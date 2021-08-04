«Сочи» сразился со СКА во второй день Parimatch Sochi Hockey Open-2021. И проиграл всухую

СКА дебютировал на турнире в матче с потерпевшим поражение накануне «Сочи». Казалось бы, мотивация была у обоих клубов - хозяевам надо реабилитироваться, а гостям зарабатывать очки, но первый период вышел непродуктивным и закончился со счетом 0:0. Игроки не слишком выкладывались, да и с точностью у обеих команд были трудности. Если поначалу «Сочи» выглядел пободрее, два удаления Игоря Руденкова и Виктора Балдаева дали армейцам преимущество, и они стали чаще накидывать по воротам, но сочинцы блокировали все потуги соперников.

Второй период вышел во всех смыслах энергичней. СКА усилил нажим и проводил все свободное время на половине сочинцев. Это привело к ожидаемому результату - на 29-й минуте Кирилл Марченко забросил в правый верхний угол первую в игре шайбу, с которой вратарь «Сочи» Магнус Хелльберг не успел ничего поделать. После такого поворота армейцы продолжили давить, а уж когда Виктор Балдаев задержал спешащего куда-то армейца, а Владислав Валенцов изящной подножкой уложил на лед соперника, а себя на штрафную скамейку, СКА воспользовался превосходством в два игрока, и за 2 минуты до конца периода Игорь Ожиганов с паса Антона Бурданова закинул вторую шайбу хозяевам.

Последние минуты периода ознаменовались неспортивным поведением Кирилла Пилипенко, да и вся команда «Сочи» была на взводе, за что и получила командный штраф за оскорбление судей и опять же неспортивное поведение. В таком приподнятом настроении соперники отправились на перерыв.