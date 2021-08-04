Второй день Parimatch Sochi Hockey Open-2021 начался с оглушительной победы «Авангарда» над сборной

«Авангард», которого буквально вчера раскатал «Трактор», явно собирался реабилитироваться, но первой получила преимущество Россия-2, открыв счет голом Никиты Чибрикова на 6-й минуте. После такого начала омичи всеми силами постарались перенести активность поближе к воротам соперника, но получалось не очень, да и результата не принесло. И лишь за 2 минуты до конца периода Арсений Грицюк наконец-то превозмог вратаря сборной Ярослава Аскарова и сравнял счет.

Второй период начался с численного преимущества сборной после удаления Ярослава Косова в конце предыдущего, что, правда, не помогло. А «Авангарду» не помогло и восстановление численности, хотя он играл в целом бодро и лидировал на льду. Так до конца периода ни одна команда и не смогла вскрыть ворота соперника. С равным счётом игроки и ушли на перерыв.

В третьем периоде омичи продолжили давить на сборную и после удаления за подножку Кирилла Кондырева из России-2 тут же воспользовались численным преимуществом. Денис Зернов на 43-й минуте подхватил передачу Кирилла Готовца и забросил шайбу в ворота сборной. А буквально через пару минут Павел Дедунов с подачи Дмитрия Шевченко закинул ещё одну. Причём сборная играла уже в полном составе.

Решив не останавливаться на достигнутом, «Авангард» продолжил размазывать соперника - на 51-й минуте Франсис Паре играючи бросил в пустые ворота: шайба после атаки Вилле Покка отскочила от Владимира Жаркова прямо к Паре, а вратарь сборной не успел среагировать на смену обстановки. 4:1. Последнюю минуту периода сборная решила сыграть без вратаря, чтобы получить превосходство в атаке, однако в итоге получила гол в пустые ворота от Ивана Телегина - 5:1. Сборники явно всю энергию потратили в первые два периода, тогда как «Авангард» всю игру стабильно наседал, за счёт чего и победил.

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