ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) не начался Хетафе 0 Бешикташ 0
Лига чемпионов перерыв Спартак М 0 Бенфика 0
Товарищеские матчи (клубы) перерыв Ред Булл Зальц 1 Барселона 0
Лига чемпионов 1-й тайм, 3' Ференцварош 0 Славия П 0
Товарищеские матчи (клубы) 1-й тайм Кадис 0 Атлетико М 0
Лига чемпионов 1-й тайм, 2' Динамо З 0 Легия 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:15 Аякс 0 Лидс Юнайтед 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:30 Валенсия 0 Милан 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Челси 0 Тоттенхэм Хотс 0
Второй день Parimatch Sochi Hockey Open-2021 начался с оглушительной победы «Авангарда» над сборной
04 августа 17:52
автор: Павел Мхеидзе

Второй день Parimatch Sochi Hockey Open-2021 начался с оглушительной победы «Авангарда» над сборной

«Авангард» открыл второй игровой день летнего предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021, обыграв Россию-2 со счётом 4:1.

«Авангард», которого буквально вчера раскатал «Трактор», явно собирался реабилитироваться, но первой получила преимущество Россия-2, открыв счет голом Никиты Чибрикова на 6-й минуте. После такого начала омичи всеми силами постарались перенести активность поближе к воротам соперника, но получалось не очень, да и результата не принесло. И лишь за 2 минуты до конца периода Арсений Грицюк наконец-то превозмог вратаря сборной Ярослава Аскарова и сравнял счет.

Второй период начался с численного преимущества сборной после удаления Ярослава Косова в конце предыдущего, что, правда, не помогло. А «Авангарду» не помогло и восстановление численности, хотя он играл в целом бодро и лидировал на льду. Так до конца периода ни одна команда и не смогла вскрыть ворота соперника. С равным счётом игроки и ушли на перерыв.

В третьем периоде омичи продолжили давить на сборную и после удаления за подножку Кирилла Кондырева из России-2 тут же воспользовались численным преимуществом. Денис Зернов на 43-й минуте подхватил передачу Кирилла Готовца и забросил шайбу в ворота сборной. А буквально через пару минут Павел Дедунов с подачи Дмитрия Шевченко закинул ещё одну. Причём сборная играла уже в полном составе.

Решив не останавливаться на достигнутом, «Авангард» продолжил размазывать соперника - на 51-й минуте Франсис Паре играючи бросил в пустые ворота: шайба после атаки Вилле Покка отскочила от Владимира Жаркова прямо к Паре, а вратарь сборной не успел среагировать на смену обстановки. 4:1. Последнюю минуту периода сборная решила сыграть без вратаря, чтобы получить превосходство в атаке, однако в итоге получила гол в пустые ворота от Ивана Телегина - 5:1. Сборники явно всю энергию потратили в первые два периода, тогда как «Авангард» всю игру стабильно наседал, за счёт чего и победил.

Как и прежде, «Советский спорт», информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021, продолжит освещать матчи турнира.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские пляжные волейболисты вышли в полуфинал ОлимпиадыЕдинственная российская каратистка не сможет выступить на Олимпиаде в ТокиоСтойкий Николич и честный Карпин. Главные события второго тура РПЛЕще одна спортсменка отказалась возвращаться в БеларусьНаглость зашкаливает: кто такая Тимановская на самом делеКак китайцы отреагировали на выступление синхронисток из РФ
Борец-депутат Рады отметил золото «русским» гопаком, украинских синхронисток назвали россиянками. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 4 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 05.08.2021
5 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 27 комплектов медалей.
Испугались самих себя… Как сборная России по волейболу проиграла бразильянкам и вылетела с Олимпиады
В четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио женская волейбольная сборная России в борьбе уступила Бразилии (1:3) и выбыла из борьбы за титул.
Наши русалки — космос! Как Светлана Ромашина стала шестикратной чемпионкой Олимпиады
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио, а Ромашина стала единственной в мире обладательницей шести золотых медалей Олимпиад в синхронном плавании.
Последний проект Палыча? Чего ждать от назначения Семина главным тренером «Ростова»
«Ростов» объявил о назначение на место ушедшего в сборную Валерия Карпина 74-летнего тренера Юрия Семина.
Трефилова не порадовала победа над Черногорией. Как гандболистки России вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России в четвертьфинале гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио победила команду Черногории (32:26), но по игре не всегда выглядела убедительно.
Карпин может быть доволен. У Головина голевая передача в важнейшем матче Лиги чемпионов
В третьем квалификационном ранде Лиги чемпионов «Монако» выиграл в гостях у пражской «Спарты» (2:0) при активном участии Александра Головина.
Олимпиада-2020: главные события 04.08.2021
4 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 17 комплектов медалей.
Шубенков «загадочно» снялся, Малком вышел в финал, сидящая на препаратах американка Байлз вернулась за бронзой. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 3 августа на Олимпийских играх в Токио.
Золото Евлоева вызвало бурю в армянских соцсетях. Там уверены, что россиянин победил Алексаняна нечестно
Муса Евлоев принес сборной России 13-е золото на Олимпиаде. Это позволило нашей команде вернуться на пятое место в медальном зачете.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика