Хозяева турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021 сошлись со сборной России

«Сочи» и сборная России по итогам прошедших игр занимали две последние строки турнирной таблицы, и пока ни одна из команд ни у кого не выиграла. Очевидно, что в этом матче кто-то получит долгожданную победу.

С первых секунд сборная ринулась к воротам соперника, и практически не покидала его зону. На 6-й минуте Россия-2 добилась своего - шайбу забросил Фёдор Свечков, которому ассистировали Арсений Коромыслов и Николай Макаров. Сборная не ослабляла прессинг, в чем ей помогали штрафники-сочинцы, периодически присаживавшиеся на скамейку, и лишь иногда «Сочи» удавалось вырваться на оперативный простор, но без особых результатов. И вот на 16-й минуте, будучи очередной раз в большинстве, сборная снова переиграла многострадального Максима Третьяка (внука того самого, если вы вдруг забыли), и Никита Чибриков с помощью Фёдора Свечкова и Марата Хуснутдинова забрасывает вторую шайбу в матче.

Во втором периоде сборная России продолжила наседать на хозяев турнира, но те стойко держались и не допустили изменений в счёте. А на 27-й минуте фортуна улыбнулась сочинцам, и после череды атак они взяли неприступные ворота сборной - Артём Николаев с помощью Дмитрия Колготина смог забросить первую шайбу. Теперь уже сочинцы перехватили инициативу, но больше их атаки ни к чему не привели.

Третий период прошёл в попытках «Сочи» сравнять счёт, а сборной России в первую очередь не дать этого сделать, а во-вторую, по возможности, забить самим. И надо сказать, первоочередную задачу сборная выполняла. До 56-й минуты, когда Кирилл Петьков наконец добился своего, и при поддержке Ивана Мищенко и Мартина Бакоша довёл счёт до 2:2. На 57-й минуте был удалён игрок сборной, чем тут же воспользовались оппоненты, и закатил третью руками Василия Глотова. Последнюю минуту Россия-2 приняла решение играть без вратаря, тем более что «Сочи» был в меньшинстве, но и эта отчаянная попытка не смогла спасти положение. Так сочинцы добыли свою первую победу.

Завтра, невзирая на выходной день, «Советский спорт», традиционный информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021, продолжит информировать вас об играх турнира.