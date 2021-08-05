Третий день Parimatch Sochi Hockey Open-2021 начался с чистой победы «Трактора»

Первый период прошел для команд довольно спокойно, хотя «Трактор» и создавал опасные для сборной моменты, добиться гола не получалось. Россия-2 в свою очередь пугала атакам вратаря соперников значительно реже. В такой теплой дружественной обстановке и шел период, пока наконец на 17-й минуте «Трактор» не открыл счет голом Виталия Абрамова при полном равенстве численного состава команд. А ассистировали ему Лукаш Седлак и Никита Тертышный.

Второй период начался в борьбе, в ней же он и продолжался, причем в основном на половине России-2. «Трактор» даже усиливал атаку за счет вратаря в попытках сломить сопротивление соперника. Борьба увенчалась успехом на 29-й минуте. Со льда был удален Кирилл Стеклов, игрок сборной России, а у челябинцев как раз вернулся вратарь, когда точным броском шайбы Лукаш Седлак принес «Трактору» второй гол. Дальнейшие попытки России-2 контратаковать были не продуктивны, и на перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу челябинцев.

Решающий третий период прошел с очевидным перевесом «Трактора» как в атаке, так и в обороне. Сборная России в основном защищалась, всеми силами стараясь не дать челябинцам забить еще, а редкие контратаки ни к чему не приводили и зачастую захлебывались не доходя до красной линии. Итогом такого противостояния стал закономерный и молниеносный гол «Трактора» на 48-й минуте, забитый Владимиром Ткачевым, которому ассистировали Тему Пулккинен и Сергей Калинин. Сборная явно напряглась и разозлилась, игра стала грубее, и на 52 минуте был удален ее игрок Арсений Коромыслов за удар клюшкой. Перевесом тут же воспользовались челябинцы, и насели на вратаря и оборону, и вот он, четвертый и последний в игре гол за авторством Никиты Тертышного, которому помогли Виталий Абрамов и Лукаш Седлак.

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