задоров проследовал в обратном направлении – из США в Канаду. «Чикаго» поступил благородно: почти даром – за выбор в третьем раунде драфта-2022 отпустил Русского крушителя в «Калгари».

Москвичу только еще предстоит заключить контракт. Два минувших сезона Никита оттоптался на 3,2 млн и, понятно, надеется на вменяемую прибавку к жалованию. «Хокс» на это не пошли, а «Флеймз» вполне готовы. Но более 4 млн Задорову вряд ли предложат, ибо защитники в «Калгари» не роскошествуют: у Ноа Ханифина – 4,95 млн, Расмуса Андерссона – 4,55, Кристофера Танева – 4,5 млн. Вот и все тыловики, которые пока числятся в основе.

Внезапно в аховую ситуацию угодил в «Вашингтоне» Илья Самсонов. «Кэпиталз» удалось вернуть Ванечека из «Сиэтла», куда его забрали на драфте расширения. В прошлом сезоне чех выиграл у россиянина конкуренцию на пост номер один, при этом зарабатывает Витек лишь 717 тысяч долларов. Значит, Илье теперь и мечтать не приходится об 1,5 млн долларов как основном вратаре. При таком конкуренте россиянину и миллион не дадут.

А вот экс-динамовец Дмитрий Яшкин вернулся в НХЛ на белом коне. Топ-снайпер КХЛ пока на год обоснуется в «Аризоне» за 3,2 млн долларов.

На зум-конференции русского чеха спросили:

- Вы - не первый игрок, который уезжал из НХЛ в КХЛ, а потом возвращался. Например, это делал Евгений Дадонов. Можно ли считать КХЛ той лигой, где хоккеисты находят свою игру и выходят на новый уровень, если у них стопорится карьера в НХЛ?

- Плюс в том, что когда приезжаешь в КХЛ, получаешь больше игрового времени, - объясняет Яшкин. - А из этого уже складывается все остальное. Ты больше раскован на площадке, когда можешь сделать что-то вне жестких схем. Быстрее находишь себя. Мне повезло все это получить в московском «Динамо». Потому что нет единого рецепта успеха, в КХЛ все команды разные. Где-то у тебя пойдет, а где-то нет. Но у меня была потрясающая тройка. Мы получали много игрового времени, могли показывать свои сильные стороны и играть в свой хоккей. Когда за матч проводишь по 20 минут, это очень сильно помогает раскрыться. Это огромная разница с тем, когда начинаешь в НХЛ…

Ждем новых вестей с трансферного рынка НХЛ. На нем еще много русских лотов.