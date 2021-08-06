Фавориты турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021 выяснили, кто сильнее

Имея по два выигрыша, лидеры турнирной таблицы вышли на лед с твердым намерением побеждать. Для одного из них так и вышло. Первый период начался с серии атак «Трактора», регулярно прерываемой атаками «Автомобилиста». Игра пошла изначально жесткая, но, как ни удивительно, в рамках правил. На 13-й минуте челябинец Андрей Стась, изящно развернувшись перед носом вратаря, забросил первую шайбу, открыв счет. После гола команды несколько оживились, начав прессинговать друг друга, что сделало игру более эффектой, но в смысле эффективности ничего не изменилось - на перерыв разошлись все с тем же единственным голом «Трактора».

Во втором периоде челябинцы и не думали сбавлять темп, продолжая давить на соперников, и на 24-й минуте Владимир Ткачев забил второй гол, при поддержке Сергея Калинина и Тему Пулккинена. Недовольные игроки «Автомобилиста» поднапрягись и на некоторое время переместили игру на половину соперника, но надолго их не хватило - «Трактор» перехватил инициативу, и вот уже екатеринбуржцы не могут выбраться из своей зоны. Внезапно игроки «Автомобилиста» совершили невозможное - на 38-й минуте прорвали вражеские заслоны, и Брукс Мэйсек, ассистируемый Шэйном Принсом, принес первый гол своей команде.

Третий период начался для «Трактора» в меньшинстве - в конце предыдущего был оштрафован Евгений Кулик за задержку соперника, и игроки Екатеринбурга воспользовались преимуществом - на второй минуте периода Шэйн Принс сравнял счет при поддержке Райана Спунера и Стефана Да Косты. После этого гола команды продолжали по очереди заходить в зону соперника, атакуя, пока на 51-й минуте игрок «Трактора» Тертышный Никита наконец не реализовался, забив третью шайбу. Однако меньше чем через минуту «Автомобилист» в очередной раз сравнял счет голом Александра Щемерова. Оставалось еще восемь минут игрового времени, вполне достаточно чтобы оппоненты смогли решить, кто из них лучше, но оба были настолько хороши, что довели игру до овертайма.

Добавленные время началось для «Трактора» в меньшинстве из-за прегрешений в третьем периоде, а в первые секунды после сбрасывания челябинец Альберт Яруллин высоко поднятой клюшкой попал точно в лицо Шэйна Принса, оставив своих одноклубников втроем против пятерых екатеринбуржцев. Не мудрено, что «Автомобилист» без сверхусилий обыграл защиту соперника, и Брукс Мэйсек забросил победную четвертую шайбу в ворота Сергея Мыльникова.