Parimatch Sochi Hockey Open-2021 стартовал мощнейшей победой «Трактора» над » Авангардом»

Челябинцы превзошли омскую команду в первом же периоде, закончив его со счётом 2:1. Несмотря на то, что счёт открыл «Авангард» голом за авторством Ивана Телегина, «Трактор» решил не сдаваться без боя и более чем преуспел в этом - Лукаш Седлак вколотил шайбу в ворота отчаянно сопротивляющихся ястребов, а следом и Теему Пулккинен играючи закинул вторую.

Второй период прошёл в попытках «Авангарда» отыграться, а «Трактора» - усилить превосходство, но если у челябинцев все эти попытки разбивались о неприступную скалу вратаря соперников Шимона Грубеца и оседали пеной у его коньков, то у Богдана Денисевича все получилось - и счёт сравнялся. 2:2.

Третий и решающий период продолжил радовать вниманием соперников к воротам друг друга. «Трактор» решительно усилил нажим, видимо, не желая доводить дело до серии буллитов, и «порадовал» омичей двумя точными шайбами. А преподнесли эти сюрпризы Ник Бэйлен и Виталий Абрамов. Счёт - 4:2. Но «Авангард» отказался смириться, и Наиль Якупов отправил шайбу в ворота Романа Вилла, немало того опечалив. Казалось бы, «Трактору» оставалось только сдерживать соперника и спокойно довести игру до логического конца, но суровым челябинцам этого показалось мало. Сначала Владимир Ткачев хладнокровно наказав соперника за нарушение правил, а буквально на последних минутах Алексей Тертышный поставил жирную точку в этом противостоянии, забросив шестую шайбу в ворота «Авангарда».

О ходе турнира вас продолжит информировать «Советский спорт», традиционно являющийся информационным спонсором турнира.