Хозяин «Вашингтона» пообещал сделать для Овечкина все, чтобы он побил рекорд Гретцки

- Что касается срока, мы могли бы заключить и более короткий контракт, а потом его продлевать. Но поинтересовались у Алекса, до скольких лет он собирается играть. Он ответил: «До сорока». Ну а раз так, почему бы сразу не заключить пятилетний контракт?

- Если честно, я хотел контракт на три года. Но клуб сказал: «Ты нам нужен на пять».

По другому источнику управленец сказал следующее:

- Несколько раз мы обсуждали укороченный контракт. Говорили, что он отыграет пару лет. Потом мы посмотрим, как обстоят дела с его здоровьем и пролонгируем контракт. В итоге он предложил этот срок. Он считает, что будет играть столько лет. Наверное, он подумал: «Я могу играть до 41 года, так?» Возможно, посчитал, что в этом случае у него наилучшие шансы побить снайперский рекорд Гретцки.

Но к концу регулярного чемпионата-2025/26 Овечкину будет только 40 лет. День рождения у него в сентябре. В любом случае очевидно, что в ближайшие пять лет клуб будет делать ставку именно на раскрутку гонки своего капитана за, казалось бы, вечным достижением Уэйна – 894 гола. На пути к нему москвичу, забросившему 730 шайб, нужно обойти Марселя Дионна (731 гол), Бретта Халла (741), Яромира Ягра (766), Горди Хоу (801).

Это не КХЛ, где на беспрецедентные снайперские достижения Сергея Мозякина всем было абсолютно наплевать. НХЛ сделает так, что за уникальным восхождением Великой восьмерки будет следить вся планета.

- Конечно, мы ставим перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли еще раз. А если получится догнать Уэйна Гретцки, у наших болельщиков будет грандиозный двойной праздник: победа в Кубке Стэнли и величайший индивидуальный рекорд. Мы сделаем все, чтобы помочь Алексу стать первым, - заявил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис. - Это очень сильная мотивация для игроков, для клуба, для болельщиков. И это очень важно для лиги. Очень хорошо, когда в крупном городе появляется замечательная команда во главе с игроком, определяющим лицо целого поколения, и у него есть шанс побить рекорд, который я считал вечным. Есть посчитать, Овечкину нужно забивать по 33 гола за сезон и избегать травм. Это вполне реально.

Еще как реально! «Советский спорт» летом 2018 года первым обозначил эту цель для лучшего стрелка современности в качестве новой мотивации, после того как Александр наконец-то выиграл Кубок Стэнли. С активом в 607 шайб он тогда занимал 20-ю позицию в исторической иерархии. Понятно, о Гретцки никто даже не заикался. Но минуло всего три года, и наш прогноз полностью оправдался. Уже в ближайшем сезоне динамовец способен подняться на третье место, а еще через год – на второе!

- Посмотрим, как пойдет. Это будет сложно. Никогда не знаешь, что случится в будущем, верно? - традиционно осторожничает Овечкин. - Но я буду стараться. Поэтому я и хочу играть еще пять лет. А если в итоге стану вторым, то это тоже большое дело.

Нет, Саша, никто тебе не позволит стать вторым! Убежден, Леонсис и Ко будут продлевать контракт ровно до тех пор, пока кумир столицы США не скинет с трона канадца. Чем в конце концов Овечкин хуже Здено Хары, который и в 44 года не собирается заканчивать?! Хозяин же публично пообещал, что команда и менеджмент сделают все, чтобы помочь Алексу стать первым.

Всяко может в этой жизни случиться. Завершится чемпионат-2025/26, а у Овечкина, блин, только 889 шайб. Что делать? А вот что:

- Мы с Ови что-то обсудим, он идет домой, обсуждает с семьей, возвращается, и мы снова что-то обсуждаем. Не было никакого давления, никакого напряжения. Он хотел остаться, мы хотели, чтобы он остался. Так что нужно было просто договориться по срокам и цифрам. Мы ведь не просто хотим, чтобы он играл за нас. Мы хотим, чтобы он побеждал с нами. А для этого мы должны иметь средства, чтобы создать максимально конкурентоспособную команду. Думаю, у нас это получилось. Все остались довольны.

Так описал ход минувших переговоров Брайан Маклеллан. Нет никаких оснований полагать, что через пять лет что-то изменится. Если, конечно, к тому моменту россиянин не выполнит свою историческую миссию. И с гордым чувством выполненного долга вернется в родное «Динамо».