«Автомобилист» обыграл «Сочи» в первый день Parimatch Sochi Hockey Open-2021

Раздалась стартовая сирена, и матч начался. Хозяева льда поначалу больше защищались, чуть позже в защиту ушли гости, и те и другие выходили на опасные сближения с воротами, но безуспешно. Красивый, но не слишком результативный период. Единственная нотка интриги - двухминутный отдых на скамейке штрафников Данила Романцева, толкнувшего соперника в спину, и, чуть позже, местного хоккеиста Никиты Камалова, которого, к слову, и толкнул Романцев. Но ни «Сочи» ни «Автомобилист» преимуществом воспользоваться не смогли.

«Надо что-то делать» - под этим девизом хозяева начали второй период, произведя серию замен, итогом которых (но это не точно) стала заброшенная в ворота «Автомобилиста» шайба - Янис Якс пронес себя и её через всю зону и великолепно реализовал, забросив над плечом Дмитрия Шикина.

Третий период преподнес «Сочи» неожиданный подарок - отдыхать на скамейку отправились сразу двое автомобилистов, Павел Куликов и Данил Романцев, однако хозяева не смогли воспользоваться своим численным превосходством, а вот «Автомобилист», восстановив былую численность, тут же реализовал уже свое превосходство - в отсутствии у сочинцев нарушителя Колготина, Сергей Шумаков вколотил шайбу в ворота Максима Третьяка. Да-да, внука того самого. Но недолго екатеринбуржцы радовались голу - через 2 минуты Юрий Александров из «Сочи» дал асимметречный ответ, забив Шикину, и вновь склонив чашу весов в пользу местной команды. На какое-то время накал игры спал и еле тлел, пока наконец-то «Автомобилист» не взял себя в руки, и волевым усилием Степана Хрипунова не сравнял в очередной раз счёт - 2-2. До конца отведенного времени оставалось 3 минуты, и дело шло к овертайму, хотя в хоккее 3 минуты это маленькая вечность. Возможно, кто-то ещё возьмёт себя в руки.

Чуда не случилось, и вот он, пятиминутный овертайм трое на трое. И «Автомобилист» смог - Алексей Макеев отличился с передачи Шумакова, забив решающий гол. 3-2.

Завтра «Советский спорт», традиционно являющийся информационным спонсором турнира, продолжит освещать Parimatch Sochi Hockey Open-2021.