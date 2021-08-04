«Сочи» сразился со СКА во второй день Parimatch Sochi Hockey Open-2021. И проиграл всухую

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 03:00 США 0 Австралия 0
Олимпийские игры (м) 03:00 Франция 0 Словения 0
Лига Европы 17:00 Кайрат 0 Алашкерт 0
Лига Европы 18:45 Яблонец 0 Селтик 0
Лига Европы 19:00 Линкольн 0 Слован Бр 0
Лига конференций 19:00 Сочи 0 Партизан 0
Лига конференций 19:00 Локомотив Пл 0 Копенгаген 0
Лига конференций 19:00 Тобол 0 Жилина 0
Лига Европы 19:00 Омония 0 Флора 0
Лига конференций 19:00 КуПС 0 Астана 0
Лига конференций 19:45 Эльфсборг 0 Вележ 0
Лига конференций 20:00 Лачи 0 Андерлехт 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Домжале 0
Лига конференций 20:00 Динамо Бт 0 Сивасспор 0
Лига конференций 20:00 Войводина 0 ЛАСК 0
Лига конференций 20:00 ЦСКА С 0 Осиек 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 ХБ Торсхавн 0
Лига конференций 20:00 Витесс 0 Дандолк 0
Лига конференций 20:00 АЕЛ 0 Карабах 0
Лига конференций 20:00 Рига 0 Хайбернианс 0
Лига конференций 20:30 Трабзонспор 0 Мольде 0
Лига конференций 21:00 Шлёнск 0 Хапоэль Б-Ш 0
Лига Европы 21:00 Мура 0 Жальгирис 0
Лига Европы 21:00 Галатасарай 0 Сент-Джонстон 0
Лига конференций 21:00 Колос 0 Шахтёр Крг 0
Лига конференций 21:00 Приштина 0 Будё-Глимт 0
Лига конференций 21:00 Пасуш де Ферре 0 Ларн 0
Лига Европы 21:30 Рапид В 0 Анортосис 0
Лига конференций 21:30 Люцерн 0 Фейеноорд 0
Лига конференций 21:30 Гент 0 Рижская футбол 0
«Сочи» сразился со СКА во второй день Parimatch Sochi Hockey Open-2021. И проиграл всухую
04 августа 22:26
автор: Павел Мхеидзе

«Сочи» сразился со СКА во второй день Parimatch Sochi Hockey Open-2021. И проиграл всухую

Вторая игра второго дня летнего предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021 закончилась поражением «Сочи» со счетом 0:3.

СКА дебютировал на турнире в матче с потерпевшим поражение накануне «Сочи». Казалось бы, мотивация была у обоих клубов - хозяевам надо реабилитироваться, а гостям зарабатывать очки, но первый период вышел непродуктивным и закончился со счетом 0:0. Игроки не слишком выкладывались, да и с точностью у обеих команд были трудности. Если поначалу «Сочи» выглядел пободрее, два удаления Игоря Руденкова и Виктора Балдаева дали армейцам преимущество, и они стали чаще накидывать по воротам, но сочинцы блокировали все потуги соперников.

Второй период вышел во всех смыслах энергичней. СКА усилил нажим и проводил все свободное время на половине сочинцев. Это привело к ожидаемому результату - на 29-й минуте Кирилл Марченко забросил в правый верхний угол первую в игре шайбу, с которой вратарь «Сочи» Магнус Хелльберг не успел ничего поделать. После такого поворота армейцы продолжили давить, а уж когда Виктор Балдаев задержал спешащего куда-то армейца, а Владислав Валенцов изящной подножкой уложил на лед соперника, а себя на штрафную скамейку, СКА воспользовался превосходством в два игрока, и за 2 минуты до конца периода Игорь Ожиганов с паса Антона Бурданова закинул вторую шайбу хозяевам.

Последние минуты периода ознаменовались неспортивным поведением Кирилла Пилипенко, да и вся команда «Сочи» была на взводе, за что и получила командный штраф за оскорбление судей и опять же неспортивное поведение. В таком приподнятом настроении соперники отправились на перерыв.

В третьем периоде хозяева льда стали больше владеть шайбой, видимо тренер нашел в перерыве нужные слова. Но опасности для армейцев броски «Сочи» особо не представляли. На 47-й минуте Валенцов вновь отправился передохнуть на скамейку штрафников, однако СКА численным преимуществом не воспользовался. Когда же армейцы ослабли на одного нарушителя, Захара Бардакова, который стукнул соперника клюшкой, сочинцы постарались атаковать, предварительно оттянув соперника на свою половину, надеясь в решительном броске ворваться и поразить ворота. Тактика поначалу немного сорвалась - СКА перехватил шайбу, и чуть не забил третий гол, однако затем «Сочи» провернул задуманный маневр, но безрезультатно. Так единственное за игру численное преимущество хозяев закончилось ничем. На 58-й минуте сочинцы взяли тайм-аут, и решили усилить атаку за счет вратаря, в надежде забить хоть один гол. В итоге на 59-й минуте игрок СКА Йоонас Кемппайнен с передачи Эмиля Галимова метнул шайбу в пустые ворота хозяев. Вратаря решили все же вернуть. Так проигрышем всухую «Сочи» закончил свой второй матч.

Завтра «Советский спорт», информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021, вернется, дабы рассказать о прочих матчах турнира.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб Нурмагомедов признался, что является фанатом практически всех видов спорта и внимательно следит за Олимпиадой в ТокиоРоссийский борец Завур Угуев добрался до финала в весовой категории до 57 кгПервый российский боксёр пробился в финал Олимпиады в ТокиоРоссии подарили золото на Олимпиаде. Судей отстранилиВинер-Усманова прокомментировала слова Навки о мужской гимнастикеНаглость зашкаливает: кто такая Тимановская на самом деле
С VAR был бы разгром. «Спартак» по всем статьям проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Красно-белые уступили 0:2 и стоят на грани вылета из турнира на стадии квалификации.
Борец-депутат Рады отметил золото «русским» гопаком, украинских синхронисток назвали россиянками. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 4 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 05.08.2021
5 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 27 комплектов медалей.
Испугались самих себя… Как сборная России по волейболу проиграла бразильянкам и вылетела с Олимпиады
В четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио женская волейбольная сборная России в борьбе уступила Бразилии (1:3) и выбыла из борьбы за титул.
Наши русалки — космос! Как Светлана Ромашина стала шестикратной чемпионкой Олимпиады
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио, а Ромашина стала единственной в мире обладательницей шести золотых медалей Олимпиад в синхронном плавании.
Последний проект Палыча? Чего ждать от назначения Семина главным тренером «Ростова»
«Ростов» объявил о назначение на место ушедшего в сборную Валерия Карпина 74-летнего тренера Юрия Семина.
Трефилова не порадовала победа над Черногорией. Как гандболистки России вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России в четвертьфинале гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио победила команду Черногории (32:26), но по игре не всегда выглядела убедительно.
Карпин может быть доволен. У Головина голевая передача в важнейшем матче Лиги чемпионов
В третьем квалификационном ранде Лиги чемпионов «Монако» выиграл в гостях у пражской «Спарты» (2:0) при активном участии Александра Головина.
Олимпиада-2020: главные события 04.08.2021
4 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 17 комплектов медалей.
Шубенков «загадочно» снялся, Малком вышел в финал, сидящая на препаратах американка Байлз вернулась за бронзой. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 3 августа на Олимпийских играх в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика