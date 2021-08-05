СКА сразился с «Автомобилистом» на Parimatch Sochi Hockey Open-2021

К началу матча команды уже имели по одной победе, но не прочь были добыть еще одну. СКА был настроен явно серьезнее и активно атаковал, но без особого результата, и «Автомобилист», даже периодически оставшийся в меньшинстве, оказался питерцам не по зубам. Правда, ответных действий от занятых обороной екатеринбуржцев практически не было, и если так пойдет дальше, СКА рано или поздно расковыряет их оборону.

В первую же минуту второго периода сразу двое армейцев оказались на штрафной скамейке, и тут же словно насмехаясь над численным превосходство соперников Йоонас Кемппайнен забросил первую шайбу. «Автомобилист» не заставил себя долго ждать, и Ефим Гуркин тут же сравнял счет. Насыщенная выдалась первая минута. Следующая шайба также за Екатеринбургом - на 23-й минуте Райан Спунер при поддержке Гуркина и Джесси Блэкера принес гол команде, а через 2 минуты еще один, правда не засчитанный после видеопросмотра. Полное ощущение что «Автомобилист» решил отомстить за унижение первого периода. Только на 35-й минуте, после долгой череды атак и контратак, СКА сумел сравнять счет броском Игоря Ожиганова. А на предпоследней минуте, после удаления игрока екатеринбуржцев Ефима Гуркина, СКА воспользовался своим большинством, и благодаря закинутой Антоном Бурдасовым шайбе повел в счете.

Третий период состоял из череды ожесточенных схваток, СКА сделался агрессивен, за что трижды его игроки посетили скамейку штрафников, не обошлось даже без вмешательства судей. Наконец «Автомобилист» воспрял - с передачи Данила Романцева на 54-й минуте Степан Крикунов смог сравнять счет. Команды активизировались на последних минутах, в надежде выявить победителя в основное время, но ничего из этого не вышло - овертайм.

В первую же минуту добавленного времени «Автомобилист» остался в меньшинстве - из-за грубости Джесси Блэкер отправился на скамейку. СКА, почувствовав себя королями положения, выстроились перед воротами екатеринбужцев, перекидывая шайбу друг друга и попугивая вратаря Дмитрия Шикина грозным замахами. Но Шикин оказался не робкого десятка, отразив все потуги армейцев и выдержав 2 минуты физического и морального давления. Когда же численность «Автомобилиста» была восстановлена, команды принялись атаковать друг друга с завидным энтузиазмом. Жаль только, никто ничего не забил. На последней секунде СКА принял решение играть без вратаря, но и это не помогло.

Итак, серия буллитов. Начинает «Автомобилист», и Сергей Шумаков переигрывает Лариса Юханссона. Иван Морозов из СКА не справляется с вратарем соперника. Следующий - Райан Спунер. Мимо. Далее армеец Кирилл Марченко умудряется пробить защиту Шикина. И снова «Автомобилист» руками Георгия Белоусова получает преимущество. Мальте Стремвалль из СКА пытается уравнять, но Шикину, да и всему «Автомобилисту» повезло - мимо. Это заслуженная победа екатеринбуржцев - 4-3!