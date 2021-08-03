«Рейнджерс» готов взорвать трансферный рынок НХЛ и выложить Шестеркину 36 миллионов долларов

Но что такое вполне вероятные 6 миллионов? Это десятое место по зарплате среди действующих голкиперов! Причем первые пять выбили свои миллионы в допандемийную эпоху, когда потолок зарплат еще не был зафиксирован.

Просочилась информация, что 25-летний москвич, в минувшем сезоне имевший оклад в 925 тысяч долларов, получил роскошное предложение от ньюйоркцев: 5,75 – 6 млн годовых на пять или шесть сезонов. В эти цифры, на которые, по моему скромному мнению, Игорь в НХЛ еще не наиграл, хочется верить. Ибо в противном случае, если бы экс-армеец посчитал, что в клубе его в качестве ограниченно свободного агента недооценили, имел право обратиться в арбитраж. Однако этого не сделал. Да и вообще из россиян к помощи независимого судьи обратился лишь Никита «Русский крушитель» Задоров, перешедший из «Чикаго» в «Калгари».

3. Андрей Василевский («Тампа») – 9,5 млн до 2028 года;

4. Марк-Андре Флери («Чикаго») – 7 млн до 2022 года;

5. Джон Гибсон («Анахайм») – 6,4 млн до 2027 года;

6. Мэтт Мюррей («Оттава») – 6,25 млн до 2024 года;

7. Коннор Хеллебайк («Виннипег») – 6,17 млн до 2024 года;

8. Якоб Маркстрем («Калгари») – 6 млн до 2026 года;

9. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») – 6 млн до 2027 года;

10. Филип Грубауэр («Сиэтл») – 5,9 млн до 2027 года.

То есть вчерашний дебютант НХЛ по гонорарам обойдет таких корифеев лиги, как двукратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Куик из «Лос-Анджелеса» (5,8 млн), Семен Варламов из «Айлендерс» и Робин Ленер из «Вегаса» (по 5 млн), Дарси Кемпер из «Колорадо» и Микко Коскинен из «Эдмонтона» (по 4,5 млн), Антон Худобин из «Далласа» (3,33 млн).

Если посмотреть нынешнюю трансферную кампанию, то Шестеркин среди коллег по амплуа с гипотетическими шестью миллионами вовсе станет триумфатором лета-2021! Пока тут лидирует Грубауэр с 5,9 млн. Далее идут Линус Улльмарк («Бостон») – 5 млн, Фредерик Андерсен («Каролина») – 4,5 млн, Джонатан Бернье («Нью-Джерси») – 4,125 млн, Петр Мразек («Торонто») – 3,8 млн долларов.

Если же взять всех подписантов, то на сегодня более чем шести миллионов годовых удостоились только девять игроков, включая русского капитана «Вашингтона». Правда, в эту когорту обязательно должны войти лучший новичок НХЛ-2021 Кирилл Капризов («Миннесота») и 21-летний бриллиант «Каролины» Андрей Свечников. «Ураганы» и так растеряли массу основных штыков, а потому 8 - 8,5 млн сибиряку просто обязаны насыпать. Ориентир здесь 24-летний финн Себастьян Ахо, которому в позапрошлом году «Каролина» вынуждена была отстегнуть 8,454 млн долларов после оффер-шита на эту сумму «Монреаля».

А вот многолетний напарник Шестеркина по сборной России, в том числе на золотой Олимпиаде в Пхенчхане, Илья Сорокин вряд ли добьется в «Айлендерс» серьезной прибавки к двум миллионам минувшего сезона. Мало того, что новокузнечанин пока без вариантов проигрывает конкуренцию Варламову. У «островитян» Лу «Лиса-Плюшкина» Ламорелло никто не зарабатывает даже более семи миллионов.

Так что, в ближайшее время ждем известий из Нью-Йорка. Радостных для отечественной вратарской школы. Хотя бы в НХЛ Шестеркин в одну калитку переиграл Коскинена, чем доказал близорукость менеджмента СКА, делавшего в Кубке Гагарина ставку на долговязого финна.

В заключение приведу всех россиян, заключивших контракты в это межсезонье:

27.07. Александр Овечкин («Вашингтон») – 9,5 млн до 2026 года;

27.07. Павел Бучневич («Сент-Луис») – 5,8 млн до 2025 года;

28.07. Максим Мамин («Флорида») – 0,975 млн до 2022 года;

28.07. Дмитрий Куликов («Миннесота») – 2,25 млн до 2023 года;

29.07. Павел Гоголев («Торонто») – 0,834 млн до 2024 года;

30.07. Иван Барбашев («Сент-Луис») – 2,25 млн до 2023 года;

30.07. Максим Летунов («Каролина») – 0,75 млн до 2022 года.